Toksik Olmayan Bir Hayat Nasıl Yaşanır?

Kalıplarımızı değiştirecek bilgiye veya bilgeliğe sahip olmadığımızı hissedebiliriz. "Detoksifiye" kelimesinin, üzerinde düşünmek çok zor görünebilecek sert değişimler yapmamız gerektiği anlamına geldiğini düşünebiliriz. Fakat iyi haber şu ki; evlerimizi, çevremizi ve kendimizi detoksifiye etmenin birçok yolu var. Bazı basit değişikliklerle kendi yaşamımız ve dünya için daha iyi hissedebiliriz. Peki siz hayatınızın hangi alanlarını detoksifiye etmek istiyorsunuz?



Keşfedebileceğimiz ilk alan kendi evlerimizdir. Satın aldığımız ve kullandığımız ürünler hakkında yaptığımız seçimler büyük etki yaratabilir. Evinizin tamamını bir defada tamamen yenilemek zorunda değilsiniz. Bunun yerine küçük ama anlamlı bir eylemle başlayın. Örneğin, kullandığınız plastik miktarını azaltmak için yeniden kullanılabilir market poşetleri veya sandviç poşetleriyle başlayabilirsiniz.



Çocuklarınız için zehirli olmayan bebek mendilleri almayı tercih edebilirsiniz. Yenilenebilir kaynaklardan elektriğinizi nasıl temin edebileceğinize bakabilirsiniz. Her gün yaptığınız milyonlarca seçim vardır ve bu seçimlerin etkisi şaşırtıcı derecede hızlı bir şekilde görülür.



Detoks yapabileceğimiz bir diğer alan da kendi düşüncelerimiz ve duygularımızdır. Bir an durakladığımızda, çoğumuz için aklımızdan geçen kelime ve düşüncelerin kendimize karşı nazik olmadığını görebiliriz. Tüm kusurlarımızı görme ve kendi gücümüzü görme çabası eğilimindeyiz. Duygu ve düşüncelerimize dikkat etmemiz gerekir. Yaşadığımız travma konusunda bir terapistle çalışmak gerekebilir. Ya da olumsuz düşünceleri azaltacak bir ortam yaratabilirsiniz. Evinizi ne kadar iyi organize ederseniz, o kadar rahat hissedersiniz ve ortaya çıkan toksik düşünceleri o kadar görmezden gelebilirsiniz. Harikasın ve harika olduğunu hatırladığından nasıl emin olacaksın?



Zehirli bir dünya gibi hissettiren bir ortamda dengemizi bulmak imkansız gibi görünebilir. Kendimizden şüphe etmeye veya diğer insanların iyiliğinden şüphe etmeye başlayabiliriz. Başımızı kuma koyup sorunlarımızdan ve hayatımızdaki zehirli şeylerden uzaklaşmaya istekli olabiliriz. İyi haber şu ki evlerimizi, çevremizi ve kendimizi detoksifiye etmenin küçük yollarını bularak bunun üstesinden gelebiliriz. Herhangi bir biçimde toksisitenin hayatınızda yeri yoktur.