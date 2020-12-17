Tüplerdeki Sorunlar Gebelik Şansını Azaltır mı?

Gebe kalmak için sağlıklı tüplere sahip olmak çok önemli. Ancak tüplerde sorun varsa da gelişen tüp bebek yöntemleri sayesinde bir bebek sahibi olmak mümkün. Eğer tüplerde bir sorun varsa sperm ve yumurtanın birleşme işlemi laboratuvar ortamında gerçekleştiriliyor ve oluşan embriyo rahimin içerisine enjekte ediliyor.



Tüpler çok narin yapılar. Vücudumuzdaki tek işlevleri ise sperm ve yumurtayı birleştirmek. Bu tüplerin içerisinde de ‘silia’ dediğimiz yumurta ve spermin hareketini sağlayan çok hassas yapılar var. Dolayısıyla bu hassas yapılar ve tüplerin yapısı bozulduğu zaman eski fonksiyonuna kavuşması çok zor olabiliyor.

Çikolata kisti, enfeksiyonlar ve geçirilen ameliyatlar tüplerde yapışıklığa neden olabiliyor

Tüplerde en sık karşılaşılan problemlerden biri endometriozis (çikolata kisti), yani rahim içindeki tabakaların vücudun özellikle pelvis denen kadın doğumla ilgili alt kısmına yayılım göstermesidir. Yayılım gösteren bu rahim içi dokuları, bulundukları yerde her adet döneminde kanıyor ve kanadıkları yerlerde de yapışıklıklar yapıyor. Dolayısıyla tüp tıkanıklığının en önemli nedenlerinden bir tanesi tüplerde problem yaratan endometriozis.

İkinci olarak tekrarlayan enfeksiyonlar tüplerde soruna neden oluyor. Enfeksiyonlar vücudumuzda vajenden rahime, rahimden tüplere giderek tüplerde tıkanıklığa neden olabilirler. Üçüncü neden ise geçirilmiş ameliyatlar. Yani karın içinde geçirilen her türlü ameliyat tüplerde yapışıklığa neden olabiliyor. Bunun neticesinde de kendiliğinden gebeliğin gerçekleşmesi zorlaşabiliyor.

Tüplerde sıvı birikmesi tüp bebek şansını azaltır

Tüplerde sıvı birikmesi önemli bir sıkıntıdır. Tüpler rahimle bağlantılı. Tüplerde ileri derecede bir tıkanıklık veya ileri derecede bir enfeksiyon olduğunda bu durum tüplerde sıvı birikimine neden olabiliyor. Tüp bebekte tüplerin tıkanıklığının önemi de buradan kaynaklanıyor. Tüpler tıkandığında, tüplerde sıvı biriktiğinde ve bu sıvı rahimin içine akarak hem fiziksel hem de içerisindeki toksinlerden dolayı kimyasal olarak bizim embriyolarımızın rahime tutunmasını engelleyebiliyor.

Yani aslında ‘hidrosalpenks’ dediğimiz, tüplerde sıvı birikintisi olmadığı zaman, sadece tüplerde tıkanıklık olduğu zaman bunun tüp bebeğe engel hiçbir tarafı yok. Evet kendiliğinden gebeliğe engel, ama tüp bebekte başarı şansını azaltmaz. Ancak bu tıkanıklıktan dolayı tüplerde bir sıvı birikintisi varsa bu tüp bebek şansını azaltır.

Sorunlu tüpler çıkarılarak embriyoların tutunma şansı arttırılabiliyor

Tüplerde gerek rahim filmiyle gerek ultrasonla bir tüp ya da iki tüpte “hidrosalpenks” denen içi sıvı dolu problemle karşılaşılırsa, tüp bebek tedavisine başlamadan önce laparoskopik, yani endoskopik yöntemle bu tüplerin çıkarılması gerekiyor. Sorunlu olan tüpü çıkarmak isteniyor, her ikisi sorunluysa her ikisini çıkarılıyor.. Yani bizim tüp bebekte başarı şansımızı azaltacak bir faktörü ortadan kaldırmak istiyoruz.

Bazen hastanın daha önceden geçirdiği ameliyatlarına, enfeksiyonlarına ve endometriozise bağlı olarak gerçekten çok fazla yapışıklık olabiliyor ve bu tüpleri çıkarmak hastanın diğer organlarına zarar verebilecek boyutta olabiliyor. Bu durumda da yapılması gereken şey, sıvı birikintisinin rahimle bağlantısını kesmek. O bağlantı kesildiği zaman bile tüp bebek şansı artabiliyor. Böylece o tüplerin rahim içerisine sıvı akışını durdurup embriyoların tutunma şansı artmış oluyor.

Tanı rahim filmi ile konuyor

Ultrason ile tüplerde ciddi bir problem olduğunda tanı konabiliyor ama gerçekten ileri aşamada bir hidrosalpenks durumunda konabiliyor. Daha hafif formlarında tüplerde basit bir tıkanıklık var mı, hafif bir genişleme var mı diye tanı konulmasının yolu ise rahim filmi. Eğer rahim filminde de böyle bir şüphe varsa bunu mutlaka laparoskopi ile doğrulayıp gerekli tedavi de laparoskopi sırasında gerçekleştiriliyor.

En belirgin şikayetler

Hastalar genellikle kasık ağrısı, akıntı, adetten bağımsız akıntıların gelmesi gibi şikayetlerle doktora başvuruyor. Ya da bir şikâyeti olmasa dahi birkaç kez tüp bebek denenmesine ve güzel embriyolar rahime transfer edilmesine rağmen başarılı olunamadığında tüplerde sessiz bir problem var mı diye bakılıyor.

Enfeksiyon ve geçirilen ameliyatlar tüplere zarar verebilir

Hasta sık enfeksiyon geçirdiğinde bunun nedeni araştırılmalı. Sık enfeksiyon ya da herhangi bir nedenle cerrahi bir operasyon geçirildiğinde tüplerde bir problem olabileceği bilinmeli. Karın bölgesinin zarar görebileceği bir trafik kazası olduğunda tüplerin zarar görebileceği değerlendirilmeli. Yani enfeksiyon riskini arttıracak ya da operasyonla vücut içerisindeki yapışıklık riskini arttırabilecek her durum tüplerde risk faktörü olabiliyor.

Sadece endometriozisin genetik bir yatkınlığı olduğu düşünülse de tam olarak nedeni belli değil. Sağlıklı beslenmek, vücudu enfeksiyonlardan korumaya çalışmak, ilişkilerde prezervatif kullanmak tüpler için koruyucudur.

Tüplerde problem varsa aşılama tercih edilmiyor

Tüplerde problem olduğunda aşılama çok tercih edilmiyor. Hele 2 tüpte birden problem varsa aşılama hiç önerilmiyor. Tek tüpte tıkanıklık olduğunda aşılama yapılabilir. Ancak şansı yine de azaltan bir faktör. Genellikle bu hastalarda tercih edilen yöntem tüp bebek tedavisi oluyor.

Tüp bebek tedavisi öncesi tüplerde bir problem varsa mutlaka operasyonla bu problem ortadan kaldırılmalı. Sonrasında yapılan yöntem, klasik olarak sperm ve yumurtanın laboratuvar ortamında birleştirilip rahime transfer etmek oluyor.