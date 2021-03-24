Turunç Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Turunç Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi  

Turunç ağacı ılıman iklimi sever ve ülkemizde yetiştiği bölgeler Ege ve Akdeniz bölgeleridir. Sahil kesiminde çokça görülen turunç ağaçları Nazilli ve Aydı' da da yetiştirilmeye başlanmıştır.

Turunç Ağacı Nedir?

Turunç ağacı ortalama 3 metre boyunda olur en fazla 5 metreye kadar uzar. Dikenli yapraklarını dökmeyen bu ağacın tacı çatallıdır. Turunç ağacının koyu yeşil renkte uzunca yaprakları vardır. Ortalama 16 cm uzunluktaki yaprakları oval ya da eliptik biçimindedir. Yapraklarının eni de yaklaşık 9-10 cm kadardır. Turunç ağacının ortalama 8-10 cm çapında gözenekli ve sarı renkte meyveleri vardır. Portakala benzeyen meyvesi acı-ekşi tattadır.

Turunç Ağacının Latince Adı Nedir?

Turunç ağacı botanik bilimindeki ismi ile " Citrus Aurantium " nın dahil olduğu familiası Rutaceae olup sedef otugiller ailesinin bir alt grubu olarak bilinen turunçgillere mensuptur. Citrus aurantium ağacının anavatanı ise Akdeniz ve Güneydoğu Asya kıyılarıdır.

Turunç Ağacı Nerede Yetişir?

Ilıman iklim ağacı olan turunç ağacı Ege ve Akdeniz Bölgesi ile Güneydoğu Asya coğrafyasında yetiştirilebilir. Kışların normalin üstünde soğuklukta geçmesi bu hassas ağaca zarar verecektir. Ülkemizde Adana ve Mersin' de çok fazla turunç ağacı bulunmaktadır.

Turunç Ağacı Nasıl Yetişir?

Soğuğa karşı duyarlı olan turunç ağacı -4 derece altındaki soğukta zarar görür. Bu nedenle de ılımın iklimde yetiştirilebilir.

Turunç Ağacı Yaprak Döker mi?

Turunç ağacı yaprağını kışın dökmeyen bir ağaçtır. Dört mevsim yaprağını muhafaza eder.

Turunç Ağacının Özellikleri Nedir?

Akdeniz iklimi ağacı olan turunç ağacı aynı anda hem yaprak ve hem de çiçek meyvesi taşıyan tek ağaçtır. Bu özelliği ile dikkat çeker ayrıca anaçtır. Turunç ağacının meyvesi limondan biraz daha ekşidir. Turunç ağacının yaprağından, çiçeğinden, meyve ve kabuğundan yararlanılır. Bu yönü ile değerli bir tarımsal üründür.

Turunç Ağacının Bakımı Nasıl Yapılır?

Turunç ağacı üç yaşından sonra meyve verir. Meyveleri kasım ile şubat arasında hasat edilir. Genellikle de eylül ayında hasat yapılır. Turunç ağacı bodur formatında saksıda da yetişebilmektedir. Turunç ağacının yılda iki defa budanması gerekir. Doğru budama ürün artışını sağlayacaktır. Bu sebeple önemlidir. Çok kurak geçen yaz aylarında yeter miktarda sulama yapmak gerekebilir.

Turunç ağacı yetiştiriciliğinde de gübreleme önem arz eder. Fakat doğru tür ve miktarda gübreleme için önce yaprak ve toprak analizini yaptırmak gerekir.

Turunç Ağacı Hastalıkları Nelerdir?

Turunçgillerin maruz kaldıkları hastalıklar; uçkurutan hastalığı, kahverengi meyve çürüğü, mavi ve yeşil küf, turunçgil dal yanıklığı , turunçgil cüceleşme hastalığı ve gövde zamklanması gibi pek çok hastalık olabilir. Bu nedenle turunç ağacı yetiştiriciliği özen ister ve anında tedbir alınmasını gerektirir.

Turunç Ağacının Faydaları Hakkında

Turunç meyvesi talep gören bir besindir. Turunç sinirleri yatıştırıcı özelliğe sahiptir, rahatlamayı sağlar. Strese karşı tüketilmesi tavsiye edilir.

Turunç Ağacı Ne İşe Yarar Ve Nerelerde Kullanılır? Kullanım alanları Nelerdir?

Turunç ağacının birçok kullanım alanı bulunmaktadır. Meyvesinin besin değeri yüksek olup mutfakta limon yerine de kullanılabilmektedir. Kullanım alanlarına ana hatlarıyla bakarsak:

- Turunç meyvesinin reçeli yapılmaktadır. Kabuğunun da marmelat yapımında kullanıldığı görülmektedir.

- Turunç meyvesinin tansiyonu dengeleyici özelliği olduğu bilindiğinden kan şekerini düşürmek için tüketilmesi önerilir.

- Turunç içerdiği vitaminler sebebiyle kışın vazgeçilmez besinleri arasındadır. Meyve suyu olarak tek ya da diğer turunçgillerle kokteyl şeklinde tüketilebilir.

- Turunç meyvesinin kabuğu ise çay şeklinde tüketilirse iştah açar ve vücuda enerji verir.

- Turunç meyvesinin şerbeti ya da sıkılarak suyu içildiğinde bulantı, kusmaya, safraya karşı etkili olduğu ve mideyi temizlediği bilinmektedir.

- Turunç kabuğunun kalbi kuvvetlendirdiği ileri sürülmektedir.

- Turunç ağacının yaprağı çiğnenerek tüketildiğinde ise ağız kokusuna karşı iyi geldiği belirtilmektedir.

- Bol çiçek açan turunç ağacı peyzaj düzenlemelerinde de giderek daha fazla tercih edilmektedir.

- Turunç çiçeğinden elde edilen esansiyel yağ parfüm yapımında kullanılır.

- Yine turunç kabuğundan elde edilen yağ canlandırıcı etkiye sahiptir. Yağı kozmetik sanayinde kullanılır.

- Turunç ağacı bol çiçekli olduğundan ve çiçeklerin enfes kokusundan ötürü peyzaj çalışmalarında her geçen gün daha fazla talep görmektedir.