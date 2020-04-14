Türkiye’de Bir İlk: Gelinlikte Sanal Randevu

Project.Bridal, fiziki olarak hizmet vermenin zorlaştığı COVID-19 dönemi dünyasında, dijital odaklı marka stratejisini gelin adaylarının hayallerindeki gelinliği evinin konforunda seçmesi için hayata geçiriyor.

Project.Bridal, COVID-19 sebebiyle düğün hazırlıkları sekteye uğrayan gelin adayları için, sürecin en önemli bölümlerinden biri olan gelinlik seçimini sanal ortama taşıyor. Gelin adayları, sanal randevu sistemiyle evlerinden uzaklaşmadan Project.Bridal’ın yeni koleksiyonunu detaylı olarak inceleme şansı bulacak.

45 dakikalık video konferans sistemiyle gerçekleşecek görüşmede gelin adayları, Project.Bridal Studio’ya bağlanarak koleksiyon hakkında detaylı bilgi sahibi olacak; vücut tipine, zevkine ve ihtiyacına yönelik olarak tasarımcıdan öneriler ve yönlendirmeler alacak. Tüm koleksiyon içerisinden eleme yaparak favori parçasını evini terk etmeden seçme şansını yakalayacak. Gelin adayları sanal randevuya sosyal mesafe sebebiyle görüşemedikleri aile ve arkadaşlarıyla da katılabilecek, izolasyon surecinde sevdikleriyle keyifli vakit geçirmiş olacaklar.

Project.Bridal sanal randevu sistemiyle, sosyal mesafe uygulaması gereği hazırlıklarını gerçekleştiremeyen gelin adaylarına gelinlik secimi sürecinde zaman kazandırmayı hedefliyor. Gelin adayları fiziksel randevu sistemine geri dönüldüğünde, favori gelinlik modellerini önceden seçmiş, styling fikirleri edinmiş ve hazırlık süreçleri hakkında tasarımcı ile detaylı planlama yapmış olacak. Sanal randevu ile ön görüşme gerçekleştirmiş olan gelin adayları, showroom randevuları alınmaya başlandığında öncelik sırası edinme şansı da yakalayacak.

Sanal randevu sisteminden yararlanmak için gelin adaylarının hello@projectbirdal.co adresine mail atması yeterli.