Tesbih Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Tesbih Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Nemli toprakları seven Tesbih Ağacı, dünyada belirli bölgelerde yetiştirilmekte olup her iklim ve toprak koşullarında yetiştirilememesi onu daha özel ve özgün bir ağaç türü olarak kılmaktadır. Ülkemizde de yetiştirilebilir olması bizler için büyük bir nimettir. Tesbih ağacının meyvelerinin tesbih tanelerini andırması dışında ortalarının delik olması nedeni ile gerçekten bu tanelerden tesbih yapılabilmesi ağacın gerçek manada da adının hakkını verdiğinin bir göstergesidir.

Tesbih Ağacı Nedir? Meyve Ağacı Hakkında Bilgi

Sıcak bölgelerde yetişen bir ağaç türü olarak tesbihi andıran meyveleri ile ön plana çıkan bir ağaçtır. Yağının faydaları uzmanlar tarafından dile getirilmektedir. Hızla büyüdüğü bilinen Tesbih ağacının boyu, maksimum olarak 10-15 metre yüksekliğe kadar ulaşabilmektedir. Çekirdekli sulu meyveleri olgunlaştığı zaman açık sarı bir renge bürünür. Endokarp yani meyvelerde iç kısım tamamen bu noktada odunlaşır. Tesbih ağacının çiçekleri hermafrodit ve kokuludur.

Tesbih Ağacı Latince İsmi

Tesbih ağacının bağlı olduğu familya Meliaceae, Latince ismi ise Melia Azedarach. Bilimsel sınıflandırmaya bakıldığında; Tesbih ağacı alem olarak Plantae, bölüm olarak Magnoliophyta (kapalı tohumlular), sınıf bakımında Magnoliopsida (iki çenekliler) kapsamındadır.

Tesbih Ağacı Özellikleri

Tesbih ağacı, kirliliğe ve rüzgara karşı dayanıklı bir ağaçtır. Dona karşı duyarlı bir yapısı bulunmaktadır. Maksimum -5°C sıcaklıklara kadar dayanabilmektedir. Meyvelerinin zehirli ve kabuklarının ateş düşürücü nitelikte olduğu çeşitli kaynaklarda belirtilmektedir. Tesbih ağacı, park ve bahçelerde soliter, grup ya da aile ağacı olarak veya şehir içi yol ağaçlandırma programlarında tercih edilmektedir. Tesbih ağacının odunundan mobilya, nefesli sazlar; meyvelerinden tesbih ve takı yapılmaktadır. Kabuğundan hekimlikte kullanılan ilaçlar yapılmaktadır. Yağından mobilya parlatılmasında da yararlanılmaktadır.

Tesbih Ağacı Ne Zaman Dikilir?

Tesbih ağacı dikiminde tohum kabukları ovuşturularak uzaklaştırılmakta ya da olduğu gibi ekilmektedir. Katlamadan sonra ilkbahar aylarında ekimi çoğunlukla tercih edilmektedir. İdeal dikim zamanları da yaz mevsimi öncesi olarak kabul görmektedir.

Tesbih Ağacı Nerede Yetişir?

Tesbih ağacına dair en fazla yanıtı araştırılan soruların başında Tesbih ağacının nerede yetiştirildiği gelmektedir. Tesbih ağacının ana vatanı Doğu Asya ile Himalayalar. Bununla birlikte Tesbih ağacı, Avrupa kıtasında ve ülkemizde de belirli bölgelerde yetiştirilebilen bir ağaç türüdür. Nemli, yarı nemli ve vejetasyon döneminde sık sulanan toprakları seven bir ağaçtır. Ağır killi topraklar ve kireçli, kurak ve kumlu topraklarda da yetişebilmektedir.

Tesbih Ağacı Nasıl Yetiştirilir ve Budanır?

Tesbih ağacı tohum ile yetiştirilmekle birlikte sert çelik ile de üretilebilen bir ağaç türü. Tohumlarını kuru olarak saklamak da mümkün olup üretimi kök çelikleri ile de yapılabilmektedir. Tohumlarının özellikleri incelendiğinde nohut büyüklüğünde ve sert oldukları görülmektedir. Her meyvede 5-8 tane tohum bulunmaktadır. Uzun süre bitki üzerinde kalabilen tohumları hoş kokuları ile de beğeni kazanmaktadır. Tesbih ağacının makaslama ve budama durumu da merak edilmektedir. Tesbih ağacının bakımı budamaya ihtiyaç duymayan bir ağaç türü olarak zor değildir.

Tesbih Ağacı Bakımı Nasıl Yapılır?

Tesbih ağacının yetiştirmeyi planlayanlar, Tesbih ağacının bakımının nasıl yapılması gerektiği hususunda bilgi sahibi olmaya ihtiyaç duyuyorlar. Bu konuda Tesbih ağacı, geçirgen ve nemli veya kuru toprağı, güneşli ya da yarı gölgeli bölgeleri tercih eder. Donlara ve kuraklığa karşı dayanıklı olan Tesbih ağacının ışık isteği ise yarıgölge ağacı şeklindedir. Tesbih ağacı Utman kestane iklimini sever ve düzenli bir sulama ister. Bakımında bu noktaların göz önünde bulundurulması gerekir.

Tesbih Ağacı Faydaları Nelerdir?

Tesbih ağacının en önemli faydalarının başında Tesbih ağacının yağı gelmektedir. Özellikle egzama, sivilce gibi cilt rahatsızlıklarında kullanılmaktadır. Bununla birlikte Tesbih ağacının kabuklarının, yapraklarının ve tohumlarının ilaç yapımında kullanıldığı bilinmektedir. Yaprakları cüzzam, göz hastalıkları, mide rahatsızlıkları, cilt ülserleri ve karaciğer hastalıklarında da kullanılmaktadır.