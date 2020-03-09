Ultra Doğal Bademlerle Cilde Gelen Sağlık

Cildinizi siz bile tanıyamayacaksınız

Almond Shower Oil (Bademli Duş Yağı) ile karıştırarak da kullanabileceğiniz bademli müsli peeling, Provence’in kendine has badem yağı ile kaplandığından ve gerçek badem pulları içerdiğinden, ilk kullandığınız andan itibaren cildinizdeki değişiklikleri fark edebileceksiniz.

Cildinizi sevin ama gezegenimizi de sevin ve bademli müsli peelingin L’Occitane tarafından doğaya sorumlu bir şekilde üretildiğini bilin. Yine yoğun badem içeren şampuanı, saç kremi, sehayat boyları ile birlikte sunulan bu özel badem serisi karıştırma kasesi ve çok tatlı ahşap kaşığı ile birlikte L’Occitane Mağazaları’nda...

Saçlardaki badem iksiri

Ekstra bağımlılık yapan, duş almayı müthiş keyifli hale getiren, yemek isteyeceğiniz kadar ultra doğal formüllerle sunulan Bademli Müsli Peeling, cildinizi kısa bir sürede altın tozları serpilmiş gibi ilk gençliğine döndürmeye hazır. Duş altında mükemmel şekilde parçalanan ve ciltle bütünleşen peeling ile aynı seride yer alan bademli şampuan ise taze bademin ağız sulandıran kokuları eşliğinde saçlarınıza sirayet ediyor. Ağırlıksız, hassas formüllü şampuan ve saç kremleri, saç derisini nazikçe temizliyor ve saçlara kısa zamanda parlaklık, esneklik ve sağlık kazandırıyor.