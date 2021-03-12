Tüp Mide Ameliyatı Hakkında Doğru Bilinen Yanlışlar

Tüp mide ameliyatları çok tehlikeli değildir

Tüp mide ameliyatı her cerrahi operasyon gibi belirli ölçüde bir risk barındırır. Ancak operasyonun çok tehlikeli olduğu gerçeği doğruluğu kabul edilen, aslen ise yanlış olan bir bilgidir. Günümüzde gelişmiş cerrahi teknikler sayesinde tüp mide ameliyatı güvenle gerçekleştirilebilmektedir. Üstelik operasyon öncesinde gerçekleştirilen detaylı muayeneler ve kan tahlili sonuçları olası risklerin engellenmesini sağlamaktadır. Tüp mide ameliyatı deneyimli ve alanında uzman cerrahlar tarafından gerçekleştirilmesi gereken, post operatif süreçte ise hastaların sorumluluklarını yerine getirmelerinin belirleyici öneme sahip olduğu bir operasyondur.

Tüp mide ameliyatı önemli bir gereklilik olabilir!

Kilo vermek için egzersiz yapılması ve diyet uygulanması yeterli olarak görülebilir ve hatta kimi zaman tüp mide ameliyatının da dahil olduğu bariatrik cerrahiler gereksiz olarak nitelendirilebilir. Bu algı oldukça yanlış ve zararlı bir nitelik taşır. Kilo vermenin altın kuralları diyet yapılması ve egzersizlerin rutin haline getirilmesi olsa da söz konusu obezite hastalarının sağlığı olduğu için daha kapsamlı bir bakış açısı gerekir. Kilo alımına veya kilo verilmesine etkisi olan tek faktör diyet ve egzersiz değildir. Obezite; genetik, biyolojik, metabolik, sosyal, ekonomik ve davranışsal faktörlerden kaynaklanabilen karmaşık bir hastalıktır. Daha sağlıklı beslenmek ve daha çok egzersiz yapmak kilo vermek ve verilen kiloların korunması adına yeterli olmayabilir. Üstelik fazla kilo uyku apnesi, felç, diyabet, yüksek tansiyon ve kalp hastalıkları gibi riskli sağlık sorunlarına da yol açabildiği için daha hızlı ve efektif kilo verme yöntemlerinin denenmesi büyük bir öncelik haline gelebilir. Bu kapsamda tüp mide ameliyatı büyük bir avantaj haline gelecektir.

Tüp mide ameliyatı sonrası kilo kontrolü hastaların elinde

Tüp mide ameliyatı sonrasındaki önerilen diyet ve egzersiz programlarına uyduklarında ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları benimsediklerinde hastalar fazla kilolarının %100’üne kadarını verebilirler. Ancak bu oran kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Tüp mide ameliyatı sonrasında verilen kiloların korunması; diğer bir deyişle yeniden kilo alınmaması hastaların kontrolündedir. Hiçbir bariatrik cerrahi operasyon tek başına kilo verdirmez ya da verilen kiloların alınmamasını sağlamaz. Mide küçültme ameliyatları hastaların kilo vermesi için uygun fiziksel değişimleri yaratır ancak her zaman son söz hastaların olur. Bu nedenle tüp mide ameliyatı sonrası hastaların davranış değişikliği geliştirmesi oldukça önemli bir faktör olarak ön plana çıkar.