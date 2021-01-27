Testere Serisi Filmleri - Testere Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları
"Vizyona girdiği 2004 yılından itibaren piyasayı kasıp kavuran Testere filmi, sonradan çektiği devam serisi filmleriyle de izleyiciler arasında popüler olmaya devam etti. Korku ve gizem sevmeyenlerin bile hayranlıkla izlediği bu seri korku konusunu çok farklı bir şekilde ele alarak öne çıkıyor. Peki, Testere serisi filmleri isimleri ve izleme sırası nedir? Testere serisi filmlerinin vizyon tarihleri, oyuncuları ve yönetmeni hakkında bilgi nedir? İşte Testere serisi hakkında bütün merak edilenler."
Testere, temelinde korku ve gizeme dayalı bir seridir. Ancak bu seride işlenen cinayetler öyle bir mantığa oturtulmuştur ki izleyici olaydan büyülenmekten başka bir şey yapamaz.
Testere Serisi Filmleri İsimleri ve İzleme Sırası
Testere 1, Testere 2, Testere 3, Testere 4, Testere 5, Testere 6, Testere 3D ve Testere Jigsaw Efsanesi olmak üzere 8 farklı filmden oluşur. Testere serisindeki filmler devam filmi şeklinde çekildiğinden kronolojik olarak vizyona girdikleri tarih baz alınarak izlenebilir. Testere serisindeki filmlerin izleme sırası da 1'den 8'e giden şekildedir.
Testere 1
Serinin ilk filmi IMDB'de 7.6 puan almış bir gerilim ve korku filmidir.
Testere 1 Konusu: Filmde, sıradışı bir seri katil kurbanlarının canlarını garip yöntemler uygulayarak alır. Onlara ölümcül oyunlar sunan katil, kurbanlarına hayatta kalma şansı tanır.
Testere 1 Vizyon Tarihi: 29 Ekim 2004
Testere 1 Oyuncuları
Leigh Whannell
Cary Elwes
Danny Glover
Testere 1 Yönetmeni: James Wan
Testere 2
IMDB puanı 6.6 olan devam filmi korku ana temalı bir filmdir.
Testere 2 Konusu: Seri katil Jigsaw uyguladığı garip öldürme yöntemleriyle 1 yıl aradan sonra tekrar ortaya çıkar ve kurbanlarını avlar.
Testere 2 Vizyon Tarihi: 11 Kasım 2005
Testere 2 Oyuncuları
Tobin Bell
Shawnee Smith
Erik Knudsen
Testere 2 Yönetmeni: Darren Lynn Bousman
Testere 3
IMDB puanı 6.2 olan film, bir korku filmdir.
Testere 3 Konusu: Önceki filmde polisler tarafından yakalanan Jigsaw, yardımcısı Amanda sayesinde tekrar dışarı çıkar ve dehşet saçmaya devam eder.
Testere 3 Vizyon Tarihi: 3 Kasım 2006
Testere 3 Oyuncuları
Tobin Bell
Shawnee Smith
Angus Macfadyen
Testere 3 Yönetmeni: Darren Lynn Bousman
Testere 4
IMDB puanı 5.9 olan film, bir korku filmdir.
Testere 4 Konusu: Jigsaw ve Amanda ölmüştür. İki FBI ajanı ise onun son oyununu çözmeye çalışmaktadır. Bu sırada SWAT komutanı Rigg, kendini ölümüne bir oyuna dahil olarak bulur.
Testere 4 Vizyon Tarihi: 26 Ekim 2007
Testere 4 Oyuncuları
Tobin Bell
Costas Mandylor
Scott Patterson
Testere 4 Yönetmeni: Darren Lynn Bousman
Testere 5
IMDB puanı 5.8 olan film, bir korku ve gizem filmdir.
Testere 5 Konusu: Hoffman, Jigsaw uygulamalarını devam ettirecek kişidir. Ama bu sırrın başkaları tarafından öğrenilmesi ölümcül oyunların tekrar ortaya çıkmasına neden olur.
Testere 5 Vizyon Tarihi: 24 Ekim 2008
Testere 5 Oyuncuları
Tobin Bell
Costas Mandylor
Scott Patterson
Testere 5 Yönetmeni: David Hackl
Testere 6
IMDB puanı 6.0 olan film, bir korku ve gizem filmdir.
Testere 6 Konusu: Hoffman, Jigsaw'ın mirasını bu filmde eline almıştır ve efsaneyi devam ettirmek için yeni oyunlar oynamaktadır.
Testere 6 Vizyon Tarihi: 11 Aralık 2009
Testere 6 Oyuncuları
Tobin Bell
Costas Mandylor
Betsy Russell
Testere 6 Yönetmeni: Kevin Greutert
Testere 3D
IMDB puanı 5.6 olan film, bir korku ve gizem filmdir.
Testere 3D Konusu: Jigsaw'ın oyunları devam ederken bir grup insan onun oyunlarından canlı halde çıkmıştır.
Testere 3D Vizyon Tarihi: 12 Kasım 2010
Testere 3D Oyuncuları
Cary Elwes
Tobin Bell
Costas Mandylor
Testere 3D Yönetmeni: Kevin Greutert
Testere Jigsaw Efsanesi
IMDB puanı 5.8 olan film, bir korku filmdir.
Testere Jigsaw Efsanesi Konusu: Şehirde işlenen acımasız cinayetler ölmüş olan John Kramer'a gözlerin çevrilmesine neden olur.
Testere Jigsaw Efsanesi Vizyon Tarihi: 3 Kasım 2017
Testere Jigsaw Efsanesi Oyuncuları
Matt Passmore
Tobin Bell
Callum Keith Rennie
Testere Jigsaw Efsanesi Yönetmeni: Michael Spierig, Peter Spierig