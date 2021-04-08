Triko Kumaş Nedir, Nasıldır Ve Terletir Mi? Triko Kumaş Özellikleri Ve Kullanım Alanları

Triko kumaş düz örme makinelerinde üretilirken giyim sektöründe en fazla tercih edilen kumaşlardan biridir. Triko kumaşın içerisinde yün ve pamuk ipliği bulunmaktadır.

Triko Kumaş Nedir?

Pamuk ipliği ile yünlerin örgü makinesinde üretilmesi ile ortaya çıkar. Triko kumaş tek plaka, çift plaka, jakarlı, saç örgü ve selanik haroşa gibi desenlerden oluşturulur. Triko kumaşlar halk arasında düz örme kumaş olarak bilinmektedir. Tekstil sektöründe çok fazla kullanılan bu kumaş çeşidinden üretilen kıyafetler dört mevsim rahatlıkla giyilebilir. Triko kumaşlar vücuda çok uyum sağlamasının yanı sıra yumuşak bir kullanım sağlamaktadır.

Triko Kumaş Nasıldır?

Yumuşak bir dokuya sahip olan triko kumaşlar geniş bir kullanım alanına sahiptir. Tekstil sektöründe en fazla kullanılan kumaşlardan birisi olan trikoda ilmeklerin hareketli olması nedeni ile rahat bir hareket imkanı sağlanır. Triko kumaş kolay buruşmaz. Bu kumaş çeşidi de hızlı bir şekilde eski haline döner. Düz biçimde örülen triko kumaşların farklı desenleri de bulunmaktadır. Bu kumaşın ise ısı tutma özelliği de bulunmaktadır.

Triko Kumaş Terletir mi?

Triko kumaşlar yün ve pamuk karışımından oluşur. Bu kumaşlar ilmek yapısından dolayı hava tutabilir. Hava tutma özelliği olan triko kumaşın ısı tutması da yüksek olacaktır. Bu nedenle triko kumaşlar genellikle kış mevsiminde kullanılmaktadır. Yaz mevsiminde kullanılan triko kumaşlar kişiyi daha çok terletecektir. Bu nedenle triko kumaşların terletmesi de normaldir.

Triko Kumaş Özellikleri

Tekstil sektöründe çok sık kullanılan triko kumaş geniş bir kullanım alanına sahiptir. Örme triko kumaşlarda da ipliklerin ilmek atılması formu çok esnek bir yapıya sahiptir. Bu kumaş vücuda da çok iyi bir şekilde uyum sağlar. Vücudu yumuşak bir şekilde saran triko kumaşlar kolay kolay buruşmaz. Bu nedenle triko kumaşlar ütü de gerektirmez.

Triko Kumaş Kullanım Alanları

Triko kumaşın kullanım alanları çok fazladır. Giyim sektöründe çok fazla kullanılan triko kumaş ev tekstilinde de kullanılıyor. Ev tekstilinde triko kumaşlardan ince battaniye, masa örtüsü ve yastık kılıfları da üretilebiliyor. Triko örme kumaşlarda yumuşak ve dökümlü bir özellik bulunuyor. Makine inceliğine göre de triko kumaşın kalınlığı belli oluyor. Triko kumaşlarda ilmeğin yapısı da çok önemlidir. Triko kumaşlardan mevsimlik kıyafetler de üretiliyor.

Triko Kumaş Esnek midir?

Triko kumaşlar yapısı itibari ile oldukça esneyebilir. Esneyebilen bu kumaşlar da rahat ve şık bir kullanım sağlar. Özellikle mevsimlik kazaklar, kaşkol gibi kıyafetlerde kullanılan triko esnek bir yapıda olduğu için rahat bir kullanım sağlamaktadır. Düz biçimde örülen triko kumaş esnek bir yapıya sahiptir.

Triko Kumaş Yıkanınca Çeker mi?

Triko kumaş içeriğinde bulunan özel kumaşlar sayesinde özel bir yıkama gerekir. Triko kumaşların üzerinde yazan kullanma talimatlarına göre triko kumaşlar temizlenmelidir. Ayrıca triko kumaşlar çamaşır makinesinde düşük sıcaklıkta yıkanmalıdır. Bunun yanı sıra triko kumaşlar kuru temizlemeye de gönderilebilir.

Triko Kumaş Sıcak Tutar mı?

Tekstil sektöründe yoğun bir şekilde kullanılan triko kumaşlar dört mevsim rahatlıkla giyilebilir. Yapısı itibari ile rahat bir kullanım sunan triko kumaşlar özellikle kış mevsiminde vücudu sıcak tutarlar. Havayı hapseden triko kumaşlar özellikle kış aylarında da çok sık kullanılmaktadır. Triko kumaşın tercih edilme sebeplerinden birisi de budur.