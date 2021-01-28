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Haberler >Mahmure >Eğlence >Kültür Sanat>Thor Serisi Filmleri - Thor Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları
Kültür Sanat

Thor Serisi Filmleri - Thor Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları

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Thor Serisi Filmleri - Thor Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları
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"Dünyanın en sevilen aktörlerinden birisi olan Chris Hemsworth, Thor filmiyle büyük bir çıkış yakalamıştır. Thor karakterine hayat veren Chris Hemsworth, oynadığı bu süper kahraman karakterini başarılı bir şekilde beyazperdeye taşımayı bilmiştir. Sizler için Thor serisi filmleri - Thor serisinin isimleri, izleme sırası, vizyon tarihleri, konuları ve oyuncuları hakkındaki bilgileri derledik."

Oldukça beğenilen Thor serisi en çok seyredilen seri filmlerden birisidir. Avengers filmlerindede görmeye alıştığımız Thor karakteri en sevilen süper kahramanların başında gelmektedir. Karaktere hayat veren Chris Hemsworth duruşu ve oyunculuğuyla göz doldurmuştur. Avengers üyelerinden birisi olan Thor en güçlü süper kahramanlardan birisidir.

Thor Serisi Filmleri ve İsimleri

Büyük bir gişe başarısı yakalayan serideki filmlerin isimleri şu şekildedir; Thor, Thor: Karanlık Dünya ve Thor: Ragnarok şeklindedir. Ayrıca, Thor karakteri Avengers serisi içindede sıkça yer alan bir karakter olmuştur.

Thor Serisi İzleme Sırası

Thor serisi toplam 3 filmden oluşmaktadır. Serideki 3 filmde sinemaseverlerin ilgisini fazlasıyla çekmeyi başarmıştır. Serideki filmlerin izleme sırası şu şekildedir:

1- Thor

2- Thor: Karanlık Dünya

3- Thor: Ragnarok

Thor Serisi Filmleri - Thor Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları

1. Thor

Thor filmi serinin ilk filmidir. Thor karakterinin ortaya çıkışı bu filmle başlamıştır.

Thor Konusu

Filmin konusu, Odin'in çekicini oğlu Thor'a vermesi ve Thor'un bu çekici kaybettikten sonra dünyaya gelmesini anlatmaktadır. Çekicini aramak için dünyaya gelen Thor burada birçok macera yaşayacak. Çekicini almak ve Asgard'a geri dönmek için amansız bir mücadele vermek zorunda kalacak.

Thor Vizyon Tarihi

Gösterime giriş tarihi 21 Nisan 2011'dir. Türkiye'de ise 29 Nisan 2011 tarihinde yayınlanmıştır.

Thor Oyuncuları

Chris Hemsworth

Tom Hiddleston

Natalie Portman

Idrıs Elba

Anthony Hopkins

Thor Yönetmeni

Kenneth Branagh

Thor Serisi Filmleri - Thor Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları

2. Thor: Karanlık Dünya

Thor filminin kazanmış olduğu başarının ardından serinin ikinci filmi olan Karanlık Dünya vizyona girmiştir. Hasılatı oldukça iyi olan serinin 2. filminde vizyonda büyük bir başarıya imza atmıştır. Özellikle farklı ve etkileyici müzikleri filme ayrı bir hava katmıştır.

Thor: Karanlık Dünya Konusu

Karanlık Dünya filminin konusu ana karakter olan Thor ve kardeşi Loki'nin çekimlerini konu almıştır. Bu sefer mekan olarak Dünya yerine Asgard gezegeni daha çok ön plana çıkmıştır.

Thor: Karanlık Dünya Vizyon Tarihi

8 Kasım 2013 yılında vizyona girmiştir.

Thor: Karanlık Dünya Oyuncuları

Chris Hemsworth

Tom Hiddleston

Kat Dennings

Christopher Eccleston

Idrıs Elba

Natalie Portman

Zachary Levi

Thor: Karanlık Dünya Yönetmeni

Alan Taylor

Thor Serisi Filmleri - Thor Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları


3. Thor: Ragnarok

Serinin 3. filmi olan Ragnarok'ta büyük bir başarı elde etmiştir. Özellikle en çok tanınan süper kahramanlardan birisi olan Hulk karakteri bu filmde Thor'un yanında olacaktır. Ayrıca Thor'un kötü kardeşi olan Loki bu sefer Thor'a yardım edecektir. Sürükleyici bir konu ile aksiyonu bol bir film olmayı başarmıştır.

Thor: Ragnarok Konusu

Thor, Loki ve Hulk karakterlerinin güçlerini birleştirerek kötü karakter Hela'ya karşı verdikleri mücadele anlatılmaktadır. Thor ve Loki'nin kız kardeşleri olan Hela'nın Asgard'a gelerek kötülük yapmaya başlamasıyla gelişen konular anlatılmıştır Thor ve arkadaşları Asgard'ın kurtuluşu için mücadele edeceklerdir.

Thor: Ragnarok Vizyon Tarihi

10 Ekim 2017

Thor: Ragnarok Oyuncuları

Chris Hemsworth

Tom Hiddleston

Tessa Thompson

Jeff Goldblum

Cate Blanchett

Karl Urban

Mark Ruffalo

Thor: Ragnarok Yönetmeni

Taika Waititi

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