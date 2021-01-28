Thor Serisi Filmleri - Thor Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları
"Dünyanın en sevilen aktörlerinden birisi olan Chris Hemsworth, Thor filmiyle büyük bir çıkış yakalamıştır. Thor karakterine hayat veren Chris Hemsworth, oynadığı bu süper kahraman karakterini başarılı bir şekilde beyazperdeye taşımayı bilmiştir. Sizler için Thor serisi filmleri - Thor serisinin isimleri, izleme sırası, vizyon tarihleri, konuları ve oyuncuları hakkındaki bilgileri derledik."
Oldukça beğenilen Thor serisi en çok seyredilen seri filmlerden birisidir. Avengers filmlerindede görmeye alıştığımız Thor karakteri en sevilen süper kahramanların başında gelmektedir. Karaktere hayat veren Chris Hemsworth duruşu ve oyunculuğuyla göz doldurmuştur. Avengers üyelerinden birisi olan Thor en güçlü süper kahramanlardan birisidir.
Thor Serisi Filmleri ve İsimleri
Büyük bir gişe başarısı yakalayan serideki filmlerin isimleri şu şekildedir; Thor, Thor: Karanlık Dünya ve Thor: Ragnarok şeklindedir. Ayrıca, Thor karakteri Avengers serisi içindede sıkça yer alan bir karakter olmuştur.
Thor Serisi İzleme Sırası
Thor serisi toplam 3 filmden oluşmaktadır. Serideki 3 filmde sinemaseverlerin ilgisini fazlasıyla çekmeyi başarmıştır. Serideki filmlerin izleme sırası şu şekildedir:
1- Thor
2- Thor: Karanlık Dünya
3- Thor: Ragnarok
1. Thor
Thor filmi serinin ilk filmidir. Thor karakterinin ortaya çıkışı bu filmle başlamıştır.
Thor Konusu
Filmin konusu, Odin'in çekicini oğlu Thor'a vermesi ve Thor'un bu çekici kaybettikten sonra dünyaya gelmesini anlatmaktadır. Çekicini aramak için dünyaya gelen Thor burada birçok macera yaşayacak. Çekicini almak ve Asgard'a geri dönmek için amansız bir mücadele vermek zorunda kalacak.
Thor Vizyon Tarihi
Gösterime giriş tarihi 21 Nisan 2011'dir. Türkiye'de ise 29 Nisan 2011 tarihinde yayınlanmıştır.
Thor Oyuncuları
Chris Hemsworth
Tom Hiddleston
Natalie Portman
Idrıs Elba
Anthony Hopkins
Thor Yönetmeni
Kenneth Branagh
2. Thor: Karanlık Dünya
Thor filminin kazanmış olduğu başarının ardından serinin ikinci filmi olan Karanlık Dünya vizyona girmiştir. Hasılatı oldukça iyi olan serinin 2. filminde vizyonda büyük bir başarıya imza atmıştır. Özellikle farklı ve etkileyici müzikleri filme ayrı bir hava katmıştır.
Thor: Karanlık Dünya Konusu
Karanlık Dünya filminin konusu ana karakter olan Thor ve kardeşi Loki'nin çekimlerini konu almıştır. Bu sefer mekan olarak Dünya yerine Asgard gezegeni daha çok ön plana çıkmıştır.
Thor: Karanlık Dünya Vizyon Tarihi
8 Kasım 2013 yılında vizyona girmiştir.
Thor: Karanlık Dünya Oyuncuları
Chris Hemsworth
Tom Hiddleston
Kat Dennings
Christopher Eccleston
Idrıs Elba
Natalie Portman
Zachary Levi
Thor: Karanlık Dünya Yönetmeni
Alan Taylor
3. Thor: Ragnarok
Serinin 3. filmi olan Ragnarok'ta büyük bir başarı elde etmiştir. Özellikle en çok tanınan süper kahramanlardan birisi olan Hulk karakteri bu filmde Thor'un yanında olacaktır. Ayrıca Thor'un kötü kardeşi olan Loki bu sefer Thor'a yardım edecektir. Sürükleyici bir konu ile aksiyonu bol bir film olmayı başarmıştır.
Thor: Ragnarok Konusu
Thor, Loki ve Hulk karakterlerinin güçlerini birleştirerek kötü karakter Hela'ya karşı verdikleri mücadele anlatılmaktadır. Thor ve Loki'nin kız kardeşleri olan Hela'nın Asgard'a gelerek kötülük yapmaya başlamasıyla gelişen konular anlatılmıştır Thor ve arkadaşları Asgard'ın kurtuluşu için mücadele edeceklerdir.
Thor: Ragnarok Vizyon Tarihi
10 Ekim 2017
Thor: Ragnarok Oyuncuları
Chris Hemsworth
Tom Hiddleston
Tessa Thompson
Jeff Goldblum
Cate Blanchett
Karl Urban
Mark Ruffalo
Thor: Ragnarok Yönetmeni
Taika Waititi