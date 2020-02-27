Türkiye'nin En Büyük Müzik Karşılaşmasına Hazır Mısınız?

İki büyük sanatçının bu çok özel karşılaşmasında kazanan ise; önce dostluk sonra müzikseverler olacak. Kenan Doğulu ile Sertab Erener’in katılımıyla muhteşem sürprizlere sahne olacak Red Bull SoundClash, izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunacak.

Gelmiş geçmiş en büyük müzik karşılaşması Red Bull SoundClash’te Türkçe pop müziğin iki dev ismi Sertab Erener ve Kenan Doğulu aynı anda karşılıklı performans sergileyecek. Yetenek, yaratıcılık ve elbette müziğin sınırlarını zorlayacak olan bu benzersiz deneyimde Erener ve Doğulu, aynı anda karşılıklı sahnelerde muhteşem bir şova imza atacak.

Başından sonuna müzikseverleri eşsiz bir müzik tecrübesinin beklediği 4 etaptan oluşan etkinlikte bu iki duayen, kendi şarkılarını farklı tarzlarda yorumlayacak. Devam eden etaplarda birbirlerinin şarkılarını tamamlayacak, üçüncü bölümde ise bambaşka tarzda daha önce seslendirmedikleri parçaları seslendirecek. Bu üç bölümün ardından sanatçılar, izleyicileri son etapta sürpriz performanslarla buluşturacak.