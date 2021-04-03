Tırnak Eti Bakımı Nasıl Yapılır? İşte, Adım Adım Tırnak Eti Bakımı

Gerek iş gerek ev hayatında gerekse günlük hijyen ve kişisel bakım sırasında birçok kimyasal ya da doğal maddeyle temas olur. Eller ve tırnaklar da bundan kaynaklanabilecek olumsuzluklara en açık bölgelerdir.

Özellikle sık suya ve deterjana temas edilmesi (örneğin ev hanımları) eldeki bu bariyerin bozulmasına ve nem kaybına neden olur. Bu bozulmuş bariyer ve denge nedeniyle temas ettiğimiz her türlü deterjan, sabun ve kimyasallar deri içine daha kolay nüfuz eder ve ortaya çeşitli belirtilerle kendini gösteren ekzemalar çıkar. Özellikle kışın yaşadığımız kapalı ortamların kuru ve sıcak havası derideki sıvı (nemin) atmosfer havasına karışımını kolaylaştırır ve bu da ellerimizin kışın daha çabuk kurumasına neden olur. Özellikle ayazlı- kuru soğuk havalarda da bu etkinin ortaya çıktığını unutmamak gerekir.

Tırnak eti bakımı nasıl yapılır?

1- Tıpkı eller gibi tırnaklarımızın da sık ve fazla miktarda deterjan-su-sabunla temasını engellemeliyiz. Bunun en pratik yolu eller için söylediğimiz gibi iş yaparken eldiven giymeyi alışkanlık haline getirmektir.

2- Tırnak eti ile fazla oynamamak gerekir.

3- Genellikle manikür-pedikür işlemi yaparken batan bir tırnağı kurtarmak için tırnak etinin yan tarafını daha derine doğru kesmek yeterli görülür. Bu tırnağın daha derinde (geride) batmasına sebep olur ve 1-2 hafta içinde (tırnak uzadıkça) sebep olacağı ağrı ve şekil bozukluğu daha da fazla olacaktır.

4- Yapısal olarak ince ve yumuşak tırnaklara sahip kişiler tırnak sertleştirici cilalar kullanabilir, bunlar içlerinde sertleştirici kimyasallar içeren saydam ojelerdir. Tırnağın sadece ön kısımlarına uygulanmalı ve tırnak etlerine temas ettirilmemelidir.

5- Uygunsuz manikür yaptırmamak için hijyene önem verin ve tırnak eti yumuşatıcılarını kullanmaya özen gösterin. Tırnak çevresine sürdüğünüz vazelin veya gliserin tırnak etlerinizin yumuşamasına yardımcı olacaktır.

Tırnak Eti Güçlendirme Kürü

Malzemeler:

1 çorba kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı limon suyu

1 tatlı kaşığı sirke

1 çay kaşığı zeytinyağı

Bir tas ışık suya malzemelerinizi ekledikten sonra durabildiğiniz kadar parmaklarınızı tasın içinde tutun.