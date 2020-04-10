Tommy Hilfiger İlkbahar 2020 Koleksiyonu
"Tommy Hilfiger İlkbahar 2020 Color Galore koleksiyonunda pololar, kalın örgü süveterler ve daha pek çok temel parçayı pastel ve canlı tonlarda sunarak mevsimin renklerini kutluyor."
RENKLENELİM
İlkbahar 2020 Color Galore koleksiyonu, kırmızı ve pembeden sarı, mavi ve su yeşiline uzanan renk paletiyle her ana ve ruh haline uygun Tommy Hilfiger klasikleri içeriyor.
MÜKEMMEL PASTEL PARÇALAR
Enerjik ve canlı parçalar öne çıkarken zamansız stiller ana renklerden pastel tonlara geniş bir yelpazede sunuluyor.