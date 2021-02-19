Ters Lale Nasıl Yetişir? Ters Lale Türkiye'de En Çok Ve En İyi Nerede Yetişir Ve Nasıl Yetiştirilir?

Diğer çiçeklerin aksine ters durdurduğu için ilginç ve estetik bir görünüme sahip olan bu çiçek türü Anadolu'nun tarihi sembollerinden biridir. Osmanlı kültürünün de önemli bir parçası olmuş, birçok Divan şairinin gazel ve kasidelerinde sembol olarak kullanılmıştır. Ters laleler nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile koruma altına alınmıştır.



Ters Lale Nasıl Yetişir?



Ters laleyi gübrelemeden önce çiçeklenmesi beklenir. Çok soğuk ve çok sıcak yerlerde çiçek açmaz. Bitki çiçeklenmeye başladıktan sonra iki haftada bir gübre verilir. Kaliteli gübre kullanımı verimliliği arttırır ve çiçeklerin çok daha canlı görünmesini sağlar. Ters lalenin dikimi için Eylül ya da Ekim ayı beklenmelidir. Hava şartlarına ve yüksekliğe bağlı olarak Kasım ayında da dikim yapılabilir.



Ters Lale Nerede Yetiştir?



Ters lale, geçmiş zamanlarda sadece Osmanlı Devletinin sınırları içerisinde kalan bölgelerde yetiştirilmekteydi. Bazı ülkelere hediye olarak gönderilirken bazı ülkelere de satılıyordu. Günümüzde ise Orta Doğu olarak adlandırılan birçok ülkede ters lale yetiştiriliyor ve ticareti satılıyor. Bu ülkelerin başında sınır komşumuz İran ve Pakistan gelmektedir.



Yeryüzündeki en nadir çiçek türlerinin başında gelen ters lale soğuk iklim şartlarına karşı dayanıklıdır. Bu nedenle son yıllarda Rusya'nın bazı bölgelerinde de ters lale yetiştiriciliği yapılmaya başlandı.



Ters Lale Türkiye'de Nerede Yetişir ve Yetiştirilir?



Genelde ters lale Hakkari iliyle özdeşleştirilmiş olsa da Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesindeki birçok şehirde yetiştirilebilir. Zirai ve tarımsal alanda yaşanan gelişmeler ters lalenin daha kolay ve hızlı bir şekilde yetiştirilmesini sağladı. Hakkari dışında yetiştiği diğer şehirler Malatya, Elazığ, Bitlis, Tunceli ve Diyarbakır'dır.



Ters Lale En Çok ve En İyi Nerede Yetişir ve Yetiştirilir?



Ters lalenin birçok çeşidi olsa da birçok türü aynı şartlarda yetiştirilir. Üretim alanı minimum 1000 - 1200 metre aralığında olmalıdır. 2500 - 3000 metrenin üstündeki yüksekliklerde ise yetiştirilmesi ve bakımı son derece zordur. Ters lale en iyi ve en çok humuslu topraklarda yetiştirilir. Güneş gördüğü yerlerde kumlu topraklarda da verimi yüksek olur.