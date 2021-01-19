Tırnak Şekliniz Sizin Hakkınızda Neler Söylüyor?

Uzun tırnak

Eğer tırnaklarınız ortalamadan uzunsa, onlara uzayabilmelerine izin verecek kadar özen gösterdiğiniz anlamına gelir! Uzun ve bakımlı tırnaklara sahip kişiler genelde dikkatli ve uyumlu olurlar, insanlara karşı saygılıdırlar.

Kısa tırnak

Kısa tırnaklara sahip kişiler pratiktir. Detaylarla boğuşmaya zamanları yoktur ve çözüm odaklıdırlar. Tırnaklarınız kısa ise mizah anlayışınız da iyi demektir. Ancak bu tırnak kısalığı onları 'yemenizden' kaynaklanıyorsa o zaman işin rengi değişir. Tırnaklarını yiyenler genelde gergin ve endişelilerdir.

Yuvarlak tırnak

Yuvarlak tırnaklara sahip insanlar, hayatı kolaylaştırma, her şeyin tadını maksimum seviyede çıkarma ve rahat olmak eğilimine sahiptirler. Çaba göstermeyi severler ama yine de pratiklikten hoşlanırlar.

Oval tırnak

Uzun ve oval şekilde tırnakları tercih eden kişiler tam bir sosyal kelebektir. Herkesle kolayca iletişim kurabilirler ve sosyal çevrelerin aranan yüzüdürler.

Üçgen tırnak

Üçgen şekilli tırnaklar genellikle çok çarpıcı görünür ve bu nedenle oldukça dışa dönük ve bazen gösterişli bir kişiyi yansıtırlar. Bununla birlikte biraz daha derine inersek, tırnaklarının savurganlığı kişiliklerinin diğer alanlarında bir güvensizlik sorununa işaret edebilir.

Badem tırnak

Oval ile üçgen tırnak şeklinin tam ortasında yer alan badem tırnaklara sahip kişilere çok eğlencelidirler ve sosyal ortamlarda ilgi odağı olmaktan hoşlanırlar. Aynı zamanda sadık ve güvenilir olan bu kişiler, iyi birer arkadaştır.

Kılıç tırnak

Üçgen tırnağın daha sivri versiyonu olan kılıç şeklinde tırnaklara sahip olan kişiler, adından da anlaşılacağı üzere oldukça korumacıdırlar. Sınırları zorlamaktan korkmazlar, başkalarının onlar hakkında ne düşündüğünü umursamazlar ve kendilerini korumayı çok iyi bilirler.