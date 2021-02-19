Tütün Nasıl Yetişir? Tütün Türkiye'de En Çok Ve En İyi Nerede Yetişir Ve Nasıl Yetiştirilir?

Tütün yaprakları sigara yapımında kullanılan bir bitkidir. Dünyada genellikle sigara şeklinde tüketilmekle birlikte, bazı kültürlerde çiğnenerek de tüketilmektedir.



Tütün Nasıl Yetişir?



Tütün farklı bölgelerde farklı yöntemlerle yetiştirilmektedir. Tütün ekimi genellikle ilkbaharın başında yapılmaktadır. Tütünün yetişme süresi yaklaşık olarak 3 ila 4 ay kadardır. Hasat işlemi genellikle Temmuz ayında yapılır. Tütün yaprakları hasat edildikten sonra kurumaya bırakılır. Bu kurutma işlemi birkaç farklı yöntemle yapılabilir. Tütün yaprakları güneşe serilerek, ambarda ya bacada kurutulabilir.



Türkiye'de yaygın olarak şark tipi tütünler yetiştirilmektedir. Bu tütünler kolay yanan cinstendir, küçük yapraklıdırlar ve hoş bir aromaları vardır. Şark tipi tütünler aynı zamanda kurak tip tütünlerdir. Bu yüzden suya ya da sulamaya gereksinme olmadan da yetişebilirler.



Tütün Nerede Yetişir?



Tütünün dünyaya ilk olarak Kızılderililerden yayıldığı düşünülmektedir. Avrupalılar tütün tüketimini ve yetiştirmeyi Kızılderililerden öğrenmişlerdir. Dolayısıyla tütünün ilk yetiştirildiği yerler buralardır. Şu an dünya üzerinde pek çok ülkede tütün yetiştirilmektedir. Aynı zamanda tütün değerli bir ticaret ürünü olduğundan, ihracatı ve satışı dünya üzerinde en çok gerçekleştirilen ürünlerden biridir.



Tütün Türkiye'de Nerede Yetişir ve Yetiştirilir?



Tütün yetiştirirken ilk dikkat edilmesi gereken nokta, tütünün yetiştirileceği bölgenin iklimidir. Türkiye'de eski yıllara oranla üretimi yavaşlamış olsa da, bazı bölgelerde hala üretilmektedir. Tütün'ün Türkiye'de yoğun olarak tüketildiği bölgeleri ve şehirleri şu şekilde listeleyebiliriz:

Doğu Anadolu Bölgesi: Hakkari, Muş, Diyarbakır, Bitlis, Malatya

Karadeniz Bölgesi: Trabzon, Amasya, Samsun, Bafra, Erbaa

Marmara Bölgesi: İzmir, Bursa, Bolu, Balıkesir

Trakya Bölgesi: Kırklareli, Keşan

Ege Bölgesi: Eşme, Denizli, Manisa, Söke, Akhisar.

Tütün En Çok ve En İyi Nerede Yetiştirilir?



Her ne kadar dünyada sigara tüketiminin en çok kullanıldığı ülkelerden biri Türkiye olsa da, üretim konusunda ilk sıralarda yer almaz. Dünyanın ticari anlamda gelişmiş ülkeleri, aynı zamanda tütün üretimi konusunda da başı çekmektedir. Dünya üzerinde en çok tütün üreten ülkeleri şu şekilde listeleyebiliriz:

Çin - 2,51 milyon ton

Brezilya - 0,88 milyon ton

Hindistan - 0,60 milyon ton

ABD - 0,29 milyon ton

Endonezya - 0,14 milyon ton

Türkiye - 0,14 milyon ton