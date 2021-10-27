Turp otu nedir, ne işe yarar ve nerede yetişir? Turp otunun faydaları nelerdir ve neye iyi gelir

Otların yörelere göre değişen adları bulunur. Turp otuna ise halka arasında eşek otu da denmektedir. Turp otu salata olarak tüketilebilmektedir.

Turp Otu Nedir?

Turp otu turpgiller familyasının gelen bir bitki türüdür. Turp otunun farklı isimleri bulunmaktadır. Halk arasında eşek turpu, yabani turp turpu, gibi isimler verilmektedir. Ayrıca eşek mancarı da denilmektedir. Turp otu görüntü olarak hardal otuna benzemektedir. Turp otu doğada kendiliğinde yetişmektedir. Turp otu bağışıklık sistemine destek olmaktadır.

Turp Otu Ne İşe Yarar?

Turp otu bağışıklık sistemini güçlendirir. Kişilerin hastalıklara karşı korunmasını sağlar. Turp otunun salata şeklinde tüketilmesi söz konusu olmaktadır. Kişiler zeytinyağı, limon, tuz ekleyerek tüketebilirler. Salata tokluk hissi yaratarak kişilerin kilo almasını da engeller. Kişiler sağlıklı ve zinde kalabilirler. Ayrıca lifli bir gıda olduğu için bağırsak sistemi üzerinde olumlu etki yaratır.

Turp otunun pek çok faydası bulunur. Turp otu karaciğer dostu olarak bilinir. Karaciğerin temizlenmesini ve daha iyi çalışmasını sağlar. Karaciğerde yaşanan herhangi bir sorunda tedavi edici etki gösterir. Karaciğerin güçlenmesine yardım eder. Karaciğerden enzimlerin salgılanmasına destek olur.

Turp otu sadece karaciğer dostu değildir. Aynı zamanda böbrek dostu olarak bilinir. Düzenli olarak tüketilen turp otu sayesinde böbrek rahatsızlıkları azalmaktadır. Tabi doktor tavsiyesine göte kullanılması doğru olacaktır. Turp otu ile böbreklerde oluşan taşlar yok edilebilir. Bazı bünyelerin böbreklerinde iltihap oluşabilir. Turp otu sayesinde bu iltihap azaltılabilir.

Turp Otu Nerede Yetişir ve Bulunur?

Turp otu tabiatın içinde kendiliğinden yetişmektedir. Doğal ortam içinde bularak toplamak söz konusu olmaktadır. Özel bir ortamda yetişmesine gerek olmamaktadır. Turp otunu tanıyan kişiler onu tabiatın içinden toplayabilir.

Turp Otu Hangi Mevsimde Olur ve Yetiştiriciliği Mümkün müdür?

Her otun yetiştiği ve tüketilmek için doğru olan zamanı bulunur. Bu zamanlarda tüketilen ot daha verimli olur. Turp otu sonbahar döneminde yetişmeye başlar. Ama en lezzetli olduğu zaman kış aylarında ve üzerine kırağı yağdığı zamanlar olmaktadır. Turp otunu yetiştirmeye gerek yoktur. Tabiatın içinde doğal ortamda yetişir.

Turp Otu Nasıl Kullanılır? Turp Otunun Kullanımı

Turp otunu en iyi kullanım şekli salata olarak olmaktadır. Turp otunu topladıktan sonra bol su ile yıkamak gerekir. Daha sonra salata şeklinde doğrayarak içine zeytin yağ ve liman eklenebilir. Kişiler damak zevklerine göre salatalarını şekillendirebilir. İçine haşlanmış kinoa, keten tohumu gibi ilaveler olabilir.

Turp Otu Faydaları Nelerdir, Neye Yarar ve İyi Gelir?

Turp otunun pek çok faydası bulunmaktadır. Karaciğer ve böbrek üzerinde olumlu etkileri bulunmaktadır. Salata olarak tüketildiğine tokluk hissi yaratır. Perhiz yapan kişiler için ideal bir ürün olmaktadır. Turp otu içeriğinden kaynaklı tam bir besin deposudur. Vitamin açısından oldukça zengin bir ot olarak bilinmektedir. İçeriğinde demir ve kalsiyum bulunur.

Turp otu tüketerek vücuttaki kalsiyum ve demir dengesini oluşturmak mümkün olur. Turp otu astım hastaları tarafından da tüketilebilir. Nefes darlığı sorununa çözüm olmaktadır. Turp otu düzenli tüketildiğinde nefes darlığına çözüm olur. Turp otu ile balgamlı öksürük tedavisi yapılır. Turp otu mide asidini dengeleme özelliğine sahiptir. Ülser hastaları tarafından tedavi amaçlı kullanılabilir. Turp otu idrar söktürücü olarak da kullanılır.

Turp Otunun Zararları Var mıdır?

Her şeyde olduğu gibi turp otunda da sorun zarar meydana gelebilir. Turp otu tüketecek kişilerin doktorlarına danışması tavsiye edilir. Ayrıca turp otunun dozunda tüketilmesi ve aşırı kullanılmaması gerekir. Turp otu ara öğün olarak ta kullanılır.

Turp Otu Nerelerde Satılır?

Turp otu tabiatta kendiliğinde yetişmektedir. Kişiler kendileri toplayabilir. Bazı halk pazarlarında bulmak mümkün olacaktır.