Ünlülerin Stilistinden: Gardroplarda Olması Gereken 5 Parça

Cuttrell, Hadid kardeşlerin yanı sıra Lily-Rose Depp, Priyanka Chopra Jonas, Camila Coelho ve daha birçok ünlüyle de çalıştı. Henüz 28 yaşında olan Cuttrell, Hollywood dünyasında en çok aranan stilistlerinden biri.

Mimi Cuttrell'e göre her dolapta olması gereken parçaları sıraladık. İşte ünlülerin stilistinden tüyolar...



1. Güvenilir bir çift kot



Mimi, her kadının rahat hissettiği iyi bir çift kota sahip olması gerektiğini düşünüyor. Hem alçak hem de topuklarla harika görünen kotları düz ve rahat bir kesim seçmekten yana.



2. Bir adet blazer ceket



Blazer ceketleri çok sevdiğini söyleyen Mimi, görünümü bir anda yükseltmenin ve şık olmanın en kolay yolu olarak görüyor. Günlük olarak ilkbahar ve sonbahar aylarında kombinleyeceğiniz bir blazer stilinize muhteşem bir dokunuş yapabilir.



3. Mükemmel kesimli tişörtler



Mimi, kesimi güzel olan beyaz ve siyah tişörtlerin gardroplarda mutlak bir zorunluluk olduğunu söylüyor. Hem sokak stili için hem de karmaşık parçalarla kolayca kombinlenebileceğini söylüyor.







4. Vücut tipinize özel şık bir pantolon



İyi tasarlanmış vücut tipinize özel bir pantolon... Mimi, her kadının mutlaka ikon bir özel pantolonu olmasından yana. Bu pantolonların joker parça gibi kullanılacağını ve kombininizi bir anda değiştireceğini söylüyor.



5. Klasik beyaz gömlek



Ve son olarak, herkesin klasik büyük boy beyaz düğmeli bir gömleğe sahip olması gerektiğini belirtiyor. Bu gömlekleri kotla eşleştirmeyi veya daha rahat bir görünüm için taytların ve elbiselerin üstüne açık olarak kombinlemeyi çok sevdiğini söylüyor. Yazlık elbise, bikini ve mayolarla da çok şık olduğunu dile getiriyor.