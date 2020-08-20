Tüm Cilt Tipleri İçin 3 Maske Tarifi

Yatıştırıcı Yeşil Çay Maskesi:

Yeşil çayı olabildiğince az suda demleyerek başlayın, böylece yüksek oranda konsantre olur. Sonra eşit ölçülerde çayı ve balı limon sıkarak karıştırın. Karışımı yüzünüze uygulayın ve ılık suyla yıkamadan önce 20 ila 30 dakika bekletin. Süper tazelenmiş hissetmeye hazırlanın!

Nemlendirici Maske:

Kötü bir güneş yanığına uygulanan aloe veranın iyileştirici harikalarını hissettiyseniz, o zaman bitkinin nektarının ne kadar harika olabileceğini bilirsiniz. Bu bal ve aloe vera maskesiyle cildinizi en iyi şekilde nemlendirmek için onu bir maskeye dönüştürün. 1 yemek kaşığı aloe'yi 1 yemek kaşığı balla karıştırın; işte bu kadar kolay. 20-30 dakika yüzünüzde bırakın ve ılık suyla durulayın.

Aydınlatıcı Maske:

Bir dilim olgun papayayı kesin ve tohumlarıyla posasını çıkarın. Papaya kabuğunun içini temizlenmiş yüzünüze sürün, ağız ve göz çevresindeki çizgilere, kaz ayaklarına, inceltici şakaklara, boynunuza ve ellere odaklanın. 15-20 dakika kurumasını bekleyin, ardından ılık suyla durulayın. Bu maske haftada iki kez yapılabilir. Papayadaki enzimler pul pul dökülür, güneş hasarını onarır, yaşlılık lekelerini azaltır ve cildi yumuşatır. Cildiniz daha parlak bir görünümle daha parlak görünecek.