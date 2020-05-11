The Kites Red Bull Müzik Stüdyosu, Paris’te

Yerli, alternatif ve yenilikçi müziği destekleyen Red Bull Warm Up, yedinci yılında da her biri farklı alanlardaki yetenekli müzisyenleri ağırlamaya devam ediyor. En son Janset, TKO ile Şort'un dahil olduğu projede; Red Bull’un tam donanımlı müzik stüdyolarında kayıt yapma şansı yakalayan isim The Kites oldu.



‘Müziğimizi içimizden geldiği gibi yaptık’

İlk albümü “Sunset Vibes” plak formatında kaydeden The Kites, ikinci stüdyo albümlerinden iki yeni şarkıyı Red Bull Müzik Stüdyoları, Paris’te kaydetti. İkili, “New Generation Jungle” ve “Breakdown Club” isimli şarkılarımızı, istediğimiz enstrümanlarla ve donanımla kaydetmek çok değerli” dedi. The Kites, “Projeye geçen yıl dahil olduk. Bu zamana kadar kimsenin etkisinde kalmadan müziğimizi içimizden geldiği gibi yaptık. Red Bull’un buna destek olması ise bizi çok sevindirdi” ifadesini kullandı.



Farklı tarzları buluşturuyor

İstanbul'da Tan Deliorman ve Ozan Erverdi tarafından kurulan 'The Kites', birçok türü kusursuz bir uyum içinde derliyor. Funk, rock ve füzyonu parçalarının temeline koyuyor, Woodstock ruhunu caz hissiyatı ile harmanlıyor. Afrobeat'ten psikedelik rock'a kadar birçok müzik türünü sentezleyen bir tür ortaya çıkaran ikili, kısa sürede adından sıkça bahsettirmeyi başardı. The Kites, başta Red Bull Music Festival Istanbul olmak üzere birçok önemli etkinlikte sahne aldı.