Tırnak Kırılması Neden Olur, Hangi Vitamin Eksikliği? Tırnak Kırılmasına İyi Gelen Şeyler

Keratin adı verilen bir proteinin katmanlarından oluşan tırnaklarınız, parmaklarınız ve ayak parmaklarınız için koruma görevi görür. Saçınızdaki ve cildinizdeki hücreleri de oluşturan keratin, tırnakları hasardan korumak için çalışır. Peki tırnak kırılması neden olur, ne iyi gelir? İşte tırnak kırılmasına iyi gelen yağlar, vitaminler ve besinler...

Tırnak kırılması neden olur?

Kuru ve kırılgan tırnaklar çok az nemin sonucudur. En sık olarak tırnakların tekrar tekrar yıkanması ve kurutulmasından kaynaklanır.

Öte yandan, yumuşak ve kırılgan tırnaklar, genellikle deterjanlara, ev temizlik maddelerine ve oje çıkarıcılara aşırı maruz kalmanın bir sonucu olarak çok fazla nemden kaynaklanır.

Kırılgan tırnakların diğer nedenleri şunlardır:

Yaş faktörü: Tırnak yapısı genellikle insanlar yaşlandıkça değişir, genellikle donuk ve kırılgan hale gelir. Ayak tırnakları genellikle kalınlaştıkça sertleşirken, tırnaklar genellikle daha ince ve daha kırılgan hale gelir.

Hipotiroidizm: Kırılgan tırnaklarla birlikte, düşük tiroid seviyelerinin belirtileri arasında saç dökülmesi , yorgunluk, kilo alımı , kabızlık ve depresyon sayılabilir . Doktorunuz hipotiroidizmi ağızdan alınabilen sentetik tiroid hormonu levotiroksin ile tedavi edebilir.

Tırnaklar ayrılıyor ancak ayak tırnakları güçlüyse, bunun nedeni dış bir faktördür.





Tırnak kırılması hangi vitamin eksikliği?

Tırnak kırılması genellikle demir eksikliğinden kaynaklanır. Bu durum , vücut yeterince demir almadığında ortaya çıkar ve bu da düşük kırmızı kan hücresi seviyelerine yol açar. Doktorunuz ferritin seviyenizi ölçebilir ve düşük bulunursa takviye sağlayabilir.

Tırnak kırılması nasıl önlenir?

Yaşa bağlı tırnak değişiklikleri konusunda hiçbir şey yapamazsınız, ancak bölünmüş, çatlamış ve kırılgan tırnak riskini azaltabilirsiniz. Tırnakları sağlıklı ve güçlü tutmak için aşağıdaki ipuçlarını deneyin:

Nemlendirici kullanın

Lanolin veya alfa-hidroksi asitler içeren nemlendirici el losyonları arayın. Lanolin açısından zengin tırnak bakım ürünlerini de online olarak satın alabilirsiniz .

Yıkadıktan sonra ellerinizi nemlendirin. Losyonu veya kremi uygularken, etrafınıza ve doğrudan tırnaklarınıza sürdüğünüzden emin olun.

Yatmadan önce, uyurken nemli kalmaları için ellerinizi, ayaklarınızı ve tırnaklarınızı nemlendirin.

Ellerinizi koruyun

Ev işleri yaparken ellerinizi kuru tutmak için bulaşık eldiveni gibi eldiven giyin. Eldivenler ayrıca ellerinizi ve tırnaklarınızı deterjan ve temizleme sıvıları gibi sert kimyasallardan koruyabilir.

Soğuk ve kuru havaya uzun süre maruz kalmaktan kaçının. Soğuk bir günde dışarı çıkarsanız, eldiven giydiğinizden emin olun.

Tırnaklarınıza özen gösterin