Tırnak Kırılması Neden Olur, Hangi Vitamin Eksikliği? Tırnak Kırılmasına İyi Gelen Şeyler
"Tırnakların ayrılması, soyulması ve kırılması sık rastlanan bir durumdur. Bunun altında yatan neden bir sağlık sorunu ya da dış faktörler olabilir. Özellikle kadınlarda görülen bir sorun olan tırnak kırılması neden olur, hangi, vitamin eksikliği? İşte tırnak kırılmasının nedenleri ve iyi gelen şeyler..."
Keratin adı verilen bir proteinin katmanlarından oluşan tırnaklarınız, parmaklarınız ve ayak parmaklarınız için koruma görevi görür. Saçınızdaki ve cildinizdeki hücreleri de oluşturan keratin, tırnakları hasardan korumak için çalışır. Peki tırnak kırılması neden olur, ne iyi gelir? İşte tırnak kırılmasına iyi gelen yağlar, vitaminler ve besinler...
Kuru ve kırılgan tırnaklar çok az nemin sonucudur. En sık olarak tırnakların tekrar tekrar yıkanması ve kurutulmasından kaynaklanır.
Öte yandan, yumuşak ve kırılgan tırnaklar, genellikle deterjanlara, ev temizlik maddelerine ve oje çıkarıcılara aşırı maruz kalmanın bir sonucu olarak çok fazla nemden kaynaklanır.
Kırılgan tırnakların diğer nedenleri şunlardır:
Yaş faktörü: Tırnak yapısı genellikle insanlar yaşlandıkça değişir, genellikle donuk ve kırılgan hale gelir. Ayak tırnakları genellikle kalınlaştıkça sertleşirken, tırnaklar genellikle daha ince ve daha kırılgan hale gelir.
Hipotiroidizm: Kırılgan tırnaklarla birlikte, düşük tiroid seviyelerinin belirtileri arasında saç dökülmesi , yorgunluk, kilo alımı , kabızlık ve depresyon sayılabilir . Doktorunuz hipotiroidizmi ağızdan alınabilen sentetik tiroid hormonu levotiroksin ile tedavi edebilir.
Tırnaklar ayrılıyor ancak ayak tırnakları güçlüyse, bunun nedeni dış bir faktördür.
Tırnak kırılması hangi vitamin eksikliği?
Tırnak kırılması genellikle demir eksikliğinden kaynaklanır. Bu durum , vücut yeterince demir almadığında ortaya çıkar ve bu da düşük kırmızı kan hücresi seviyelerine yol açar. Doktorunuz ferritin seviyenizi ölçebilir ve düşük bulunursa takviye sağlayabilir.
Tırnak kırılması nasıl önlenir?
Yaşa bağlı tırnak değişiklikleri konusunda hiçbir şey yapamazsınız, ancak bölünmüş, çatlamış ve kırılgan tırnak riskini azaltabilirsiniz. Tırnakları sağlıklı ve güçlü tutmak için aşağıdaki ipuçlarını deneyin:
Nemlendirici kullanın
Lanolin veya alfa-hidroksi asitler içeren nemlendirici el losyonları arayın. Lanolin açısından zengin tırnak bakım ürünlerini de online olarak satın alabilirsiniz .
Yıkadıktan sonra ellerinizi nemlendirin. Losyonu veya kremi uygularken, etrafınıza ve doğrudan tırnaklarınıza sürdüğünüzden emin olun.
Yatmadan önce, uyurken nemli kalmaları için ellerinizi, ayaklarınızı ve tırnaklarınızı nemlendirin.
Ellerinizi koruyun
Ev işleri yaparken ellerinizi kuru tutmak için bulaşık eldiveni gibi eldiven giyin. Eldivenler ayrıca ellerinizi ve tırnaklarınızı deterjan ve temizleme sıvıları gibi sert kimyasallardan koruyabilir.
Soğuk ve kuru havaya uzun süre maruz kalmaktan kaçının. Soğuk bir günde dışarı çıkarsanız, eldiven giydiğinizden emin olun.
Tırnaklarınıza özen gösterin
- Su ve kimyasalların emilebileceği tırnak yüzey alanını en aza indirmek için tırnaklarınızı kısa tutun.
- Tırnaklarınızı törpülemek için ince bir zımpara tahtası kullanın. Düzensizlikleri ortadan kaldırmak ve kırılma ve ayrılmayı önlemek için tırnaklarınızı günlük olarak törpülemek iyi bir fikirdir. Yalnızca bir yönde eğelediğinizden emin olun.
- Tırnaklarınızı veya tırnak etlerinizi koparmayın veya ısırmayın. Tırnak etlerini geri itmek için metal bir alet kullanabilirsiniz, ancak bunu doğrudan tırnağınızda kullanmaktan kaçının.
- Tırnaklarınızı uzadıkça aynı yönde parlatın. Bölünmeye neden olabilecek ileri geri hareketlerden kaçının.
- Tırnakları güçlendirmeye yardımcı olması için bir tırnak sertleştirici kullanmayı düşünün.
- Aseton içermeyen bir oje çıkarıcı seçin ve sık kullanmaktan kaçının.