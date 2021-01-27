Testere Serisi Filmleri - Testere Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları

Testere, temelinde korku ve gizeme dayalı bir seridir. Ancak bu seride işlenen cinayetler öyle bir mantığa oturtulmuştur ki izleyici olaydan büyülenmekten başka bir şey yapamaz.



Testere Serisi Filmleri İsimleri ve İzleme Sırası



Testere 1, Testere 2, Testere 3, Testere 4, Testere 5, Testere 6, Testere 3D ve Testere Jigsaw Efsanesi olmak üzere 8 farklı filmden oluşur. Testere serisindeki filmler devam filmi şeklinde çekildiğinden kronolojik olarak vizyona girdikleri tarih baz alınarak izlenebilir. Testere serisindeki filmlerin izleme sırası da 1'den 8'e giden şekildedir.

Testere 1

Serinin ilk filmi IMDB'de 7.6 puan almış bir gerilim ve korku filmidir.



Testere 1 Konusu: Filmde, sıradışı bir seri katil kurbanlarının canlarını garip yöntemler uygulayarak alır. Onlara ölümcül oyunlar sunan katil, kurbanlarına hayatta kalma şansı tanır.



Testere 1 Vizyon Tarihi: 29 Ekim 2004



Testere 1 Oyuncuları

Leigh Whannell

Cary Elwes

Danny Glover



Testere 1 Yönetmeni: James Wan

Testere 2



IMDB puanı 6.6 olan devam filmi korku ana temalı bir filmdir.



Testere 2 Konusu: Seri katil Jigsaw uyguladığı garip öldürme yöntemleriyle 1 yıl aradan sonra tekrar ortaya çıkar ve kurbanlarını avlar.



Testere 2 Vizyon Tarihi: 11 Kasım 2005



Testere 2 Oyuncuları

Tobin Bell

Shawnee Smith

Erik Knudsen



Testere 2 Yönetmeni: Darren Lynn Bousman

Testere 3



IMDB puanı 6.2 olan film, bir korku filmdir.



Testere 3 Konusu: Önceki filmde polisler tarafından yakalanan Jigsaw, yardımcısı Amanda sayesinde tekrar dışarı çıkar ve dehşet saçmaya devam eder.



Testere 3 Vizyon Tarihi: 3 Kasım 2006



Testere 3 Oyuncuları

Tobin Bell

Shawnee Smith

Angus Macfadyen



Testere 3 Yönetmeni: Darren Lynn Bousman

Testere 4



IMDB puanı 5.9 olan film, bir korku filmdir.



Testere 4 Konusu: Jigsaw ve Amanda ölmüştür. İki FBI ajanı ise onun son oyununu çözmeye çalışmaktadır. Bu sırada SWAT komutanı Rigg, kendini ölümüne bir oyuna dahil olarak bulur.



Testere 4 Vizyon Tarihi: 26 Ekim 2007



Testere 4 Oyuncuları

Tobin Bell

Costas Mandylor

Scott Patterson



Testere 4 Yönetmeni: Darren Lynn Bousman

Testere 5



IMDB puanı 5.8 olan film, bir korku ve gizem filmdir.



Testere 5 Konusu: Hoffman, Jigsaw uygulamalarını devam ettirecek kişidir. Ama bu sırrın başkaları tarafından öğrenilmesi ölümcül oyunların tekrar ortaya çıkmasına neden olur.



Testere 5 Vizyon Tarihi: 24 Ekim 2008



Testere 5 Oyuncuları

Tobin Bell

Costas Mandylor

Scott Patterson



Testere 5 Yönetmeni: David Hackl



Testere 6



IMDB puanı 6.0 olan film, bir korku ve gizem filmdir.



Testere 6 Konusu: Hoffman, Jigsaw'ın mirasını bu filmde eline almıştır ve efsaneyi devam ettirmek için yeni oyunlar oynamaktadır.



Testere 6 Vizyon Tarihi: 11 Aralık 2009



Testere 6 Oyuncuları

Tobin Bell

Costas Mandylor

Betsy Russell



Testere 6 Yönetmeni: Kevin Greutert



Testere 3D



IMDB puanı 5.6 olan film, bir korku ve gizem filmdir.



Testere 3D Konusu: Jigsaw'ın oyunları devam ederken bir grup insan onun oyunlarından canlı halde çıkmıştır.



Testere 3D Vizyon Tarihi: 12 Kasım 2010



Testere 3D Oyuncuları

Cary Elwes

Tobin Bell

Costas Mandylor



Testere 3D Yönetmeni: Kevin Greutert

Testere Jigsaw Efsanesi



IMDB puanı 5.8 olan film, bir korku filmdir.



Testere Jigsaw Efsanesi Konusu: Şehirde işlenen acımasız cinayetler ölmüş olan John Kramer'a gözlerin çevrilmesine neden olur.



Testere Jigsaw Efsanesi Vizyon Tarihi: 3 Kasım 2017



Testere Jigsaw Efsanesi Oyuncuları

Matt Passmore

Tobin Bell

Callum Keith Rennie



Testere Jigsaw Efsanesi Yönetmeni: Michael Spierig, Peter Spierig