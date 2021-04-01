Tik Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Teak Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Tik ağacının bilinen birçok faydası vardır. Bu ağaç türü ülkemizde yetişmeyen ağaç türleri arasında yer almaktadır.

Tik Ağacı Nedir? Tik Ağacı Hakkında Bilgi

Tik ağacı dayanıklılığı ile bilinen popüler bir ağaç türüdür. Çift çenekli olan bir ağaçtır. Özellikle Dünya'da Asya kıtası başta olmak üzere Afrika kıtasında da yetişen bir ağaç türüdür. Ülkemizin iklim koşulları bu ağacı yetiştirmeye uygun değildir. Bu ağaç türü sıcak iklim ağaç türlerinden biridir. Dolayısıyla kurak iklime de dayanıklı olan bir ağaç türüdür. Özellikle Karayiplerde tik ağacı yoğun şekilde yetiştirilmektedir. Tohum ile üretilen bir ağaçtır. Tohum ile yetiştirmek için mutlaka tohumun çimlendirilmesi şarttır.

Ağacın ismi ise Malalayam dilinden gelmektedir. Malalayam dilinden gelen Thekku kelimesinden türetilen bir isimdir.

Tik Ağacı Latince İsmi

Tik ağacının Latince ismi Tectona Grandis'dir.

Tik Ağacı Özellikleri

- Uzun boylu bir ağaç türü olduğundan dolayı boyları 40 metreyi aşabilmektedir.

- Yapraklarının uzunluğu 15 santimetre ile 45 santimetre arasında değişirken, genişlikleri ise 8 santimetre ve 23 santimetre arasında değişkenlik göstermektedir.

- Yaprakların sapı kalın ve uçları 4 santimetreye kadar uzayabilmektedir.

- Tozlaştırıcı olan ağaç türlerinden bir tanesidir.

- Tik ağacının açtığı çiçekler beyaz renklidir.

- Oldukça sert bir ağaç türüdür.

- Kolayca yarılan ağaçlardandır.

- Tik ağacı zor verniklenen bir ağaçtır.

- Ağacın özgül ağırlığı 0.66 gram santimetre küptür.

- Herhangi bir şekilde böcek istilasına uğramaz. Dolayısıyla haşereler bu ağaçta barınmaz.

Tik Ağacı Ne Zaman Dikilir?

Tik ağacı Haziran aylarında dikilmeye başlanır. Yaklaşık meyve vermesi 1 yıl sürdüğünden dolayı 1 yıl sonra yine Haziran ve Temmuz aylarında tik ağacı meye vermeye başlar. Aynı zamanda bu ağaç sıcak iklimi sevdiğinden dolayı yine yaz aylarında dikilmesi uygun olacaktır.

Tik Ağacı Nerede Yetişir?

Tik ağacı genelde sıcak iklimde yetişir. Özellikle dünya genelinde en çok Endonezya, Hindistan gibi ülkelerde tik ağacına sıklıkla rastlayabiliriz. Tik ağacı aynı zamanda Afrika'nın bazı bölgelerinde ve Karayipler'de de yoğun bir şekilde yetiştirilen bir ağaç türüdür. Bundan dolayı kurak iklimi sevdiğinden dolayı tik ağacının ülkemizde yetişmesi güçtür.

Tik Ağacı Nasıl Yetişir ve Budanır?

Tik ağacı tohum ile üretilir ve yetişir. Tohumu ekmeden önce mutlaka tohumun iyi bir şekilde çimlenmesi gerekmektedir. Tohumun iyi bir şekilde çimlendiğinden emin olduktan sonra Haziran ayında bu ağacı dikebilirsiniz. Bol su vermenize gerek yoktur. Çünkü ağaç kuraklığa karşı oldukça dayanıklıdır. Toprak seçiminde humuslu ve azotu zengin olan bir toprak seçmeniz yeterli olacaktır.

Aynı zamanda tik ağacını dikkatli bir şekilde budamak gerekir. Dalları çabuk olarak uzadığından dolayı bir çıta yardımı ile dallarını destekleyebilirsiniz. Aynı zamanda dallar eğer kırıldıysa kırıldığı yerden bu dalı budayabilirsiniz.

Tik Ağacı Yaprak Döker mi?

Tik ağacı yaprak döken bir ağaç türüdür.

Tik Ağacı Bakımı Nasıl Yapılır?

Tik ağacının bakımını kolaylıkla yapabilirsiniz. Toprağa ektikten sonra haftada bir kez sulamanız yeterli olacaktır. Aynı zamanda budama işlemini de düzgün yapmalısınız. Çünkü kırılgan dalları varsa eğer bu dalları budayarak ağacı yetiştirmeniz doğru olacaktır.

Tik Ağacı Faydaları Nelerdir?

Tik ağacının oldukça faydalı olan ağaçlardır. Özellikle tik ağaçları dayanıklılığı ile bilinmektedir. Bundan dolayı tik ağacı mobilya sektöründe yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Mobilya üretiminde dayanıklılığı ve esnekliğinden dolayı kolayca kesildiği için bu sektörde tercih edilmektedir.

Tik Ağacı Hastalıkları Nelerdir?

Tik ağacının hastalıkları haşere barındırmadığından dolayı bulunmamaktadır.

Tik Ağacı Ne İşe Yarar ve Nerelerde Kullanılır? Tik Ağacı Kullanım Alanları

Tik ağacı oldukça sert bir ağaçtır. Dolayısıyla mobilya yapımında en çok kullanılır. Özellikle dış mekan mobilyalarında tik ağacından faydalanılır. Tik ağacı yat ve gemilerde de kullanılır.