MAHMURE ÖZEL
Unsuz Vegan Kurabiye Tarifi
"Hem lezzetli, hem hafif, hem az kalorili bir tatlı arıyorsanız bu unsuz kurabiyeyi mutlaka denemelisiniz. Üstelik vegan bir tarif olması da bonus!"
Unsuz vegan kurabiye
Malzemeler:
- ¾ fincan badem ezmesi veya doğal fıstık ezmesi
- ⅓ fincan kahverengi şeker
- ¼ fincan hindistancevizi yağı
- ¼ fincan badem sütü
- 1 ¾ bardak yulaf
- 1 tatlı kaşığı toz tarçın
- 1 tatlı kaşığı vanilya özü
- ⅛ çay kaşığı tuz
Hazırlanışı:
- Fıstık ezmesi, esmer şeker, hindistancevizi yağı ve badem sütünü küçük bir tencereye alın ve orta ateşte karıştırarak yağ ile şeker eriyene kadar ısıtın.
- Ardından kalan malzemeleri ekleyin, karıştırın ve biraz soğumaya bırakın.
- Bir çorba kaşığı yardımı ile hamurdan parçalar alın ve fırın kağıdı serilmiş tepsiye koyun, üzerine hafifçe bastırıp yassı bir şekil oluşturun.
- Ardından kurabiyeleri tamamen sertleşene kadar en az 2 saat soğutun. Afiyet olsun!