Tül Kumaş Nedir, Nasıldır Ve Terletir Mi? Tül Kumaş Özellikleri Ve Kullanım Alanları  

Tül kumaş şeffaf bir yapıdadır. Ağ benzeri figürleri ve ya desenleri olan bu kumaşların birbirinden farklı renkleri de bulunur. Hafif olan tül kumaşlar genel olarak perde üretiminde kullanılmaktadır.

Tül Kumaş Nedir?

Günümüzde en çok kullanılan kumaş türlerinden birisi de tül kumaşlardır. Şeffaf ve farklı desenlidir. Hafif bir yapıya sahip olan bu kumaşların boyanması da oldukça kolaydır. Birden fazla çeşide sahip olan tül kumaşlar giysilerin bitirilmesinde ve ayrılmasında kullanılır. Tül kumaşlar genel olarak gece elbiseleri ve düğün kıyafetlerinin süslemelerinde kullanılır. Hediye paketlemelerinde de de tül kumaşlardan yararlanılmaktadır.

Tül Kumaş Nasıldır?

Şeffaf ve ince yapılı olan tül kumaşların kullanım alanları oldukça fazladır. Tül kumaş üretmek için genellikle bobin yöntemi kullanılır. Atkı ve çözgü iplikleri ile oluşturulan tül kumaş altıgen bir şekil oluşturarak gerilim altına alınır. Bu sayede iplikler bükülerek kumaş daha sağlam olur. Tül kumaşlar oldukça hassas görünmesine rağmen çok sağlam bir yapıdadır. Oldukça dayanıklı olan bu tül kumaşlar doğru yöntemler kullanılarak çok katmanlı bir hale getirilir.

Tül Kumaş Terletir mi?

Tül kumaşların yapısında belli oranda polyester ve sentetik de bulunabilir. Bu nedenle tül kumaşlar terletebilir. O yüzden tül kumaşlar özellikle abiye kıyafet ve gece elbiselerini süslemek için kullanılır. Tül kumaşın üzerine pul ve payet gibi işlemeler yapılarak daha bir görünüm oluşması amaçlanır.

Tül Kumaş Özellikleri

Kullanım oranı yüksek olan tül kumaşlar ince ve file biçimindedir. Naylon ve sentetik karışımlarından da oluşturulan bu kumaşlar oldukça parlaktır. Işık geçirme özelliği olan tül kumaş saydam görüntüsü ile dikkat çeker. Gösterişli ve şatafatlı olan tül kumaş kolay bir şekilde boyanabilir. Tül kumaşların birbirinden farklı rengi de bulunur. Bu kumaşın en büyük özelliği zor kırışmasıdır.

Tül Kumaş Kullanım Alanları

Tül kumaş yumuşak ve zor kırışan bir özellikte olduğu için gelinlik ve duvak yapımında kullanılmaktadır. Özellikle abiye ve gece kıyafetlerinde tül kumaşların üzerine boncuk ve pul da işlenebilir. Canlı renkleri ile öne çıkan tül kumaşlardan çocuklar için tüllü etekler ve kıyafetler yapılabilir. Bunun yanı sıra ev ve iş yerlerinde de tül perdeler kullanılmaktadır.

Tül Kumaş Esnek Midir?

Tekstil sektöründe kullanılan tül kumaşın esnekliğinin yüksek olması için genellikle elastan ekleniyor. Ayrıca tül kumaşların sert yapısı da elyaf kalitesi ve dokuma özelliklerine bağlı oluyor. Günümüzde çok nadir olsa da kolalı tül kumaşlar da bulunmaktadır.

Tül Kumaş Yıkanınca Çeker mi?

Tül kumaşların temizlik ve bakımına dikkat edilmesi gerekmektedir. Çünkü tül perdeler doğru yöntemler ile temizlendiği takdirde uzun ömürlü olacaktır. Tül kumaşlar genellikle gelinlik ve gece elbiselerinde kullanıldığı için çoğunlukla kuru temizleme yapılması önerilmektedir. Bu sayede perdeler derinlemesine temizlenir. Tül kumaşlar çamaşır makinesinde yüksek ısıda yıkandığı takdirde çekecektir. O yüzden tül kumaşlar soğuk su ile elde yıkanabilir.

Tül Kumaş Sıcak Tutar mı?

Tül kumaşlar naylon, polyester ve sentetik içerdiği için çok sıcak tutar. Bu kumaşlar daha çok aksesuar ve gelinlik detayı olarak kullanıldığı için cilt ile doğrudan temas etmez. Kolay bir biçimde şekil alan tül kumaşların kullanım alanları da oldukça fazladır.