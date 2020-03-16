Türkiye'nin Yakın Tarihinde Hayvanlar NotaBene Yayınları'ndan Çıktı

“Türkiye'nin Yakın Tarihinde Hayvanlar” kitabı; hayvan-insan ilişkileri üzerinden toplum bilimlerindeki millet, aile, adalet, eşitlik, kalkınma gibi kavramları tartışmaya açarken, Türkiye yakın tarihinin çeşitli fasıllarını da başka bir gözle yeniden mercek altına alıyor.



Başıboş köpekler, yurt dışından getirilen inekler, orman zararlısı ilan edilen keçiler, zehir soluyan solucanlar, çalışmayı reddeden arılar, asker edilen hayvanlar gibi farklı temalar ve failler üzerinden mekânsal ilişkilere, Türkiye siyasetine, ekolojiye odaklanan kitapta, her bir hayvanın hikâyesi yaşadığımız dünyanın başka bir yüzünü gösteriyor.