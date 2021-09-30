Turşu suyu neden bulanır, beyazlar ve kararır? Turşu suyu neden sümüksü yapıya döner

Turşu suyu hazırlamak çok hassas bir iştir ve mutlaka gerekli aşamalar sıralı bir biçimde ele alınmalıdır. Özellikle de ihtiyaç duyulan malzemelerin eksiksiz ve doğru bir ölçü içerisinde alınması gerekir. Böylece bulana veya kararma ve beyazlama gibi sorunların üstesinden gelme şansı elde edilmektedir.

Turşu Suyu Neden Bulanır?

Turşu suyu yapmanın belli başlı bazı kuralları bulunmaktadır. Bu kuralları içerisinde özellikle turşu suyunun bulanmaması için içerisine yerleştirilmesi gereken malzemelerdir. Yani daha doğrusu bu malzemelerin oranının iyi ayarlanmasıdır.

- Su

- Tuz

- Sirke

- Limon

Görüldüğü üzere yukarıdaki 4 farklı malzemenin mutlaka dengeli bir şekilde ele alınması ve eklenmesi çok önemlidir. Eğer bu gerçekleşmez ve yukarıda verilen malzemeler arasında dengesizlik oluşursa, o vakit turşu suyu bulanır. Sadece bulanmak ile kalmaz aynı zamanda yumuşar ve zaman içerisinde küflenme bile yaratır. Bunun önüne geçebilmek için ise mutlaka belirli oranlar ayarlanmalı ve tamamen dengeli bir şekilde karışım hazırlanmalıdır.

Turşu Suyu Neden Beyazlar?

En çok merak edilen konular içerisinde hazırlanan turşu suyu neden beyazladığı geliyor. Özellikle malzemeleri dengeli bir şekilde konulması beyazlama konusunun önüne geçer. Bu doğrultuda tuz en önemli dengedir. Eğer turşu suyu içerisinde az derecede ya da çok fazla tuz konduğu vakit, bulanıklık gibi bir durum ortaya çıkar. Bu da zaman içerisinde turşusu suyunun tabakasında beyazlaşma meydana getirir.

Oluşan beyaz tabaka ise turşu suyunun lezzetini bozabilir. Özellikle turşuları yumuşatması ile beraber tüketim konusunda lezzetinin kaçmasına sebep olabilmektedir. O yüzden turşu söyle hazırlarken mutlaka dengeli bir şekilde tuz eklenmesi en önemli hususlar içerisinde yer alır.

Turşu Suyu Neden Kararır?

Turşu suyu evde özel olarak hazırlanmak suretiyle keyifli bir şekilde tüketim imkanı vermektedir. Tabii özellikle hazırlanmış olan turşuların sağlıklı bir şekilde ve uzun süre kalabilmesi için çok daha önemlidir. Ancak malzemeler dengeli bir şekilde ve belli bir oran altında alınmaz ise, o vakit turşu suyu kararmaya yaratabilir.

Özellikle turşu suyuna tuz un çok az eklenmesi ile beraber turşu yumuşama, esneme ve zaman içerisinde kararma oluşturur. Aynı zamanda turşu suyunda fazla oranda tuz konması ile beraber, turşunun olgunlaşma süresi daha uzun sürer. Ayrıca tadı da fazla tuzlu olur. Bütün bunların önüne geçebilmek için ise yapılması gereken turşu suyunun tuzunun dengeli bir şekilde ayarlamaktır.

Turşu Suyu Neden Sümüksü Yapıya Döner?

Turşusu yapıldığı zaman bazı hatalar nedeniyle bazen sümüksü bir yapıya dönebilir. Tuzlama sürecinin bu konuda önemli bir yere sahip olduğunu dile getirmek mümkün. Patojenik mikropların ortaya çıkması ile beraber genelde turşu suyu sümüksü bir yapı oluşturur.

Tuzlama süreci içerisinde laktik asit bakterilerin salınması takip eder. Bu bakteriler ise zaman içerisinde turşu suyunun sümüksü bir yapı oluşturulmasına imkan vermektedir. O yüzden böyle bir durumun oluşmaması için mutlaka turşu suyuna dengeli şekilde tuz eklemek gerekmektedir. Tabii turşu suyunu tamamen istenilen kıvamda yakalamak için aynı zamanda sirke ve su ile beraber limonun da dengesi büyük bir öneme sahiptir.