Ünlü Sinemacılardan 'Ev Yapımı' Filmler!
"Dünyanın her yanından sinemacıların evde kaldıkları dönemde çektikleri kısa filmlerden oluşan 'Homemade' koleksiyonu, yakında izleyicilerle buluşacak."
Netflix, dünyanın her yanından ünlü sinemacıların çektiği kısa filmlerden oluşan Homemade içerik koleksiyonunu duyurdu. Koleksiyonda, COVID-19 salgını nedeniyle evlerinde kalan sinemacıların karantina koşullarındaki deneyimlerini yansıtan duygu yüklü kısa filmler yer alacak.
Filmlerini sadece evlerindeki ekipmanları kullanarak çeken yönetmenlerin anlattığı hikayeler, günlük yaşam hakkında samimi paylaşımlardan çeşitli türlerde kısa kurgu öykülere kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor ve karantina sürecinin farklı ülkelerde yaşamları nasıl etkilediğine mercek tutuyor.
Kamera arkasında günümüzün farklı çizgilere sahip en başarılı sinemacılarından bazıları yer alıyor:
- Ladj Ly (Les Misérables) – kısa film Clichy Montfermeil’de (Fransa) çekildi
- Paolo Sorrentino (The Great Beauty, The New Pope) – kısa film Roma’da (İtalya) çekildi
- Rachel Morrison (Black Panther, Mudbound) – kısa film Los Angeles’ta (ABD) çekildi
- Pablo Larraín (El Club, Jackie) – kısa film Santiago’da (Şili) çekildi
- Rungano Nyoni (Kuuntele: I am not a witch) – kısa film Lizbon’da (Portekiz) çekildi
- Natalia Beristáin (She does not want to sleep alone) – kısa film Mexico City’de (Meksika) çekildi
- Sebastian Schipper (Victoria, Roads) – kısa film Berlin’de (Almanya) çekildi
- Naomi Kawase (True Mothers, Sweet Bean) – kısa film Nara’da (Japonya) çekildi
- David Mackenzie (Hell or High Water, Outlaw King) – kısa film Glasgow’da (İskoçya) çekildi
- Maggie Gyllenhaal (The Kindergarten Teacher / The Honourable Woman) - kısa film Vermont’ta (ABD) çekildi
- Nadine Labaki ve Khaled Mouzanar (Caramel, Capernaum) – kısa film Beyrut’ta (Lübnan) çekildi
- Antonio Campos (The Devil All The Time) – kısa film Springs, New York’ta (ABD) çekildi
- Johnny Ma (Old Stone; To live to sing) – kısa film San Sebastian del Oeste, Jalisco’da (Meksika) çekildi
- Kristen Stewart (Clouds of Sils Maria / Come Swim) – kısa film Los Angeles’ta (ABD) çekildi
- Gurinder Chadha (Bend It Like Beckham; Blinded by the light) – kısa film Londra’da (İngiltere) çekildi
- Sebastián Lelio (Gloria Bell, A Fantastic Woman) - kısa film Santiago’da (Şili) çekildi
- Ana Lily Amirpour (A Girl Walks Home Alone at Night; The Bad Batch) - kısa film Los Angeles’ta (ABD) çekildi.