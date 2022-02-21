Tırnak Sağlığına Ne İyi Gelir? Tırnak Bakımı İçin En İyi Vitamin ve Takviyeler

Saç ve cilt bakımında olduğu gibi tırnak sağlığına iyi gelen bazı vitamin ve talviyeler bulunmaktadır. Genellikle vitamin eksikliğinden kaynaklanan tırnak kırılması, soyulması ve sararması gib sorunlara da yardımcı olabilecek tırnak bakımı için vitamin ve takviyelerden en etkili üçü haberimizde...

Biotin, tırnakların uzamasına yardımcı olur

Daha uzun tırnaklara sahip olmak istiyorsanız, biotin takviyesi yaparak başlayın. Biotin, tırnaklarınızın daha uzun ve daha güçlü büyümesine yardımcı olmak için almanız gereken birincil takviyedir. Zamanla tırnaklarınızı uzatmak için gerekli olan hücre büyümesini de destekliyor. Vücudunuzun biyotine ihtiyacı vardır, bu nedenle diyetinize fazladan eklemek, aradığınız sonuçları elde etmenin kesin bir yoludur.

Bu biotini her gün rutininize nasıl sokacağınıza gelince , birkaç seçeneğiniz var. Öncelikle kapsül şeklinde bulunan biotin takviyelerinden doktorunuzun da tavsiyesiyle kullanmayı deneyebilirsiniz.

Ayrıca normal yoldan gidebilir ve bu takviyeden zengin yiyecekleri yiyerek diyetinize biotin ekleyebilirsiniz. Biotin yumurta , balık, et, tohum, kuruyemiş ve hatta karnabahar gibi bazı sebzelerde bulunabilir. Mevcut yaşam tarzınıza nasıl eklediğiniz önemli değil, daha güçlü, daha sağlıklı tırnaklara giden yolda olduğunuzu bilerek rahat nefes alabilirsiniz.

Magnezyum soyulmalara iyi gelir

Tırnaklarınızda lekeler ve soyulmalar oluşuyorsa bu muhtemelen vücudunuzun magnezyum eksikliğinden kaynaklanıyordur. Zayıf tırnaklar, hayatınızda ekstra magnezyuma ihtiyacınız olduğunun bir işaretidir.

Her gün takviye alarak tırnaklarınızı oldukça hızlı bir şekilde onarabilirsiniz. Takviyeden daha fazlasını almanın en kolay yolu, diyetinize magnezyum açısından zengin gıdalar eklemektir. Doğal magneztum takviyeyisini fındık, tohum, kepekli tahıllar, yeşil yapraklı sebzeler, süt ve yoğurtta bulabilirsiniz.

Protein tırnakları kuvvetlendirir

Tırnaklarınızı uzatıp güçlendirdikten sonra sıra onları korumaya geldi. protein, tırnaklarınıza onları uzun vadede sağlıklı tutmak için gereken gücü ve esnekliği veren şeydir. Neyse ki, ilave proteini mevcut yaşam tarzınıza dahil etmenin tonlarca farklı yolu var. Kırmızı et, balık, yumurta, baklagiller, fasulye ve fındık gibi yiyecekler öğünlerinize protein eklemenin harika bir yoludur. Tabii ki, proteini toz formülle de destekleyebilirsiniz. İhtiyacınız olan desteği almak için protein tozunu süt veya su ile karıştırın veya bir sabah smoothie'sine ekleyin.