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İyi Yaşam
AA

Tüberküloz Aşısının Kovid-19'a Karşı Koruyuculuğu Test Edilecek

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Tüberküloz Aşısının Kovid-19'a Karşı Koruyuculuğu Test Edilecek
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"BCG (tüberküloz) aşısının, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı etkili olup olmayacağı test edilecek. BBC'nin haberine göre, 1921 yılında geliştirilen ve tüberkülozun yanı sıra diğer enfeksiyonlara karşı koruyuculuk sağlayabileceğine dair kanıt bulunan BCG, uluslararası Brace çalışması çerçevesinde İngiltere, Avustralya, Hollanda, İspanya ve Brezilya'da toplam 10 bin gönüllü üzerinde deneniyor."

İngiltere'de Exeter Üniversitesinin liderliğinde başlatılan çalışma çerçevesinde BCG aşısı yapılacak bin gönüllünün Kovid-19'a yakalanma oranları izlenecek. Aşının büyük ölçüde Kovid-19'a maruz kalma olasılıkları daha yüksek sağlık çalışanlarına yapılacağı, böylece BCG'nin etkinliğinin daha hızlı biçimde öğrenileceği ifade edildi.

Exeter Üniversitesi Tıp Fakültesinde görevli Profesör John Campbell, BCG'nin Kovid-19 aşılarında başarılı sonuçlar alınana ve hastalığın tedavisinde yeni yöntemler geliştirilene kadar birkaç yıl zaman kazanılmasını sağlayabileceğini ümit ettiklerini söyledi.

Çocukken yapılan BCG aşısının Kovid-19'a karşı etkili olduğu doğrulanırsa fayda sağlamak için bu kişilerin yeniden tüberküloz aşısı yaptırması gerekeceği düşünülüyor.

Klinik çalışmalar, BCG'nin Gine-Bissau'da yeni doğan ölümlerini yüzde 38, Güney Afrika'da burun, boğaz ve akciğer enfeksiyonlarını yüzde 73 oranında azalttığı ortaya koymuştu.

Hollanda'da yapılan araştırmalar da BCG'nin vücutta sarı humma virüsünün miktarını azalttığını göstermişti.

Lancet dergisinde yayımlanan bir makalenin yazarları arasında yer alan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus da BCG'nin, Kovid-19'a has bir aşı geliştirilene kadar köprü görevi görme potansiyeline sahip olduğunu bildirmişti.

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