Travma Sonrası Stres Bozukluğu & Destek

Travmatik bir olaydan sonraki ilk zamanlarda, insanlar genellikle şiddetli korku, üzüntü, suçluluk, öfke veya keder duyguları yaşarlar.

Olay üzerinden zaman geçtikçe algılarımız açılmaya başlar ve bu duygular genellikle azalmaya başlamakla beraber mantık doğrultusunda hareket etme hali ortaya çıkar.

Çoğu insan ailenin ve arkadaşların desteğiyle oldukça hızlı bir şekilde iyileşse de kişinin profesyonel destek olması çok önemlidir.

Yine de bazı insanlar için travmatik bir olay travma sonrası stres bozukluğu (TSSB), depresyon, kaygı gibi zihinsel sağlık sorunlarına yol açabilir.

Travma sonrası stres bozukluğu (PTSD), travmatik bir olaydan sonra ortaya çıkabilecek bir reaksiyonlar kümesidir. Derecesi; yaşanan olayın türüne bağlıdır, ancak unutulmamalıdır ki hayatınızın herhangi bir döneminde ortaya çıkabilir dolayısıyla travma sonrası hemen çıkacak diye bir durum söz konusu değildir.

PTSD'nin ana semptomları:

Travmatik olayı istenmeyen anılar, canlı kabuslar ve / veya zihnin geri dönüşleriyle yeniden yaşama hali:

Bu durum fiziksel veya ruhsal durumlar doğurabilir. Ruhsal olarak çok üzgün, fiziksel olarak çarpıntı, bitkinlik veya yorgun hissetme hali olabilir. Yaşanan olayı hatırlayınca ise nefes daralması şiddetli baş ağrısı gibi semptomlar da olabilir.

Travma anılarını geri getiren etkinlikler, yerler, insanlar, düşünceler veya duygular dahil olmak üzere travmatik olayın hatırlatıcılarından kaçınmak:

Korku, öfke, suçluluk, düz hissetme veya çoğu zaman uyuşma gibi olumsuz düşünceler ve duygular. Bir kişi travmatik olay sırasında veya sonrasında olanlar için kendilerini veya başkalarını suçlayabilir, arkadaşlarından ve aileden kopabilir veya günlük aktivitelere olan ilgisini kaybedebilir.

Yaralanma ve başına bir şey gelme hissi:

Bu, uyuma zorluğu, korku, endişe gibi durumlar ve / veya sürekli olarak tehlike arayışı içinde olma sorunu olabilir.

TSSB'si olan kişilerin depresyon veya anksiyete gibi diğer zihinsel sağlık problemlerini yaşaması da olağan dışı değildir.

Önemli bir şekilde üzerinde durulması gereken nokta bu semptomlar başa çıkma yoludur. Bu semptomları ertelemek veya üstünü kapamaya çalışmak daha sonra çözülmesi daha zor sonuçlar doğurabilir.

Erkenden yüzleşmek, profesyonel destek almak oldukça önem taşır.

Tedavisi için;

Travma sonrası stres bozukluğu tedavisi, yaşamınız üzerinde kontrol duygusu kazanmanıza yardımcı olabilir. Birincil tedavi psikoterapidir, ancak ilacı da içerebilir. Bu tedavileri birleştirmek, belirtilerinizi iyileştirmeye yardımcı olabilir, destek almaktan kendinizi mahrum bırakmayın. Belirtilerinize hitap edebilecek becerileri öğretmek kendiniz, başkaları ve dünya hakkında daha iyi düşünmenize yardımcı olur.