Ünlüler “CD Lotion'' Lansmanında Buluştu

Kan dolaşımını ve ısıyı artırarak uyguladığı selülit giderici masaj tekniğiyle adından söz ettiren CD Lotion Kurucusu Estetisyen Çiğdem Dönücü, düzenlediği çok özel bir etkinlik ile CD Lotion Cilt Bakım Kremi ve Cilt Bakım Yağı’nı tanıttı. Tepe Majeur Kuruçeşme’de gerçekleştirilen lansmanda Dönücü’ye ünlü danışanları ve cilt bakımı meraklıları eşlik etti.

Deniz Akkaya Güzellik Sırrını Açıkladı

Lansmana katılan ünlü manken Deniz Akkaya, güzellik sırrını soran muhabirlere, “Güzellik sırrım Çiğdem Dönücü. Çiğdem, öncelikle danışanlarına bir yaşam felsefesi aşılıyor. Güzellik dediğimiz şeyin bir hapı veya kürü yok. Güzellik dediğimiz şeyin, tamamen yüksek enerjiyle doğru orantılı olduğunu düşünüyorum. Güzel dediğimiz insanlara bakın, girdikleri yerlerde enerjileriyle resmen parlıyorlar. Bunun dıştan içe doğru olması gerekiyor. Öncelikle düzgün beslenmeliyiz, bol su içmeliyiz ve kaliteli uyku uyumamız gerekiyor. Zaten bunlar sağlıklı ve iyi yaşam için gerekli. Bir de yaşamın içerisinde yer çekimine karşı koyamadığımız ufak tefek durumlar var. Onları da Çiğdem Dönücü sayesinde hallediyorum” dedi.

Savaş döneminden kalma yanık kremini formüle eden CD Lotion Kurucusu Estetisyen Çiğdem Dönücü ürün ile ilgili şunları anlattı: “CD Lotion Cilt Bakım Kremi ve Cilt Bakım Yağı, doğadan gelen mucizevi bir iksir. Bu ürün ile doğaya dönüş gerçekleşiyor. Aslında bir yumurta yağı. Ama internette gördüğünüz tarifler değil. Gerçek formülle oluşmuş ve bunun da patentini almış biri olarak hepinize faydalanması için bunu sunmak istedim. Estetisyen olduğum için bunu bir tek yanık yağı olarak değil, çatlak tedavisinde de kullandım. Çatlak tedavisinde yüzde 99 başarı oranı elde ettik. Bu yüzden krem formatında olanı çatlak tedavisi için, yağ formatında olanı ise yanık tedavisi için hizmetinize sunduk” dedi.