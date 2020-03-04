Tüp Bebek İlaçları Yumurtalık Kanserine Neden Olabilir mi?

Yumurtalık kanserine sebep olmaz

Tüp bebek tedavisinde kullanılan ilaçların; yumurtalık kanseri, diğer başka kanserler ya da uzun döneme yayılan kilo alma gibi olumsuz bir etkisi yoktur. Yumurtalıkları baskılamak için kullanılan ilaçların sıcak basması, baş ağrıları, vajende kuruluk, ruh halinde değişimler gibi yan etkileri olabilir. Bu etkilerin hepsi çoğunlukla geçicidir.

Kalıcı bir yan etkisi yoktur!

Kullanılan hap, burun spreyi, cilt altı, vajinal jel ve kas içi ilaçlar, doktorunuzun direktifleri yönünde düzgün olarak kullanıldığı takdirde, tamamen amaca yönelik olup tespit edilmiş hiçbir kalıcı zararı yoktur. Ancak bilinçsiz olarak, hastanın kendi isteği veya tavsiye üzerine kullanılması, büyük sakıncalar yaratabilir.

Geçici yan etkiler görülebilir

Yumurtlamayı indirmek için HCG gibi enjekte edilebilir doğurganlık ilaçlarının kullanılması; yumurtalıkların şiştiği ve ağrılı hale geldiği yumurtalık hiperstimülasyon sendromuna neden olabilir. Ancak yine de semptomlar tipik olarak bir hafta sürer; hafif karın ağrısı, şişkinlik, bulantı, kusma ve ishali içerir. Bununla birlikte, hamile kalırsanız, belirtileriniz birkaç hafta daha sürebilir. Nadiren, hızlı kilo alımına ve nefes darlığına da neden olabilen daha şiddetli bir yumurtalık hiperstimülasyon sendromu formu geliştirmek mümkündür.

Beslenme düzenine dikkat edilmeli

Tüp bebek tedavisinde risk oranlarını düşürmek ve başarı oranını artırmak için doktor ve tüp merkezi seçimi çok önemlidir. Bunun yanı sıra; tüp bebek tedavisinin risklerini azaltmak ve başarı oranını artırmak için çiftlerin tedavi süresince verilecek tüm talimatlara tam olarak uyum sağlamalıdır. Tüp bebek başarısını artırmak için ayrıca beslenme ve kilo konusuna dikkat etmeleri gerekmektedir. Beslenmeye dikkat etmek, tüp bebek tedavisi sürecini olumlu etkiler. Tedaviye başlamadan 2 – 3 ay önce sigara ve alkol tüketimine son verip, sağlıklı ve dengeli bir beslenme alışkanlığı kazanılmalıdır. Sebze, süt ürünleri, yumurta, balık, bakliyatlar, meyve, kuruyemiş ve kuru meyveler tüketilmeye dikkat edilmelidir.