Ünlüler “CD Lotion'' Lansmanında Buluştu
"Savaş döneminden kalmış yanık kremini formüle eden estetisyen Çiğdem Dönücü, düzenlediği özel bir etkinlik ile “CD Lotion Cilt Bakım Kremi” ve “Cilt Bakım Yağı”nı Tepe Majeur Kuruçeşme’de tanıttı. Sanat ve cemiyet dünyasının yoğun ilgi gösterdiği lansmana Deniz Akkaya, Saba Tümer, Ayla Çelik, Ceylan, Evrim Kırmızıtaş Başaran, Melda Ulusoy, Beti Ertovi, Gülbin Gürel, Sinem Yıldırım, Nalan Aksoy, Burcu Şendir, Nuray Fenercioğlu, Serap Sarı, Petek Ertüre, Burçin Okur, Raşit Bağzıbağlı, Sarp Yaman, Cihan Şensözlü ve Mert Vidinli gibi ünlü isimler katıldı. "
Kan dolaşımını ve ısıyı artırarak uyguladığı selülit giderici masaj tekniğiyle adından söz ettiren CD Lotion Kurucusu Estetisyen Çiğdem Dönücü, düzenlediği çok özel bir etkinlik ile CD Lotion Cilt Bakım Kremi ve Cilt Bakım Yağı’nı tanıttı. Tepe Majeur Kuruçeşme’de gerçekleştirilen lansmanda Dönücü’ye ünlü danışanları ve cilt bakımı meraklıları eşlik etti.
Deniz Akkaya Güzellik Sırrını Açıkladı
Lansmana katılan ünlü manken Deniz Akkaya, güzellik sırrını soran muhabirlere, “Güzellik sırrım Çiğdem Dönücü. Çiğdem, öncelikle danışanlarına bir yaşam felsefesi aşılıyor. Güzellik dediğimiz şeyin bir hapı veya kürü yok. Güzellik dediğimiz şeyin, tamamen yüksek enerjiyle doğru orantılı olduğunu düşünüyorum. Güzel dediğimiz insanlara bakın, girdikleri yerlerde enerjileriyle resmen parlıyorlar. Bunun dıştan içe doğru olması gerekiyor. Öncelikle düzgün beslenmeliyiz, bol su içmeliyiz ve kaliteli uyku uyumamız gerekiyor. Zaten bunlar sağlıklı ve iyi yaşam için gerekli. Bir de yaşamın içerisinde yer çekimine karşı koyamadığımız ufak tefek durumlar var. Onları da Çiğdem Dönücü sayesinde hallediyorum” dedi.
Savaş döneminden kalma yanık kremini formüle eden CD Lotion Kurucusu Estetisyen Çiğdem Dönücü ürün ile ilgili şunları anlattı: “CD Lotion Cilt Bakım Kremi ve Cilt Bakım Yağı, doğadan gelen mucizevi bir iksir. Bu ürün ile doğaya dönüş gerçekleşiyor. Aslında bir yumurta yağı. Ama internette gördüğünüz tarifler değil. Gerçek formülle oluşmuş ve bunun da patentini almış biri olarak hepinize faydalanması için bunu sunmak istedim. Estetisyen olduğum için bunu bir tek yanık yağı olarak değil, çatlak tedavisinde de kullandım. Çatlak tedavisinde yüzde 99 başarı oranı elde ettik. Bu yüzden krem formatında olanı çatlak tedavisi için, yağ formatında olanı ise yanık tedavisi için hizmetinize sunduk” dedi.