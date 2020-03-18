Trendler ve Sezonların Ötesinde Gelinlik Modelleri

Project.Bridal 2020 koleksiyonunda, yüksek yakalar, hacimli kollar, derin sırt dekolteleri ve markanın imzası haline gelmiş cepli gelinlik tasarımlarına uzanan geniş bir yelpazede çarpıcı alternatifler sunuyor.

Feminen detaylarla zenginleştirilerek ustalıkla hazırlanmış keskin ve heykelsi siluetler

2020 koleksiyonunu sadeliğiyle dikkat çeken zarif parçalarla birleşiyor. Gelinlik tasarımlarında sıkça tercih edilen dantel, isleme ve payetlere alternatif olarak sofistike dokularıyla ve farklı desenleriyle göz kamaştıran modern kumaş seçimleri öne çıkıyor.

Tasarımların hafif ve uçarı hissiyatına atıfta bulunan, farklı pilise uygulamalarıyla hazırlanmış modeller ise koleksiyonun en hareketli ve dikkat çekici parçalarını oluşturuyor.

İddialı takı ve saç aksesuarlarının da yer aldığı koleksiyonda, özgün gelinlerin stillerine son dokunuşu yapacak duvak tasarımları, el işi tül eldivenler ve kemerler gibi zarif parçalar da bulunuyor. 1920’lerin art-deco duvakları 2020 yorumlarıyla yeniden hayata geçiyor.

2020 sezonunda da sadelik, çabasız şıklık ve fonksiyonelliği bir arada sunan gelinlik tasarımlarıyla kır düğünü, plaj seremonileri, destinasyon düğünleri gibi alternatif mekanlarda, geleneksellikten uzak, avangart tasarımlarla gelin olmak isteyen özgür ruhlu kadınlara, zamanın ötesinde tercihler sunuyor.

Çağdaş tasarım anlayışını couture zanaatkârlığı ile birleştiren Project.Bridal’da aynı zamanda kişiye özel tasarım servisi de mevcut.