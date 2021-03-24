Trabzon Hurması Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Trabzon Hurması Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Trabzon hurması meyvesinin, -12ºC’ye kadar dayanabilir aynı zamanda -18 ºC’ye kadar dayanan çeşitleri de bulunuyor. Bunların çoğu kış aylarında dinlenmeye ihtiyaç duyar. Bu meyvelerin kış aylarında dinlenme ihtiyaçları 7,2 ºC’nin altında ve 200-400 saat arasındadır.

Trabzon Hurması Ağacı Nedir? Trabzon Hurması Ağacı Hakkında Bilgi

Trabzon hurması ağacı, geç çiçeklenen subtropikal bir meyve türüdür. Bu ağaç türü, genellikle ılıman iklim şartlarında yetiştirilmeye elverişlidir. Bu ağaçlar geç çiçeklendiği için ilkbahar donlarından etkilenmez. Trabzon hurmasının meyvelerinin olgunlaşabilmesi için 140-160 gün gibi uzun bir zaman aralığına ihtiyaçları vardır.

Sert haldeyken yenebilen ve tadı buruk olmayan meyve çeşitleri olgunlaştırılabilmeleri için daha çok sıcaklığa ihtiyaç duyar. Trabzon hurması yüksek nemli havaları sever. Bu nedenle en kaliteli meyveler nemli bölgelerde yetiştirilir. Ama bu bölgelerde meyvelerde güneş yanığı ortaya çıkabilir. Bu nedenle tedbir alınması gerekir.

Trabzon Hurması Ağacının Latince İsmi

Ana vatanı Çin olan Trabzon Hurması, Ebenaceae familyasına ait çok yıllık bir bitki türüdür. Bu ağacın Latince ismi ise, Diospyros Kaki L.'dir.

Trabzon Hurması Ağacının Özellikleri

-l Yüksek nemli ortamları sever. Bu bölgelerde kaliteli meyveler yetişir. Hava neminin az olduğu bölgelerde ise bol sulama yaparak iyi bir ürün alabilirsiniz.

- Trabzon hurması bir diğer adı ile de cennet elması, genellikle rüzgardan zarar görmez. Ama fazla rüzgar alan bölgelerde sonbaharda meyvenin olgunluk döneminde meyveler yaprak ve dallardan zarar görür. Bu durumda kalitesinin düşmesine neden olur.

- Trabzon hurması ağacının dalları çok gevrektir. Bu nedenle de şiddetli rüzgar, meyve dolu dalların kırılmasına neden olabilir. Bunu önlemek için dallar mutlaka hereklerle ya da sırıklarla desteklenmelidir.

- Trabzon hurması ağaçlarının yetiştirilmesi için en uygun toprak tipi orta ağır, organik madde bakımından zengin ve iyi şekilde drene edilmiş derin topraklardır.

- PH'ı 6,5-7,0 olan topraklarda yetiştiricilik çok iyi sonuç verir. Bununla birlikte çok hafif topraklardan, çok ağır topraklara kadar çok sayıda farklı toprak tiplerine de uyum sağlar. Kireç oranı % 20'ye kadar olan topraklarda Trabzon hurması ağacı yetişebilir.

Trabzon Hurması Ağacı Ne Zaman Dikilir?

Trabzon Hurması ağacı fidanları, yaprak dökümü ile birlikte Kasım ayının 1. ve 2. haftasından itibaren rakıma, iklim şartlarına ve bölgelere göre Nisan ayının son haftasına kadar dikim işlemi gerçekleştirilebilir.

Trabzon Hurması Ağacı Nerede Yetişir?

Trabzon hurması ağacı, ülkemizde en çok Akdeniz Bölgesi'nde yetiştiriliyor. Bu ağaç türü kış aylarında yapraklarını döktüğü için daha serin olan özellikle de Karadeniz, Marmara ve Ege bölgelerinde de yetiştirilebilir. Trabzon hurması ağacı, ılıman iklim bölgelerinde yetiştirilmeye uygundur.

Trabzon Hurması Ağacı Nasıl Yetiştirilir ve Budanır?

Trabzon hurması, genellikle çelik aşı yöntemi ile çoğaltılır. Ama bu aşıların köklenmeleri zor olduğu için genellikle aşılama yöntemi tercih edilir. Trabzon hurması ağacı, dikimden sonraki iki ya da üç yılda şekil budaması yapılır. Kış ayında dikim budaması yapılmışsa fidanların mayıs ve haziran ayında ana dallar seçilmesi gerekir. Çatal olarak yükselen filizlerin istenmeyenleri kırılır. Bu dallar arasında en az 10 cm olmalıdır. Bunun yanında sürgün dallar budanır. İkinci yıl ise, yeşil budama uygulanır.

Trabzon Hurması Ağacı Yaprak Döker mi?

Trabzon hurması ağacı, kış aylarında yaprak döker ve ardından yeniden yeşerir.

Trabzon Hurması Ağacı Bakımı Nasıl Yapılır?

Trabzon ağacı bakımında kaliteli meyve alabilmek için ağacın yeterli ve bol su ile sulanması gerekir. Aynı zamanda gerekli durumlarda budama ve gübreleme işlemleri de yapılmalıdır.

Trabzon Hurması Ağacı Faydaları Nelerdir?

A vitamini bakımından zengin olan Trabzon hurması, göz rahatsızlığı, depresyon ve göz rahatsızlıklarının önlenmesine yardımcı olur. Damarları genişleterek kan akışını dengeler.

Trabzon Hurması Ağacı Hastalıkları Neler?

Trabzon hurması ağacına en çok zarar veren hastalık, yaprak leke hastalığıdır.

Trabzon Hurması Ağacı Ne İşe Yarar ve Nerelerde Kullanılır? Trabzon Hurması Ağacı Kullanım Alanları

Bağışıklık sistemini güçlendiren Trabzon hurması meyvesi, bağırsak ve mide sorunlarının geçirilmesinde de etkilidir. Bu özelliği sayesinde alternatif tıp tedavisinde sıkça kullanılır.