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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Beslenme Önerileri>Unsuz Vegan Kurabiye Tarifi
Beslenme Önerileri
MAHMURE ÖZEL

Unsuz Vegan Kurabiye Tarifi

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Unsuz Vegan Kurabiye Tarifi
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"Hem lezzetli, hem hafif, hem az kalorili bir tatlı arıyorsanız bu unsuz kurabiyeyi mutlaka denemelisiniz. Üstelik vegan bir tarif olması da bonus!"

Unsuz vegan kurabiye

Malzemeler:

  • ¾ fincan badem ezmesi veya doğal fıstık ezmesi
  • ⅓ fincan kahverengi şeker 
  • ¼ fincan hindistancevizi yağı
  • ¼ fincan badem sütü
  • 1 ¾ bardak yulaf
  • 1 tatlı kaşığı toz tarçın
  • 1 tatlı kaşığı vanilya özü
  • ⅛ çay kaşığı tuz

Hazırlanışı:

  • Fıstık ezmesi, esmer şeker, hindistancevizi yağı ve badem sütünü küçük bir tencereye alın ve orta ateşte karıştırarak yağ ile şeker eriyene kadar ısıtın.
  • Ardından kalan malzemeleri ekleyin, karıştırın ve biraz soğumaya bırakın.
  • Bir çorba kaşığı yardımı ile hamurdan parçalar alın ve fırın kağıdı serilmiş tepsiye koyun, üzerine hafifçe bastırıp yassı bir şekil oluşturun.
  • Ardından kurabiyeleri tamamen sertleşene kadar en az 2 saat soğutun. Afiyet olsun!
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