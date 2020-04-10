Tommy Hilfiger İlkbahar 2020 Koleksiyonu

RENKLENELİM

İlkbahar 2020 Color Galore koleksiyonu, kırmızı ve pembeden sarı, mavi ve su yeşiline uzanan renk paletiyle her ana ve ruh haline uygun Tommy Hilfiger klasikleri içeriyor.

MÜKEMMEL PASTEL PARÇALAR

Enerjik ve canlı parçalar öne çıkarken zamansız stiller ana renklerden pastel tonlara geniş bir yelpazede sunuluyor.