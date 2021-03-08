TikTok, Dünya Kadınlar Günü’nü Mart Boyunca Kutluyor
"TikTok, Dünya Kadınlar Günü onuruna Mart ayı boyunca kadın içerik üreticileri, yazarlar ve sunucularla çeşitli kampanyalar düzenleyerek kadınlara ilham vermeyi hedefliyor. Kadın sporcular, müzisyenler, sanatçılar ve girişimciler dahil bütün kadınlar TikTok'u eğlenmek, ilham vermek, eğitmek, motive etmek ve değişimin sesi olmak için önemli bir platform olarak görüyor. "
TikTok, Mart ayı boyunca devam edecek etkinlikler aracılığıyla kadınları başarı hikayelerini paylaşmaya ve birbirlerine ilham vermeye teşvik ediyor.
Güçlü kadınlar başarılarının sırrını paylaşıyor
TikTok’un ilk olarak #GüçlüKadınlar etiketiyle başlatacağı canlı yayın serisinde, 8 –12 Mart tarih aralığında, saat 18:00 - 22:00 saatleri arasında güçlü kadınlar özgün ve ilham verici başarı hikayelerini paylaşacak. TRT Çocuk Sunucusu Şeyda Yılmaz (@seydaayilmaz), köşe yazarı ve radyo sunucusu Aygül Aydın (@aygulaydin) moderatörlüğünde kadın TikTok içerik üreticileriyle ve başarılı kadın sporcularla sohbetler gerçekleştirilecek.
Bugün saat 19.00’da Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nden Olimpik yüzücü Nida Eliz, dört kadın olimpiyat oyuncusuyla gerçekleşecek sohbetin moderatörlüğünü üstlenecek. Bu canlı oturumu popüler içerik üreticilerinden Yeliz Korkmaz’la (@semiraminta) saat 20.00’da, Cemre Solmaz’la (@cemresolmaz) 21.00’da yapılacak röportajlar izleyecek. 9 Mart Salı günü saat 19.00’da TikTok’ta eğlenceli ve öğretici çizim videolarıyla tanınan Nursema Altuntaş’la (@nursema) bir sohbet yapılacak.
Kadın sporcular başarı hikayeleriyle ilham veriyor
Canlı yayın serisinde sadece sporda başarılı sonuçlar elde etmekle kalmayıp, birçok kadına ilham kaynağı olan kadın sporcuların hikayeleri de yer alıyor. Çarşamba günü saat 18.00’de Avrupa aerobik jimnastik şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı (@aysebegumonbasi), saat 21.00’de Avrupa tekvando şampiyonu Kübra Dağlı (@kubra.dagli) başarı hikayelerini paylaşacak.
Ünlü diyetisyen ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) savunucusu Dilara Koçak da Çarşamba günü saat 19.00’da kadınları desteklemek için UNDP Türkiye’nin resmi TikTok hesabından (@undpturkiye) canlı etkinlik serisine katılacak. 10 Mart'ta sevilen YouTuber ve yazar Demet Işıl Yılmaz, TikTok hesabından (@demetisilyılmaz), başarıya giden yolu ve bu yolda güçlü kılan değerleri aktarmak için saat 22: 00'de canlı yayında olacak.
TikTok'ta kullanıcılar Dünya Kadınlar Günü'ne özel kampanya kapsamında eğlenceli çıkartmalar, renkli efektlerle de paylaşım yapabiliyor. Kullanıcılar için kadın hakları ve Türkiye'de tarihe geçen önemli kadınlarla ilgili uygulama içi bir test de yer alıyor.
Kadınların başarılarını anlatan, gücünü ortaya koyan ve ilham veren canlı yayınlara ve kampanyalara katılmak için Mart ayı boyunca TikTok’ta kalın!
Kampanya videoları
https://vm.tiktok.com/ZSJ89Gfrq/
https://vm.tiktok.com/ZSJ897729/
https://www.tiktok.com/@mornarpin/video/6934751788901895425?source=h5_m
https://www.tiktok.com/@aysebegumonbasi/video/6936486752446074114?source=h5_m
https://m.tiktok.com/magic/eco/runtime/release/603dcb806155830314051f2b?appType=muse&souce=PR
https://www.tiktok.com/@kubra.dagli/video/6936903838846700802?source=h5_m