Ton Sür Ton Makyaj Nedir? Nasıl Yapılır?

Son zamanlarda oldukça popülerleşen ton sür ton makyaj, aynı rengin farklı tonlarını gözünüzde, yanağınızda ve dudaklarınızda uygulayabileceğiniz bir makyajdır. Eğer siz de ton sür ton makyajı merak ediyorsanız sizinle paylaştığımız tekniklerden yararlanabilirsiniz.

Ton sür ton makyaj nedir?

Kadınların vazgeçilmezleri arasında olan makyaj, birçok çeşitle karşımıza çıkabilir. Bunlardan birisi de son zamanlarda dikkat çeken ton sür ton makyajı oldu.

Fransızca bir terim olan ton sür ton, ton üzeri ton anlamına geliyor. Ton sür ton makyajı uygularken tek bir rengin farklı tonlarını yüzünüzde uygulayarak harika bir makyaj elde edebilmeniz mümkün.

Ton sür ton makyaj nasıl yapılır?

İlk olarak cildinize en uygun ana rengi seçmeniz gerekiyor. Örneğin gülkurusu veya pembemsi tonlar seçtiğinizde göz kapaklarınıza pembe metalik veya gülkurusu bir far seçebilirsiniz.

Allık olarak ise rujunuzun tonuna en yakın olan renkte bir allık tercih etmelisiniz.

Eğer bu makyajı doğru bir şekilde elde etmek istiyorsanız rujunuzu mutlaka seçtiğiniz tonlarda sürmeniz şart.