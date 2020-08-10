Topaz Taşı Nedir, Nerelerde Ve Nasıl Bulunur? Topaz Taşı Nasıl Anlaşılır? Özellikleri Ve Faydaları

Özellikle antik dönemlerde topaz taşı şifa amaçlı kullanılan en değerli taşlar içerisinde yer alıyordu. Başta veba olmak üzere birçok farklı hastalık için iyi geldiği ve iyileştirdiğine yönelik kayıtlar yer almaktadır. Günümüzde ise başta mücevherat olmak üzere pek çok farklı takı ile süs eşyası olarak kullanılan değerli taşlar içerisinde yer alıyor.

Topaz Taşı Nedir?

Topaz taşı elmas ile aynı ağırlığa sahip olan ve değişik renkleri bulunan en değerli madenlerden biridir. Doğal bir yapıya sahip olan bu taş mavi, beyaz, gri ve kahverengi ile kırmızı gibi renkleri üzerinden değerlendirilir. Ayrıca güneşe tutulduğu zaman farklı renkler ortaya çıkaran taşlar içerisinde yer almaktadır. Özellikle Brezilya topaz taşı güneşe tutulduğu zaman pembeleşme yaşadığı biliniyor. Yapılan bu çalışmalar zaman içerisinde daha yaygın hale gelerek, sonunda bu taş yakut ismiyle bilinmeye başlanmıştır.

Topaz Taşı Nerelerde ve Nasıl Bulunur?

Çok uzun yıllar içerisinde topaz taşı bazı fiziksel ve kimyasal etkilerin ışığı altında oluşumunu tamamlamaktadır. Kayaçlar arası boşluklarda oluşan bu değerli taş, aynı zamanda volkanik etkilerin üzerinden de son haline gelir. Özellikle volkanik taşların ani soğuması ile beraber oluşan en değerli taşlardan biridir. Mücevher ve takılar için çok önemli olduğundan dolayı dünya çapında farklı ülkelerde yoğun şekilde çıkarılmaktadır. Tercih edilen renkleri ise daha çok turuncu ile sarı beraber renkler olarak öne çıkıyor. Brezilya, ABD', Sri Lanka, Nijerya, Çin, Almanya ve Japonya gibi ülkelerde bulunan bir taştır.

Topaz Taşı Nasıl Anlaşılır?

Öncelikle ele alındığı zaman topaz taşı konusunda tecrübe sahibi kişiler için görünümü üzerinden anlaşılan bir taştır. Ayrıca eğer üzeri boyanmış ise belli bir sıcaklığa tutmak suretiyle boyasının çıkması üzerinden sahte olduğu anlaşılabilir. Farklı süs eşyalarını kırmak suretiyle de iç ve dış kısımlarına bakarak aynı renk olması üzerinden bu taşın gerçek olduğu anlaşılabilir. Diğer yandan bu taşı satın alırken mutlaka belgesi ile beraber garantisi üzerinden elde etmeye özen gösterilmelidir. Böylece tamamen güvenli şekilde farklı mücevherat ve takılar ile beraber süs eşyaları üzerinden topaz taşını kullanmak mümkün.

Topaz Taşı Özellikleri

Topaz taşı özellikle insan sağlığına sunduğu katkılar ile beraber büyük bir öneme sahiptir. Aynı zamanda kudretli bir özelliği bulunduğu bilinen ve inanan değerli bir taştır. Cesaret verdiği bilinir ve aynı zamanda özgüven artırıcı bir etkisi bulunur. Sertlik derecesi 8 olan topaz taşı diğer taşlara göre oldukça dayanıklıdır. Her ne kadar kolay kolay kırılan bir taş olmasa bile, yine de taşın darbe almamasına özen gösterilmelidir. Ayrıca dünyanın değişik bölgelerinde çıkarılırken pek çok farklı renge sahip olduğunu söylemek gerekir.

Topaz Taşı Faydaları

İnsan sağlığı açısından oldukça önemli bir taş olarak öne çıkan topaz taşı, birçok değişik faydası ile oldukça fazla değerlendirilen madenlerden biridir.

- Bedensel ve ruhsal açıdan iyileştirici bir yapıya sahiptir.

- Göz hastalığına karşı iyileştirici bir etkisi bulunur ve korur.

- Zihin açıklığı sağlar ve odaklanma imkanı verir.

- Kas ve sindirim sistemi konusunda önemli katkıları bulunmaktadır.

- Öz güven artışı sağlamak için mavi topaz taşı kullanılır.

- Bağışıklık sistemini güçlendirir.

- Zekayı geliştirir ve yeteneklerin ön plana çıkmasına imkan tanır.