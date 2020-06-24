Ünlü Sinemacılardan 'Ev Yapımı' Filmler!

Netflix, dünyanın her yanından ünlü sinemacıların çektiği kısa filmlerden oluşan Homemade içerik koleksiyonunu duyurdu. Koleksiyonda, COVID-19 salgını nedeniyle evlerinde kalan sinemacıların karantina koşullarındaki deneyimlerini yansıtan duygu yüklü kısa filmler yer alacak.

Filmlerini sadece evlerindeki ekipmanları kullanarak çeken yönetmenlerin anlattığı hikayeler, günlük yaşam hakkında samimi paylaşımlardan çeşitli türlerde kısa kurgu öykülere kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor ve karantina sürecinin farklı ülkelerde yaşamları nasıl etkilediğine mercek tutuyor.

Kamera arkasında günümüzün farklı çizgilere sahip en başarılı sinemacılarından bazıları yer alıyor: