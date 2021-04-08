Tüvit Kumaş Nedir, Nasıldır Ve Terletir Mi? Tüvit Kumaş Özellikleri Ve Kullanım Alanları

Tüvit kumaş soğuk hava koşullarına dayanıklı olan bir yün dokuma türüdür. Doğal yünden yapılan tüvit kumaş ile birbirinden farklı kıyafet çeşitleri de üretilmektedir.

Tüvit Kumaş Nedir?

1800'lü yıllardan beri kullanılan tüvit kumaşların en büyük özelliği zorlu hava koşullarına dayanıklı olmasıdır. Yün dokuma türleri arasında yer alan tüvit kumaş belirlenen koyun ırklarının yününden elde edilmektedir. Demet boyama ile boyanan bu kumaş çeşitleri genellikle dış giyimde kullanılmaktadır. Tüvit kumaş günümüzde uluslararası moda elyafı haline gelmiştir. Günümüzde tüvit kumaşının üretilmesinde kullanılan yün çeşitleri Avustralya'dan elde edilmektedir.

Tüvit Kumaş Nasıldır?

Geçmişten günümüze en fazla kullanılan kumaşlardan birisi olan tüvit kumaşlar kış mevsiminin zorlu hava koşullarına karşı dayanıklıdır. Kalın örgülerden oluşan tüvit kumaşlar zorlu mevsim şartlarında kullanılır. Dayanıklı ve yalıtkan olan bu kumaş çeşidi kışlık olarak giyilir. Altı adımda üretilen bu kumaşın ilk aşamasında yün lifi hasadı yapılır. Toplanan ve taranan yünler temizlenerek iyice sıkılır. Daha sonra ise belli boyalar ile boyanan yünlerden tüvit deseni elde edilir. Harmanlama ve karıştırma işleminin ardından taraklama yapılır. Hemen sonra tüvit ipleri kalın olarak yapıldıktan sonra kıyafetlere dokunabilir.

Tüvit Kumaş Terletir mi?

Tüvit kumaşın ana maddesi yün olduğu için bu kumaş özellikle kış aylarında tercih edilir. Vücudu terleten tüvit kumaş giysiler yaz aylarında ise tercih edilmez. Bu nedenle tüvit kumaşın en belirgin özelliklerinden birisi de kişiyi terletmesidir.

Tüvit Kumaş Özellikleri

Günümüzde sıklıkla kullanılan tüvit kumaş çeşitlerinden özellikle palto, mont ve ceket gibi dış giyim ürünleri üretilmektedir. Kış mevsiminde zorlu hava koşullarına dayanıklı olan bu kumaşlar yün dokuması ile elde edilmektedir. Dokuma sıklığına göre de tüvit kumaşın kalınlığı belirlenir. Tüvit kumaşın bakımına da çok dikkat etmek gerekir.

Tüvit Kumaş Kullanım Alanları

Tüvit kumaşın kullanım alanı genellikle kışlık giysiler üzerine kurulmuştur. Buna göre tüvit kumaşlardan avcı ceketleri, blazerler, kadın ve erkek paltoları üretilir. Aksesuar ve şapka yapımında da kullanılan tüvit kumaşlar soğuk hava koşullarına dayanıklı olduğu için genellikle dış giyim kumaşı olarak tercih edilmektedir.

Tüvit Kumaş Esnek midir?

Kalın ve yünden üretilen bir kumaş olan tüvit farklı şekillerde dokunabilir. Günümüzde en fazla dış giyim üretiminde kullanılan tüvit kumaş elastik ve gözenekli olabilir. Bu nedenle tüvit kumaşın dokuma özelliklerine göre esnekliği de belirlenir. Bunun için tüvit kumaş çoğu zaman kalın ve esnek olmayan bir yapıda olabilir.

Tüvit Kumaş Yıkanınca Çeker mi?

Oldukça popüler olan tüvit kumaş sıcak suda yıkandığı takdirde çekme gösterebilir. O nedenle tüvit elbise ve ya kıyafetler çamaşır makinesinde yıkanırken mutlaka 30 dereceyi aşmamalıdır. Çünkü yünler 30 derece sıcaklıkta bile strese girer. Bu nedenle hassas tüvit kumaşlar soğuk su ile elde yıkanmalıdır. Ayrıca tüvit kumaşlar kururken de direkt güneş ile temas etmemelidir. Rüzgarlı ve gölge bir yere asılan tüvit kumaş hızlı bir şekilde kuruyacaktır.

Tüvit Kumaş Sıcak Tutar mı?

Kış mevsiminde dış giyimde rahatlıkla kullanılan tüvit kumaşlar yün kaynaklı olduğu için çok sıcak tutar. Kışın rahat bir şekilde giyilen tüvit kumaştan üretilen kıyafetler vücudu da çok sıcak tutar.