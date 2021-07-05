Toprak, Hava, Ateş, Su… Burcunuza Göre İlişkiden Beklentileriniz

Astrolojinin duygu ve davranışlara pek ilişkili olmadığını savunan bir grubun aksine, yapılan araştırmalar, ay hareketlerinin hastalardaki psikolojik ataklarla doğrudan bağlantılı olduğunu gösteriyor. Astrologların da açıkladığı gibi, ay burcu duygularınızı ve ruhunuzu şekillendirir. Bilinçaltınız ve duygusal olarak güvende hissetmenize yardımcı olan şeyleri renklendirir.

Bu konuda ilişki uzmanları da ilişkide güvende hissetmenin ilişkinin anahtarı olduğunu söylüyorlar. Tüm bunları göz önünde bulundurduğumuzda, burcunuza göre ilişkide neler beklediğiniz, anlayışlı bir ilişkiye nasıl ulaşacağınıza dair bazı bilgileri paylaşıyoruz.

Ateş Gruplarının Tutkularıyla Başa Çıkabilecek Birine İhtiyacı Var

Ateş burçları Koç, Aslan ve yay burçlarından oluşur. Ateş grupları, özellikle ilişkilerde tutkulu ve yoğun duyguları içerisindedir.

Ayınız Koç burcundaysa; muhtemelen dürtüsel ve huysuzsunuz ve bir hevesle hareket edebilirsiniz. Bu kendine özgü özellikler, birçokları için çekici olsa da bir Koç ayı, sürekli değişen zihniyle başa çıkabilen birinden hoşlanır. İdeal olarak, bir Koç burcunun ideal eş adayı, zorlukları memnuniyetle karşılayan ve dostane tartışmalara katılmaktan hoşlanan biri olacaktır.

Göz alıcı Aslan burçları; ilgi odağı ve cesaretleriyle bilinir. Ayrıca oldukça nazik ve empati kurabilirler. Başkalarının duygularını yansıtarak etraflarındaki insanları rahatlatmaya yardımcı olurlar. Doğal olarak, bir Aslan burcunun partneri, iş kovalamaya geldiğinde onlarla aynı frekansta olan biri olacaktır. Bir Aslan burcunun gururlu ve etkileyici doğası, aynı zamanda büyük jestlerden çekinmeyen birini gerektirir.

Ateş burçlarının sonuncusu okçu olarak da bilinen Yay burcudur. Yay; macera için yaşar ve sürekli onların bitmeyen merakını gidermeye çalışır. Dürüsttür, bazen hatalıdır ve çok geniştir. Bu nedenle, bir yay burcunun mükemmel eşi, yalnızca tüm vahşi çabalarını destekleyen biri değil, aynı zamanda onlara kalplerini ve zihinlerini takip etmeleri için ihtiyaç duydukları alanı veren biridir. Bu kişi aynı zamanda yay burcunun derin felsefelerini ve zekasını da paylaşmalıdır.

Toprak Grubu İçin Duygusal Zeka Zorunludur

Boğa, Başak ve Oğlak, toprak grubundaki burçlardır. Toprak grubu besleyici ve güvenilirdir. İlişkide de aynı şekilde güvenmeyi ve beslenebileceği kişileri seçer.

Dengeyi seven toprak burçlarından Boğa; zodyakın en şehvetli burçlarından kabul edilir. Son derece tutarlı ve sadıktırlar ve çoğu zaman arkadaşları ve aileleri için "kaya gibi sert" görünürler. Bununla birlikte, bu nitelikler bazen köklü bir değişim korkusuyla kendini gösterebilir. Bu nedenle Boğa burcu partneri, yalnızca duygusal olarak zeki değil, aynı zamanda güvenli ve sarsılmaz bir ilişkiyi kolaylaştıran biri olmalıdır.

Analitik Başak; tamamen ayın altındaki pratiklik ile ilgilidir. Bu işaret, doğal olarak insan ruhunu merak eder, bu nedenle onları başkalarını anlama konusunda usta kılar, ancak kapatılabilirler. Başak burçları ayrıca etik olmaktan gurur duyar, bu da bazı aşırı görüşlü açıklamalara neden olabilir. Başak burçları; bazen katı doğalarını dengelemek için yapılandırılmış, mantıklı ve açık fikirli bir ortak aramalılar.

Oğlak burçları; çalışkan ve hırslı olarak bilinir. Hedeflerine ulaşmada başarılı olurlar ve başarının biraz üzerinde dururlar. Bununla birlikte, bu geniş bakış açısı bazen duygusal farkındalık eksikliğine neden olabilir. Oğlak için sağlam bir eşin yalnızca hırslarına uyum sağlaması değil, aynı zamanda kararlarını da desteklemesi gerekir.

Hava Gruplarının Belirleyici Olmaları Kazandırır

İkizler, Terazi ve Kova burçları Zodyakın hava grubundandır. Bu burçlar sadece eğlenceli, flört eden ve ilişkilerde girişken değil, aynı zamanda mantıklıdır ve derin düşünür.

Özgür ruhlu İkizlerin; zodyak burçları arasında en iletişimsel olduğu söylenir. Bilgilendirici, yaratıcıdırlar ve sürekli kendilerini ifade etmeleri gerekir. Ancak bu burç ince eleyip sık dokuması nedeniyle kararsızlıkla boğuşabilirler. İkizler, arada sırada liderliği almaktan korkmayan bir eşle ideal ilişki kurabilirler.

Terazi burçları aşkı sevme eğilimindedir. Terazi burcunda doğanlar; sakin, duygusal olarak dengeli ve güzel olan her şeyin hayranıdır. Kız kardeşleri İkizler gibi, Terazi burçları da çoğu zaman kararsızlıktan mustarip olabilir. Terazi ayları, aşırı dinginlikleri nedeniyle kayıtsız olarak da algılanabilir ve bu nedenle, onlar gibi soğuk kanlı, sakin ve anlayışlı bir eşe ihtiyaç duyarlar.

Eşitlikçi Kova burcu; yapabilseydi, dünyayı tüm sorunlarından kurtarırdı. Bu insancıl Kovaların kocaman bir kalbi var, sadece bunu kanıtlamak için çatılardan bağırmaları gerektiğine inanmıyorlar. Aynı zamanda, daha büyük iyiliği kendi arzularının üzerine koymanın da savunucularıdır, bazen zararlı çıkabilirler. Çünkü son derece bağımsızmış gibi görünebilirler. Kova burçları için sağlam bir eş, büyük sevgi gösterileri gerektirmeyen, güçlü değerlere sahip biridir.

Su Grupları Karşılıklı Güven ve Empati Gerektirir

Sakin su gruplarından olan Yengeç, Akrep ve Balık burçları Zodyakın en sezgiselleri olarak kabul edilir. İlişkilerde, kalplerini takip ederek akışına bırakırlar.

Bekçi Yengeç burçları; zodyakın ana gövdeleri olarak kabul edilir. Duyarlı ve aile odaklıdırlar. Bu burcun duyguları, ayın sürekli değişen döngüleri tarafından yönetildiklerinden sürekli değişim halindedir. Ayrıca sürekli olarak başkalarının ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarının önüne koydukları için dengesizlikten de mustarip olabilirler. Yengeç burçları, kendilerini tükenmiş hissettiklerinde onları yenilemeye yardımcı olabilecek bir eşten faydalanacaktır.

Akrep burçlarını; tanımlayacak tek bir kelime varsa, o da yoğunluktur. Bu burçlar, her şeyi tüketen tutkularıyla bilinir. Ayrıca gizemli ve baştan çıkarıcıdırlar. Karmaşık yapıları, bir sevgilinin üstesinden gelmesi için çok fazla olabilir, bu nedenle, partnerlerinin güçlü akımlarıyla baş edebilecek biri olması şarttır. Akrep burçları, bazı başarısızlıklarda, savunmasız olmaktan korkmayan birini gerektirir.

Hayalperest Balık burçları; manevi, sanat meraklıları ve şiire düşkündürler. Bu burçtaki kişiler, empati yapmaları, hassas duyguları ile bilinirler. Balık burçları, tüm yoğun hislerini dengelemeye yardımcı olabilecek biriyle eş olmalıdır. Bunun yanında, sevgililerinin yumuşak kalpli biri olması da önemlidir.