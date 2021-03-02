Tirmit Mantarı Nedir, Nerede Yetişir Ve Yenir Mi? Tirmit Mantarı Faydaları, Yetiştiriciliği Ve Özellikleri

Tirmit mantarı büyük Russulaceae ailesine aittir. Şeritler halinde kesildiklerinde süt veya lateksin dışarı çıkmasına izin vermeleridir.



Tirmit Mantarı Nedir?



Lactarius yan, tirmit mantarı cinsinin yaklaşık 150 türü olmasına rağmen, sadece bazıları yenilebilir ve sadece birkaçı görülmeye değer. Tirmit mantarı olarak da bilinen, peveraccio sarı, özellikle Avrupa'da, ekvatorun bölgeler kuzeydeki bir mantar yayılır. Adı, ürettiği büyük miktarda latekse atıfta bulunan ve eli doldurabilen elin boşluğu anlamına gelen Latin sineklerinden türemiştir.



Kırılırsa, karakteristik balık kokusu ile büyük miktarda beyaz lateks üretirler. Bu özelliği onu diğer mantarlardan tanınabilir kılar. Etkilenen kısımda lameller kahverengi bir renk alır.



Tirmit Mantarı Nerede Yetişir?



Lactarius volemus geniş yapraklı ve iğne yapraklı ormanlar, özellikle kayın ağaçlarının altında yetişir. Ormanda görünümü yazın başından sonbaharın sonuna kadar sürer. Mantar belirli büyüme tercihleri vardır, bu nedenle ova, tepe ve dağlarda bulmak mümkündür.



Yetiştirme istasyonlarına sadık bir mantardır. Bir yıldan diğerine her zaman bulunduğu yerde yeniden ortaya çıkması çok kolaydır.



Tirmit Mantarı Nerede Bulunur?



Kesilirse veya kırılırsa, mantar büyük miktarda kötü kokulu beyaz lateks üretir ve hava ile temas ettiğinde koyulaşır. Büyüme sırasında şapka genellikle şeklini değiştirir. Bu kimyasal bileşimi steroller ve ergosterol gibi bileşikler bulunmaktadır, bunlardan bazıları sadece mantar bu türün içinde mevcut olduğu görülmektedir. Tirmit mantarı Nepal'de satılan en popüler yabani mantar biridir. Sarı peveraccio, aynı zamanda Çin pazarlarında satılan birçok yenilebilir mantardan biridir. İtalya'da Lattario volemo adıyla da bilinir.



Tirmit Mantarı Yenir mi, Zehirli mi?



Tirmit mantarı bir bir yenilebilir mantardır. Aslında bu türün L. torminosus gibi diğer mantarları

zehirlidir. Bunların yoğun bir balık kokusu vardır. Fakat piştikten sonra kısmen koku azalır.

Mantarların besin değerleri üzerine yapılan bir araştırma, Lactarius volemus'un iyi bir protein ve karbonhidrat kaynağı olduğunu ortaya koymuştur.



Tirmit Mantarının Faydaları Nelerdir?



Topladıktan sonra topraklı ayakları kesin, gerekirse fırçalayın ve nemli bir bezle silin ancak bir kase suya daldırmaktan kaçının. Daha büyük olanları kesebilirsiniz. Bağışıklığı güçlendirir.



Pişirmek için tavada yüksek ateşte soteleyebilirsiniz. Çok yumuşak olmalarını önlemek için onları deforme eden suyu çıkarın. Sonrasında sosa kaynatılmış yemekler, risotto veya taze makarna, omletle eşlik edebilir.



Tirmit Mantarı Nasıl Yetiştirilir? Tirmit Mantarı Yetiştiriciliği



İlkbahar ve sonbahar-kış aylarında çeşitli çam türleri ile birlikte yetişir. Genelinde yaygın kuzey yarımkürede, özellikle ılıman bölgelerde, Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya'da değil, aynı zamanda bazı tropikal bölgelerde yetiştirilir.



Tirmit Mantarının Özellikleri Nelerdir?



Bol sütlü, beyaz, yumuşak ve çok sıkı, sıkı etli, solucanlar tarafından nadiren saldırıya uğramış, neredeyse çürümeye karşı dayanıklıdır. Temmuz'dan Ekim'e kadar, yaprak döken, iğne yapraklı ağaçların altında veya karışım halinde; meşe, kayın, kestane, ladin, çam; kireçli veya killi bir eğilimi olan serin topraklarda yetişir.



Şapkanın kadifemsi bir yüzeyi vardır ve mantarın yaşına göre şekil değiştirir. Başlangıçta ilgili kenar ile dışbükeydir, daha sonra düz ve merkezde basıktır. Lameller, oldukça yoğundur, ovuşturulduğunda koyu kahverengiye dönüşen krem-sarı renkte, biraz dökülen, lamellüllerle serpiştirilmiştir.



Kadifemsi görünümü, başlık ve gövdedeki kırmızımsı sarı rengi, bol beyaz lateksi özelliği sayesinde kolayca tanınır. Yenilebilir, pazarlanabilir ve zehirli türler içerebilir. Pişirildikten sonra kaybolan güçlü ve hoş olmayan balık kokusuna rağmen, bu tür yenilebilir