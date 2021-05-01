Tesbih Çiçeği Nedir Ve Bakımı Nasıldır? İnci Tanesi Çiçeği Anlamı, Özellikleri, Faydaları Ve Yetiştiriciliği

Dallarının arasındaki yaprakların bezelye şeklinde olması nedeniyle adına tesbih çiçeği denmektedir. İçerisindeki yumru şeklinde yuvarlaklar tesbih tanelerini hatırlattığından bu isimle adlandırılmaktadır.

Tesbih Çiçeği Nedir?

Tesbih çiçeği dalları ip şeklinde oluşan dalların kenarlarında yuvarlak tesbih tanesi gibi yumruları olan yeşil ve çiçek açan bir bitkidir. Tesbih çiçeğinin çiçekleri papatyagiller familyasından olduğu çiçeklerin şeklinden bilinebilmektedir. Papatyaya benzeyen çiçekleri bulunmaktadır. Tesbih çiçeği uzayan ipliklerle takılmış inci tanelerine de benzetildiği için bazı yerlerde inci çiçeği olarak da adlandırılmaktadır.

Tesbih Çiçeği Bakımı Nasıl Yapılır?

Tesbih çiçeği bakımı yapılırken etrafındaki kuruyan dalların alınması ve toprağının arada bir yenilenmesi gerekmektedir. Tesbih çiçeği fazla bakım istemeyen bir çiçektir. Yetişmesine uyumlu koşullar oluştuğunda rahatlıkla gelişerek çiçek verebilmektedir.

Tesbih Çiçeği Nasıl Ekilir?

Tesbih çiçeği ekiminde özellikle çiçeklerin dalları kesilerek ekimi yapılmaktadır. Kolaylıkla suda bekletildikten sonra çimlenebilen tesbih çiçeği alınarak toprağa dikilebilmektedir. Tesbih çiçeği ekiminde toprağın yarı kumsal özellik göstermesi verimliliğini arttırmaktadır. Tesbih çiçeğinin arada bir bitki besini ile beslenmesi ise dallarının uzamasına yardımcı olduğu gibi tesbih şeklindeki yumru yaprakların da artmasını sağlamaktadır.

Tesbih Çiçeği Nasıl Çoğaltılır?

Tesbih çiçeği dallarından koparılarak çoğaltılmaktadır. Kolay bir çoğaltma yöntemi olduğu için tercih edilmektedir. Tesbih çiçeği dallarından 10 cm kadar kesilerek suda bekletilmektedir.

Suda bekletilen tesbih çiçeği dalları çimlendikten sonra dikilmektedir. Tesbih çiçeğinin saksısı üzerine tesbihin dalları kırılarak toprağa yatırıldıktan sonra da tesbih çiçeği köklenebilmektedir. Tesbih çiçeği çoğaltılmasında dikkat edilecek husus çoğaltılan dalların ekildikten sonra aşırı sulanmamasının gerektiğidir. Tesbih çiçeğinin çoğaltılması dalından çelik yöntemiyle olduğu gibi tohumu ekilerek de yapılmaktadır.

Tesbih Çiçeğinin Tohumu Nasıl Olur?

Tesbih çiçeğinin tohumu çiçeklerinden elde edilmektedir. Çiçeklerin olgunlaşmasıyla tıpkı papatya şeklinde çiçeklerin içlerinden elde edilmektedir. Tesbih çiçeğinin tohumdan yetiştirilmesi zor olduğu için çelikten yetiştirilmesi tercih edilmektedir.

Tesbih Çiçeği Nasıl Sulanır?

Tesbih çiçeğinin sulanması aşırı yapılmamasına dikkat edilmelidir. Tesbih çiçeği saksısının altındaki çiçek kökleri aşırı sulamadan etkilenerek çürüme yapabilmektedir. Aşırı sulama tesbih çiçeğinin üzerindeki tesbih şeklindeki yaprakçıkların renginin değişmesine zamanla çürüyerek yok olmasına neden olmaktadır. Tesbih çiçeğinin sulama miktarının haftada bir olarak ayarlanması gerekmektedir.

Tesbih çiçeğinin kış aylarında çok az sulanması gerekmektedir. Özellikle soğuk iklimlerde iç mekanlara alınarak daha az su vererek bitkinin varlığını devam etmesine yardım etmek gerekmektedir.

Evde Tesbih Çiçieği Yetiştiriciliği Yapılabilir mi?

Evde kolaylıkla yetiştirilebilen tesbih çiçeğinin gerekli özen ve şartlar oluşturulduğunda yetiştiriciliği yapılabilmektedir. Dalından köklendirilerek çoğaltılabilen tesbih çiçeği kısa zamanda çoğalarak yetiştirilebilmektedir.

Tesbih Çiçeğinin Anlamı ve Latince Adı Nedir?

Tesbih çiçeği adı tamamen çiçeğin yapısında bulunan yaprak ve çiçekler ile alakalı bir benzetmeden kaynaklanmaktadır. Tesbihin taşlarının dizilişi şeklinde olması da bu benzetmeyi ortaya çıkarmaktadır. Tesbih çiçeğinin Latincesi senecio rowyelanus olmaktadır. Halk arasında tesbih çiçeğine inci çiçeği adı da verilebilmektedir.

Tesbih Çiçeğinin Özellikleri Nelerdir?

Tesbih çiçeği özellikleri itibariyle iç mekanlarda daha çok yetiştirilmekte olan bir bitkidir. Tesbih çiçeğinin görünümü tesbih tanelerini andırdığı için tesbih ve inci çiçeği olarak isimlendirilmiştir. Kumlu toprakları seven bir bitkidir. Afrika kökenli bir bitki olmasının yanında düşük sıcaklıklara karşı elverişli yaşam sürememektedirler. Tesbih çiçeği çoğalmaya başladığında bulunduğu yerde bezelye dökülmüş ve çiçek açmış şeklinde bir görünüme sebep olmaktadır.

Sulama yapılırken yapraklara fazla su temasında bulundurmamaya dikkat edilmesi gerekmektedir. Yaprakları yeşil bezelye renginde ve dokusunda olduğu için su ile fazla temas onların renk kalitelerini bozmaktadır.

Tesbih çiçeğinin yaprakları boncuk dalları ise ip şeklinde olup yaklaşık olarak her dalı 1 metreyi aşmaktadır. Tesbih çiçeği iç mekan süslemede daha çok tercih edilen özellikte bir çiçektir. Soğuk havalardan etkilenebilmektedir. Tesbih çiçeği değişik bir görseli olduğu için tercih edilen bir bitkidir. Evde yetiştiriciliği yapılarak satışa sunulabilmektedir.

Tesbih çiçeği de bulunan tesbih tanesi gibi yaprakların artması ile şansın artacağı hakkında inanışlar da bulunmaktadır. Tesbih çiçeği yetiştirilmesi için özellikle sabah güneşi alan nem ortamı iyi ayarlamış ve bitki için gerekli toprağın hazırlanması yeterli olmaktadır. Tesbih çiçeği yetiştirme döneminde sulama konusunda dikkat ve özen isteyen bir bitkidir. İç mekanlarda güneş alan her mekana adapte olabilen ve dalların boyunun uzamasıyla yaprakları da eşit şekilde çoğalan özellikte bir çiçektir.