U.S. Polo Assn.‘den enerjik yaz koleksiyonu

USPA bu sezon, yazın enerjisini kombinlere taşıyarak sevdiklerimizle geçireceğimiz keyifli anlara renk katıyor. Dinamik ve fresh tasarımlarla oluşturulan U.S. Polo Assn. 2021 Yaz koleksiyonu, sevdiklerimizle yapmaktan keyif aldığımız yaz aktivitelerinde rehber olmaya devam ediyor.

Yaz enerjisini hissettiren canlı koleksiyon

Yaza uygun hazırlanan esnek ve pamuklu kumaşlarla oluşturulan erkek koleksiyonundaki bermudalara confort kalıplı oversize t-shirtler eşlik ediyor. Keten ve pamuk karışımı gömlekler şıklığından asla ödün vermeyen erkeklerin vazgeçilmez parçaları arasında yer alıyor. Her tarza uyum sağlayacak hafif kumaşlı denimler ise yaz ferahlığını hissetmenizi sağlıyor. Az dolumlu yelekler hafifliği ile rahat bir giyim deneyimi sunarken, kombinlere uyumlu renkleri ile mevsim geçişlerine eşlik ediyor.

Parça boya desenlerle ve yumuşak tuşe kumaşlarla hazırlanan erkek bermuda pantolonlar yazın enerjisine ferahlık katacak parçalardan olacak. Basic t-shirtlerin tamamlayıcısı keten içerikli car rot fit pantolonlar USPA erkeklerinin kombinelerinin favori parçaları arasında yer alıyor. Tonsürton desenlerin hakim olduğu erkek şortlar yazın keyifli anlarına eşlik ediyor.

Alışılmışın dışında fresh bir tarz

Sezon desenleri ve baskılarıyla hazırlanan bol kesimli, ince ipek görünümlü elbiseler, yaz sezonunda USPA kadınının stil tamamlayıcısı olarak öne çıkıyor. Yazın güneşli günlerine eşlik edecek hafif keten elbiseler ise sezonun favori parçalarından. Ketenin yanı sıra denim dokulu gömleklerle USPA kadını bu yaz zamansız bir şıklık elde edecek.