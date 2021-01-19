Tırnak Şekliniz Sizin Hakkınızda Neler Söylüyor?
"Davranış alışkanlıklarımız ve fiziksel özelliklerimiz/tercihlerimiz kişiliğimiz hakkında pek çok ipucu verirler. Bu ipuçlarından bazıları bilime dayanır bazıları ise bir grup insan üzerinde yapılan basit çalışmalara dayanır. Tırnak şekliniz de kişiliğiniz hakkında ipucu veren noktalardan biri. "
Uzun tırnak
Eğer tırnaklarınız ortalamadan uzunsa, onlara uzayabilmelerine izin verecek kadar özen gösterdiğiniz anlamına gelir! Uzun ve bakımlı tırnaklara sahip kişiler genelde dikkatli ve uyumlu olurlar, insanlara karşı saygılıdırlar.
Kısa tırnak
Kısa tırnaklara sahip kişiler pratiktir. Detaylarla boğuşmaya zamanları yoktur ve çözüm odaklıdırlar. Tırnaklarınız kısa ise mizah anlayışınız da iyi demektir. Ancak bu tırnak kısalığı onları 'yemenizden' kaynaklanıyorsa o zaman işin rengi değişir. Tırnaklarını yiyenler genelde gergin ve endişelilerdir.
Yuvarlak tırnak
Yuvarlak tırnaklara sahip insanlar, hayatı kolaylaştırma, her şeyin tadını maksimum seviyede çıkarma ve rahat olmak eğilimine sahiptirler. Çaba göstermeyi severler ama yine de pratiklikten hoşlanırlar.
Oval tırnak
Uzun ve oval şekilde tırnakları tercih eden kişiler tam bir sosyal kelebektir. Herkesle kolayca iletişim kurabilirler ve sosyal çevrelerin aranan yüzüdürler.
Üçgen tırnak
Üçgen şekilli tırnaklar genellikle çok çarpıcı görünür ve bu nedenle oldukça dışa dönük ve bazen gösterişli bir kişiyi yansıtırlar. Bununla birlikte biraz daha derine inersek, tırnaklarının savurganlığı kişiliklerinin diğer alanlarında bir güvensizlik sorununa işaret edebilir.
Badem tırnak
Oval ile üçgen tırnak şeklinin tam ortasında yer alan badem tırnaklara sahip kişilere çok eğlencelidirler ve sosyal ortamlarda ilgi odağı olmaktan hoşlanırlar. Aynı zamanda sadık ve güvenilir olan bu kişiler, iyi birer arkadaştır.
Kılıç tırnak
Üçgen tırnağın daha sivri versiyonu olan kılıç şeklinde tırnaklara sahip olan kişiler, adından da anlaşılacağı üzere oldukça korumacıdırlar. Sınırları zorlamaktan korkmazlar, başkalarının onlar hakkında ne düşündüğünü umursamazlar ve kendilerini korumayı çok iyi bilirler.