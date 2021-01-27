MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerMahmure Haberleri Eğlence Haberleri Kültür Sanat Haberleri Testere Serisi Filmleri - Testere Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları
GeriKültür Sanat Testere Serisi Filmleri - Testere Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haberler >Mahmure >Eğlence >Kültür Sanat>Testere Serisi Filmleri - Testere Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları
Kültür Sanat

Testere Serisi Filmleri - Testere Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Testere Serisi Filmleri - Testere Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları
Abone Olgoogle-news

"Vizyona girdiği 2004 yılından itibaren piyasayı kasıp kavuran Testere filmi, sonradan çektiği devam serisi filmleriyle de izleyiciler arasında popüler olmaya devam etti. Korku ve gizem sevmeyenlerin bile hayranlıkla izlediği bu seri korku konusunu çok farklı bir şekilde ele alarak öne çıkıyor. Peki, Testere serisi filmleri isimleri ve izleme sırası nedir? Testere serisi filmlerinin vizyon tarihleri, oyuncuları ve yönetmeni hakkında bilgi nedir? İşte Testere serisi hakkında bütün merak edilenler."

Testere, temelinde korku ve gizeme dayalı bir seridir. Ancak bu seride işlenen cinayetler öyle bir mantığa oturtulmuştur ki izleyici olaydan büyülenmekten başka bir şey yapamaz.

Testere Serisi Filmleri İsimleri ve İzleme Sırası

Testere 1, Testere 2, Testere 3, Testere 4, Testere 5, Testere 6, Testere 3D ve Testere Jigsaw Efsanesi olmak üzere 8 farklı filmden oluşur. Testere serisindeki filmler devam filmi şeklinde çekildiğinden kronolojik olarak vizyona girdikleri tarih baz alınarak izlenebilir. Testere serisindeki filmlerin izleme sırası da 1'den 8'e giden şekildedir.

Testere Serisi Filmleri - Testere Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları

Testere 1

Serinin ilk filmi IMDB'de 7.6 puan almış bir gerilim ve korku filmidir.

Testere 1 Konusu: Filmde, sıradışı bir seri katil kurbanlarının canlarını garip yöntemler uygulayarak alır. Onlara ölümcül oyunlar sunan katil, kurbanlarına hayatta kalma şansı tanır.

Testere 1 Vizyon Tarihi: 29 Ekim 2004

Testere 1 Oyuncuları

Leigh Whannell

Cary Elwes

Danny Glover

Testere 1 Yönetmeni: James Wan

Testere Serisi Filmleri - Testere Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları

Testere 2

IMDB puanı 6.6 olan devam filmi korku ana temalı bir filmdir.

Testere 2 Konusu: Seri katil Jigsaw uyguladığı garip öldürme yöntemleriyle 1 yıl aradan sonra tekrar ortaya çıkar ve kurbanlarını avlar.

Testere 2 Vizyon Tarihi: 11 Kasım 2005

Testere 2 Oyuncuları

Tobin Bell

Shawnee Smith

Erik Knudsen

Testere 2 Yönetmeni: Darren Lynn Bousman

Testere Serisi Filmleri - Testere Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları

Testere 3

IMDB puanı 6.2 olan film, bir korku filmdir.

Testere 3 Konusu: Önceki filmde polisler tarafından yakalanan Jigsaw, yardımcısı Amanda sayesinde tekrar dışarı çıkar ve dehşet saçmaya devam eder.

Testere 3 Vizyon Tarihi: 3 Kasım 2006

Testere 3 Oyuncuları

Tobin Bell

Shawnee Smith

Angus Macfadyen

Testere 3 Yönetmeni: Darren Lynn Bousman

Testere 4

IMDB puanı 5.9 olan film, bir korku filmdir.

Testere 4 Konusu: Jigsaw ve Amanda ölmüştür. İki FBI ajanı ise onun son oyununu çözmeye çalışmaktadır. Bu sırada SWAT komutanı Rigg, kendini ölümüne bir oyuna dahil olarak bulur.

Testere 4 Vizyon Tarihi: 26 Ekim 2007

Testere 4 Oyuncuları

Tobin Bell

Costas Mandylor

Scott Patterson

Testere 4 Yönetmeni: Darren Lynn Bousman

Testere Serisi Filmleri - Testere Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları

Testere 5

IMDB puanı 5.8 olan film, bir korku ve gizem filmdir.

Testere 5 Konusu: Hoffman, Jigsaw uygulamalarını devam ettirecek kişidir. Ama bu sırrın başkaları tarafından öğrenilmesi ölümcül oyunların tekrar ortaya çıkmasına neden olur.

Testere 5 Vizyon Tarihi: 24 Ekim 2008

Testere 5 Oyuncuları

Tobin Bell

Costas Mandylor

Scott Patterson

Testere 5 Yönetmeni: David Hackl

Testere 6

IMDB puanı 6.0 olan film, bir korku ve gizem filmdir.

Testere 6 Konusu: Hoffman, Jigsaw'ın mirasını bu filmde eline almıştır ve efsaneyi devam ettirmek için yeni oyunlar oynamaktadır.

Testere 6 Vizyon Tarihi: 11 Aralık 2009

Testere 6 Oyuncuları

Tobin Bell

Costas Mandylor

Betsy Russell

Testere 6 Yönetmeni: Kevin Greutert

Testere 3D

IMDB puanı 5.6 olan film, bir korku ve gizem filmdir.

Testere 3D Konusu: Jigsaw'ın oyunları devam ederken bir grup insan onun oyunlarından canlı halde çıkmıştır.

Testere 3D Vizyon Tarihi: 12 Kasım 2010

Testere 3D Oyuncuları

Cary Elwes

Tobin Bell

Costas Mandylor

Testere 3D Yönetmeni: Kevin Greutert

Testere Serisi Filmleri - Testere Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları

Testere Jigsaw Efsanesi

IMDB puanı 5.8 olan film, bir korku filmdir.

Testere Jigsaw Efsanesi Konusu: Şehirde işlenen acımasız cinayetler ölmüş olan John Kramer'a gözlerin çevrilmesine neden olur.

Testere Jigsaw Efsanesi Vizyon Tarihi: 3 Kasım 2017

Testere Jigsaw Efsanesi Oyuncuları

Matt Passmore

Tobin Bell

Callum Keith Rennie

Testere Jigsaw Efsanesi Yönetmeni: Michael Spierig, Peter Spierig

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi