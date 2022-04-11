Theo James filmleri ve tv şovları - En çok izlenen ve sevilen oyunları

Theo James'in uluslararası festivallerde kazandığı ödüller şunlardır:

1- People's Choise Favori Film İkilisi Ödülü

2- Aksiyon Dalında En İyi Erkek Oyuncu Ödülü

En Çok İzlenen ve Sevilen Theo James Filmleri

1- Divergent - Uyumsuz:

Bilim-kurgu türündeki film distopik bir gelecekte geçiyor. Senaryosunu Vanessa Taylor ve Veronica Roth'un yazdığı Uyumsuz filmin yönetmen koltuğunda ise Neil Burger oturuyor.

Uyumsuz filminin devamı niteliğindeki Kuralsız ve Yandaş filmleri ise 2015 ve 2016 yıllarında gösterime girdi.

2- Insurgent / Kuralsız

Yaklaşık 300 milyon dolar gişe hasılatı elde eden Kuralsız filminde başrolleri Theo James ile ünlü aktris Kate Winslet paylaşıyor.

3- You Will Meet a Tall Dark Stranger:

Türkiye'deki sinemalarda ''Uzun Boylu Esmer Adam'' adıyla gösterime giren film, Annesi ve babası boşanan, eşinden boşanan ve toplum tarafından dışlanan Sally adlı bir kadının yaşadıklarını konu ediniyor. Usta yönetmen Woody Allen'ın çektiği filmde Theo James ile birlikte rol alan diğer oyuncular şunlardır: Anthony Hopkins, Gemma Jones, Antonio Banderas, Naomi Watts, Neil Jackson, Robert Portal

4- Underworld: Awakening: / Karanlıklar Ülkesi - Uyanış

Karanlıklar Ülkesi serisinin dördüncü ve son filmi olan Underword: Awakening filmde vampirler ile insanların arasındaki savaş anlatılıyor. Björn Steln ve Mans Marlind'in birlikte yönettiği filmin tamamı Kanada'nın Britanya Kolumbiyası eyaletinde çekildi. Kate Beckinsale ve Stephen Rea gibi deneyimli oyuncuların da rol aldığı film 3 Şubat 2012 tarihinde gösterime girdi.

5- Domino Etkisi:

Paula Van Der Oest'in yazıp yönettiği Domino Etkisi filminde, önemsizmiş gibi görünen ayrıntıların ve tesadüflerin insanların hayatında ne kadar köklü değişiklere yol açacağı anlatılıyor. Dram türündeki filmde rol alan diğer oyuncular: Tiya Sircar, James D'arcy, Manish Dayal, Henriet Walter

6- Zoe / Aşkın Algoritması

Romantizmle bilim-kurguyu birleştiren Zoe filminde, ''mükemmel bir ilişki yaşanabilir mi?'', ''aşk sonsuza kadar sürebilir mi'' gibi sorulara yanıt aranıyor. Laboratuvar ortamında üretilen yapay zekaların, zamanla hissetmeyi keşfedip birbirlerine aşık olmalarını konu edinen yapımda Theo James'a, Ewan McGregor ve Rashida Jones eşlik ediyor.

7- Arşiv:

Bilim-kurgu - Dram türündeki filmde, başrolleri Theo James, Stacy Martin, Rhona Mitra ve Lia Williams paylaşıyor. ABD, İngiltere ve Macaristan ortak yapımı olan Arşiv filminde, gizli bir yapay zeka deneyi anlatılıyor. Gavin Rothery'in yazıp yönettiği film 10 Temmuz 2020'de gösterime girdi. Orijinal adı Moj Tvorca olan film, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de çekildi.

Theo James Dizileri ve Televizyon Şovları

1- Golden Boy:

Bir polis memurunun adım adım komiserliğe yükseliş hikayesini anlatan dizisi, sadece 1 sezon sürdü. 12 bölümden oluşan dizi de Theo James'e, Stella Maeve, Bonnie Sommerville ve Kevin Alejandro eşlik ediyor.

2- Room at the Top:

BBC için çekilen Room at the Top, 2 bölümlük bir mini dizidir.

3- Bedlam:

Korku - gerilim- gizem türündeki televizyon dizisinde, eski bir hastanede yaşanan gizemli olaylar anlatılıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda yer alan diğer isimler: Hugo Speer, Lacey Turner, Jack Roth, Charlotte Salt