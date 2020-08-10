Turmalin Taşı Nedir, Nerelerde Ve Nasıl Bulunur? Turmalin Taşı Nasıl Anlaşılır? Özellikleri Ve Faydaları

Diğer taş çeşitlerine oranla oldukça sağlam ve dayanıklı olma özelliğine sahip olan turmalin taşı, genel olarak yeşil ve pembe renklerindedir. Ancak bu renklerin dışında doğada her renkte bulunabilmektedir.

Turmalin Taşı Nedir?

Oldukça pahalı ve yarı değerli olarak bilinen turmalin taşı, bor kristal madenlerindendir. Çok eski yıllardan günümüze kadar uzanmış ve halen çeşitli amaçlarda kullanılan turmalin taşı, özellikle estetik görünüme sahip olması ile popülerdir.

Turmalin Taşı Nerelerde ve Nasıl Bulunur?

Günümüzde şifalı olduğuna inanılan değerli taşlardan olan turmalin taşı, yurtdışında pek çok farklı bölgelerde bulunmaktadır. Başta Brezilya, ABD, İtalya, Rusya ve Madagaskar gibi ülkelerde yaygın olarak bulunmaktadır. Yurtdışı ülkelerinin yanı sıra turmalin taşını ülkemizde de bulmak mümkündür. Türkiye’de Karadeniz bölgelerinde, Çanakkale, Yozgat ve Aydın’ın Çine ilçesinde de turmalin taşı bulunabilmektedir.

Turmalin Taşı Nasıl Anlaşılır?

Günümüzde sağlık açısından kullanılmasının yanı sıra işlenerek, gösteriş amaçlı takı ve kolye içinde kullanılabilen turmalin taşlarının gerçek olup olmadığına dikkat edilmesi gerekmektedir. Her ürün ve malzemede olduğu gibi gerçek adı altında sahte turmalin taşlarının satışı da yapılmaktadır. Turmalin taşı olarak satılan sahte taşlar genel olarak ürüne benzemesi adına özel boyalar ile boyanmaktadır. Turmalin taşının gerçek olup olmadığını anlamak için ilk olarak taşın küçük bir kısmını veya bilekliklerden bir taşı kırmanız yeterlidir. Bileklik veya tespih taşlarını kırmanızın ardından içine bakmanız ve içindeki boya ile ürünün dış boyası ile aynı olması gerekmektedir.

Sahte olan taşların içi kendi boya renklerine sahip olduğundan, dış yüzeyindeki boyanın farklı olması o ürünün sahte olduğuna işarettir. Ürünün gerçeğini anlamak için yapacağınız diğer bir yöntem ise taşın çakmak yardımı ile ısıtılması işlemi de bulunuyor. Ürün sahteyse ısıtma işlemi ile birlikte boyanın akacağını ve ürünün kendi renginin kalacağını görebilirsiniz. Turmalin taşının tedavi amaçlı kullanılması için ilk olarak kişinin inançlı olması gerektiğine dikkat çekilmektedir. Bu inançlar ile birlikte halk dilinde turmalin taşından şifa ve huzur bulacağına da inanılmaktadır.

Turmalin Taşı Özellikleri ve Faydaları

Oldukça estetik görünüme sahip olması özelliğini taşıyan turmalin taşı bu nedenle takı ve aksesuar amaçlı kullanılmaktadır. İnsan sağlığı içinde oldukça faydalı olduğu bilinen taşın bir özelliği de Eski Mısır’daki inanıştır. Turmalin taşının gökkuşağının altından geçtiğine inanılmaktadır. Bu inanış sebebi ile turmalin taşının oldukça renkli ve estetik durduğuna inanılmaktadır. Turmalin taşı için halk arasında nazarı ortadan kaldırdığına yüksek oranda inanılmaktadır. Kişinin tüm kötülüklerden korunmasını, insana şans getirmesini ve bahtının açık olmasını sağlayarak evlenecek kişi bulmasını sağladığına dair büyük inançlar bulunmaktadır.

Vücut sağlığı ve akıl sağlığı gibi çeşitli sorunların giderilmesi için fayda sağlamakta olan turmalin taşı, özellikle uykusuzluk sorunu için faydalıdır. Geceleri rahat uyumayan ve uyku problemi yaşayan kişiler için yararı olan turmalin taşı hormonların daha dengeli çalışmasına da katkı sağlıyor. Odak ve denge bozukluğu olan kişilerin ritminin düzelmesini ve daha konsantre olmalarına yardımcı olur. Duygusal açıdan değişkenlik yaşayan kişiler için tavsiye dilen turmalin taşı, önsezilerin daha kuvvetli olmasını mümkün hale getirmektedir. İnsanın manevi açıdan kendini mutlu hissetmesini ve barışık hayat sürmesini sağlayan turmalin taşı, sinir sistemini dengede tutmaktadır.