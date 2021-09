Türk Kahvesinin Faydaları Nelerdir? Türk Kahvesi Ne İşe Yarar, Hergün İçmek Faydalı Mı?

Ülkemizde çaydan sonra en çok tüketilen içecek Türk kahvesidir. Bir fincan şekersiz Türk kahvesinin içinde ortalama 15 - 18 kalori yer alıyor.

Türk Kahvesinin Faydaları Nelerdir?

Düzenli olarak kahve tüketmek, kolon kanseri ve kalın bağırsak riskini %25, bağırsak kanseri riskini ise, yaklaşık olarak %45 oranda azaltır.

Yemekten sonra bir fincan Türk kahvesi içmek, sindirim sisteminin rahatlamasını sağlar.

Vücuda enerji vererek daha uzun bir süre uyanık kalmayı sağlar.

Şekersiz içildiği zaman mide ve kilo sorunlarına iyi gelir.

Kolesterolü düşürür, kalp ve damar sağlığının korunmasına yardımcı olur.

Türk kahvesi, uyarıcı bir özelliğe sahip olduğu için, beyni sinyallere karşı daha açık bir hale getirilir.

Türk kahvesi, düşünme gücünü de oldukça olumlu yönde etkiler.

Türk kahvesi, %40 oranında ağrı kesici etkisi yapar.

Meme kanseri riskini önemli ölçüde azaltır.

Nefes almayı kolaylaştırır.

Diyabet ve parkinson rahatsızlıklarını önlemeye yardımcı olur.

Pankreas kanseri riskini önemli ölçüde azaltır.

Stresi giderir ve depresyon etkilerini azaltır.

Sosyalleşmeyi kolaylaştırır.

Metabolizmayı hızlandırır yağ yakımına yardımcı olur.

Türk Kahvesi Ne İşe Yarar?

Ülkemiz topraklarında kahve yetişmese de özel pişirme tekniği sayesinde ülkemizden tüm dünyaya yayılmış olan Türk kahvesi, lezzetinin yanı sıra sağlığa faydaları ile de çok popüler bir besin türüdür. Pişirme tekniği sayesinde herhangi bir süzme ya da filtreleme işlemine tabi tutulmayan Türk kahvesi, diğer kahve türlerine göre kahvenin faydalarından daha fazla yararlanmanızı sağlar. Filtre kahve tüketiminde kahvenin belli bir kısmı filtrede kaldığı için yararları bakımından Türk kahvesine göre çoğu zaman bir adım geridedir. Türk kahvesinin vücuda pek çok faydası vardır. Aşırıya kaçmamak üzere her gün Türk kahvesi tüketilmesini uzmanlar öneriyor.

Türk kahvesinin yararlarından faydalanabilmek için günde iki fincan Türk kahvesi tüketilmesi idealdir. Türk kahvesi, stresi azaltır, konsantrasyonu yükseltir. Aynı zamanda metabolizmayı hızlandırarak kilo vermeyi önemli ölçüde kolaylaştırır. Fakat aşırı kahve tüketimi sonucunda kahvenin zararlı etkilerinin ortaya çıkabileceğinin unutulmaması gerekir. Türk kahvesi, hafızayı güçlendirir ve fiziksel aktiviteyi de arttırır. Aynı zamanda tokluk hissi verdiği için de diyet yapan kişilere sıkça önerilir. Türk kahvesi, kanser gibi çok ciddi rahatsızlıkların tedavisinde oldukça etkilidir.

Alzheimer, demans ve Parkinson dünya genelindeki 65 yaş ve üzeri kişilerde sıkça görülen nörodejeneratif hastalıklar arasında yer alır. Bilinen kesinleşmiş bir tedavisi olmayan bu hastalıkların alternatif tedavisinde sağlıklı beslenme ve bazı besin türlerinin düzenli olarak tüketilmesi çok önemlidir. Bu hastalıkların tedavisinde de oldukça önemli bir yeri vardır. Aynı zamanda fazla tüketilmesi de hazımsızlık, iştahsızlık, uykusuzluk sorunlarına yol açabilir.

Türk Kahvesini Her Gün İçmek Faydalı mı?

Türk kahvesini her gün içmek, vücuda enerji verir. Uzmanlar her gün iki fincan Türk kahvesi tüketmenin vücuda yararlı olduğunu söylüyor. Bu nedenle her gün aşırıya kaçmamak şartı ile Türk kahvesi tüketilebilir. Türk kahvesi için en uygun zaman dilimi ise, yemeklerden 1 saat önce ya da sonradır. Kahve içmek için gün içindeki en ideal saatle ise; 08:00-09:00, 12:00-13:00, 17:30-18:30 dışında kalan saatlerdir.