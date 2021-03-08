TikTok, Dünya Kadınlar Günü’nü Mart Boyunca Kutluyor

TikTok, Mart ayı boyunca devam edecek etkinlikler aracılığıyla kadınları başarı hikayelerini paylaşmaya ve birbirlerine ilham vermeye teşvik ediyor.

Güçlü kadınlar başarılarının sırrını paylaşıyor

TikTok’un ilk olarak #GüçlüKadınlar etiketiyle başlatacağı canlı yayın serisinde, 8 –12 Mart tarih aralığında, saat 18:00 - 22:00 saatleri arasında güçlü kadınlar özgün ve ilham verici başarı hikayelerini paylaşacak. TRT Çocuk Sunucusu Şeyda Yılmaz (@seydaayilmaz), köşe yazarı ve radyo sunucusu Aygül Aydın (@aygulaydin) moderatörlüğünde kadın TikTok içerik üreticileriyle ve başarılı kadın sporcularla sohbetler gerçekleştirilecek.

Bugün saat 19.00’da Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nden Olimpik yüzücü Nida Eliz, dört kadın olimpiyat oyuncusuyla gerçekleşecek sohbetin moderatörlüğünü üstlenecek. Bu canlı oturumu popüler içerik üreticilerinden Yeliz Korkmaz’la (@semiraminta) saat 20.00’da, Cemre Solmaz’la (@cemresolmaz) 21.00’da yapılacak röportajlar izleyecek. 9 Mart Salı günü saat 19.00’da TikTok’ta eğlenceli ve öğretici çizim videolarıyla tanınan Nursema Altuntaş’la (@nursema) bir sohbet yapılacak.

Kadın sporcular başarı hikayeleriyle ilham veriyor

Canlı yayın serisinde sadece sporda başarılı sonuçlar elde etmekle kalmayıp, birçok kadına ilham kaynağı olan kadın sporcuların hikayeleri de yer alıyor. Çarşamba günü saat 18.00’de Avrupa aerobik jimnastik şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı (@aysebegumonbasi), saat 21.00’de Avrupa tekvando şampiyonu Kübra Dağlı (@kubra.dagli) başarı hikayelerini paylaşacak.

Ünlü diyetisyen ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) savunucusu Dilara Koçak da Çarşamba günü saat 19.00’da kadınları desteklemek için UNDP Türkiye’nin resmi TikTok hesabından (@undpturkiye) canlı etkinlik serisine katılacak. 10 Mart'ta sevilen YouTuber ve yazar Demet Işıl Yılmaz, TikTok hesabından (@demetisilyılmaz), başarıya giden yolu ve bu yolda güçlü kılan değerleri aktarmak için saat 22: 00'de canlı yayında olacak.

TikTok'ta kullanıcılar Dünya Kadınlar Günü'ne özel kampanya kapsamında eğlenceli çıkartmalar, renkli efektlerle de paylaşım yapabiliyor. Kullanıcılar için kadın hakları ve Türkiye'de tarihe geçen önemli kadınlarla ilgili uygulama içi bir test de yer alıyor.

Kadınların başarılarını anlatan, gücünü ortaya koyan ve ilham veren canlı yayınlara ve kampanyalara katılmak için Mart ayı boyunca TikTok’ta kalın!

Kampanya videoları

https://vm.tiktok.com/ZSJ89Gfrq/

https://vm.tiktok.com/ZSJ897729/

https://www.tiktok.com/@mornarpin/video/6934751788901895425?source=h5_m

https://www.tiktok.com/@aysebegumonbasi/video/6936486752446074114?source=h5_m

https://m.tiktok.com/magic/eco/runtime/release/603dcb806155830314051f2b?appType=muse&souce=PR

https://www.tiktok.com/@kubra.dagli/video/6936903838846700802?source=h5_m