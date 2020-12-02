Türkiye’de Kimler Koronavirüs Aşısı Olmalı?

Pfizer&Biontech aşısının İngiltere’den onay almasının ardından Sağlık Bakanı Matt Hancock aşılama programın önümüzdeki hafta başlarında başlayacağını belirtti ve İngiltere Aşı Komitesi’nin öncelikli olarak aşı olacaklara ilişkin son tavsiyesini kısa bir zaman içinde duyuracağını bildirdi. ABD’de ise Aşı Komitesi şimdiden öncelikli olarak aşılanacak 3 grubu duyurdu.

İkinci sırada öğretmenler var

ABD’de açıklanan aşı kriterlerine göre, ilk olarak sağlık çalışanları ve bakım evlerinde kalan yaşlıların aşılanması planlanıyor. İkinci sırada kritik görevlerde bulunan meslek grupları bulunuyor. Öğretmenler, okullarda çalışan görevliler, itfaiye çalışanları, polis ve güvenlik görevlileri, süpermarketlerde ve bakkallarda çalışanlar, toplu taşımada çalışan görevliler ve evden çalışması mümkün olmayan çalışanlar ikinci kademede aşılanacak. Üçüncü sırada ise diyabet, obezite gibi kronik hastalığı olan yetişkinler ile 65 yaş üstü kişiler yer alıyor. Bazı eyaletlerde de 75 yaş üstü kişiler bu grubun önüne geçebiliyor.

Türkiye’de hangi gruplar aşılanacak?

Görüyoruz ki aşı için gruplamalar yapılırken, Türkiye’nin grip aşısında kullanıldığı gibi Charlson Risk Skoru gibi eski endeksler kullanılmıyor. Charlson 1987 yılındaki bir makaleye dayanan medikal bir skordur. Artık kullanılmamasının en önemli sebebi bulaşma riski olan meslek gruplarını kategorize etmemesi, en önemlisi yaşı hesaba katmamasıdır. Skorun oluşturulduğu tarihte bazı kritik hastalıklar yoktu, dolayısıyla Covid-19 ölümlerini 4 kata kadar artıran obezite gibi hastalıkları hesaba katmıyor.

Yıllar içinde tedavileri gelişen AIDS gibi hastalıklara ise gereğinden fazla ağırlık veriliyor. Türkiye de öncelikle aşılanacak ilk iki grubu ABD ile aynı şekilde kurup, 3’üncü grup için kendi verilerini kullanarak bir skorlama sistemi çıkarmalıdır. Bu verilerin hepsi Sağlık Bakanlığı’nda var, bu modeller literatürde mevcut. Verileri uygulayıp çıkarmak sadece iki hafta süre alır. Şimdiden hazırlamaya başlayarak, aşı süreci için geri sayımı başlatmamız gerekiyor.

18 yaş altı öncelik listesinde değil

ABD’de Aşı Komitesi aşılar 18 yaş altında test edilmediği için 18 yaş altına aşı yapılmasını tavsiye etmiyor. ABD’de tüm halkın Mayıs-Haziran’a kadar aşılacağının öngörülüyor.