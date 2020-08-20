Topuklu ayakkabılarla daha kolay yürümek için 5 temel ipucu

Kadınlar alışveriş yaparken çoğu zaman zarif stilettolar üzerinde yoğunlaşır. Ancak iş onları giymeye geldiğinde 30 dakika bile zor dayandığımız zamanlar oluyor. Öncelikle, en az 9 cm'lik ince topuklu ayakkabılarla yürümenin zor olması hiç de utanılacak bir şey değil, bu konuda anlaşalım. Herkes topuklularla profesyonel bir şekilde yürümek zorunda değil. Ancak topuklular hayatımızın bir alanında mutlaka bize lazım olacaktır. Onlarla doğru yürümeyi öğrenmekte fayda var.

Topuklu ayakkabılarla daha kolay yürümenize yardımcı olacak 5 temek ipucunu anlatıyoruz:

1- Mükemmel uyumu seçin

Her kadının ayak yapısı farklı boyut ve farklı şekillerdedir. Topuklu ayakkabılarla sorunsuz yürümenin ilk adımı, ayaklarınız için doğru topuğu seçmektir. Topuklu giymeye yeni başlıyorsanız, yürümeye başlayan çocuk gibi düşünmeli ve 9 cm topuğu olan bir ayakkabı seçiminden kaçınmalısınız. Bunun yanında, satın alırken ayakkabınızın kaliteli olmasına özen gösterin. Ayaklarınızı belirli bir çift topuğa sığması için zorlamayın çünkü bu durum yalnızca nasırlara ve ağrılı ayaklara neden olur. Uzmanlara göre, topuklularınızı her dört ila altı ayda bir değiştirmeniz gerekir.

2- Duruş pozisyonunuza dikkat edin

Doğru duruşla etkili bir topuklu yürüyüşü yapmak mümkün. Topuklu ayakkabı giyerken dengeyi korumak için ayakkabının ucunun topuktan önce gelmesini sağlamak gerekir. Yürürken yere önce parmak uçlarınız basmalı. Güçlü bir göbek ve baldır kaslarına sahip olmak, topukluyla yürürken avantaj sağlar, bu yüzden düzenli olarak egzersiz yapmayı ihmal etmeyin.

3- Küçük adımlarla yürüyün

Büyük adımlar atmak, yürürken ayaklarınızın titremesine neden olur. Düşme ihtimalinize karşı, aceleniz olduğunda topuklu giymeyin, daha ziyade düz veya spor ayakkabı tercih edin. Topukluyla yürümek tamamen ayaklarınızın doğru bölgelerine baskı uygulamakla ilgilidir. Ayaklarınızı hafifçe öne doğru itmek, parmak ucundan ve ortasından gelen baskıyı azaltır. Bu, öne kaymanızı veya daha kötüsü düşmenizi önlemek için kendinizi daha iyi kontrol etmenizi sağlar.

4- Yürüdüğünüz zemini dikkate alın

Topuklu ayakkabılarla dışarı çıkmadan önce gününüzü planlayın. Gününüzü kolaylaştırmak için davetleri ve etkinlikleri hesaba katın. Düz beton yüzeylerde yürümek, çakıl veya çime kıyasla daha kolaydır. Zorlu zeminlerde daha dikkatli olmanız ve çoğu zaman adımlarınızı parmak uçlarınızda atmanız gerekir.

5- Ayaklarınıza iyi bakın

Acı yoksa kazanç da yok derler. Öncelikle ayak sağlığınıza özen göstermeye dikkat edin. Muhteşem görünmek ve hissetmek için kendinizi işkenceye sokmanıza gerek yok. Ayaklarınıza iyi bakmak, uzun bir yol kat etmenize yardımcı olacaktır. Güzellik salonunda arada bir masajla ayaklarınızı şımartın veya işinizde zor geçen bir günün ardından, deniz tuzu banyosuyla bakım yapmayı ihmal etmeyin.