Terminatör Serisi Filmleri - Terminatör Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları

Terminatör serisinin ilk filmi 1988 yılında yayınlanmıştı ve bu film büyük ilgi görmüştü. Serinin devam filmleri de ilk film kadar hatta bazen daha fazla ilgi görmeye devam etti.

Terminatör Serisi Filmleri ve İsimleri

Terminatör serisi toplam 6 farklı filmden oluşuyor. Devam filmi olarak birbirine bağlı şekilde çekilen bu filmlerin isimleri ise şu şekildedir: Terminatör 1, Terminatör 2 : Mahşer Günü, Terminatör 3: Makinelerin Yükselişi, Terminatör 4: Kurtuluş, Terminatör 5: Genisys ve Terminatör 6: Kara Kader.

Terminatör Serisi İzleme Sırası

6 filmden oluşan Terminatör serisinin belirli bir izleme sırası bulunuyor. Terminatör serisindeki filmler yayınlandıkları tarihler baz alındığı zaman kronolik olarak izlenmesi gerken filmlerdir. Yani Terminatör serisinin izleme sırası; Terminatör 1, Terminatör 2 : Mahşer Günü, Terminatör 3: Makinelerin Yükselişi, Terminatör 4: Kurtuluş, Terminatör 5: Genisys ve Terminatör 6: Kara Kader şeklindedir.

Terminatör 1

Terminatör 1 Konusu: Yönetmenliğini James Cameron'ın yaptığı film, 2028 yılından gönderilen bir katil robotun hikayesini konu alıyor. Bir tür katil cyborg olan Terminatör, Sarah Connor adında bir kadını öldürmeye çalışıyor.

Terminatör 1 Vizyon Tarihi: Ocak 1988

Terminatör 1 Oyuncuları: Arnold Schwarzenegger, Michael Biehn, Linda Hamilton

Terminatör 2: Mahşer Günü

Terminatör 2: Mahşer Günü Konusu: Yönetmenliğini James Cameron'ın yaptığı serinin devam filmi, ilk filmden yaklaşık 10 yıl sonraki dilimi konu alıyor. Bu filmde Sarah Connor ve oğlu John Connor etrafında dönen iki yokedici robot arasındaki mücadele işleniyor.

Terminatör 2: Mahşer Günü Vizyon Tarihi: 25 Ekim 1991

Terminatör 2: Mahşer Günü Oyuncuları: Arnold Schwarzenegger, Edward Furlong, Linda Hamilton

Terminatör 3: Makinelerin Yükselişi

Terminatör 3: Makinelerin Yükselişi Konusu: Filmin yönetmenliğini Jonathan Mostow yapıyor. Bu filmde John Connor, annesini kaybetmiş ve sonrasında tek başına yaşamaya başlamış bir karakter olarak karşımıza çıkıyor. Bu sefer John Connor'ın peşine, önceki terminatörlerden farklı bir kadın robot modeli düşüyor. Bu terminatör, öncekilerden daha gelişmiş ve daha güçlü olan T-X modeli olarak gözüküyor.

Terminatör 3: Makinelerin Yükselişi Vizyon Tarihi: 25 Temmuz 2003

Terminatör 3: Makinelerin Yükselişi Oyuncuları: Arnold Schwarzenegger, Kristanna Loken ve Nick Stahl

Terminatör 4: Kurtuluş

Terminatör 4: Kurtuluş Konusu: Bir önceki filmde dünya harabe olmuş ve makinelerle insanlar arasında geçen bir savaş başlamıştı. Bu filmde John Connor, Skynet'e karşı kurulan direnişçi grupta yer alıyor ve onun mücadeleleri anlatılıyor.

Terminatör 4: Kurtuluş Vizyon Tarihi: 5 Haziran 2009

Terminatör 4: Kurtuluş Oyuncuları: Christian Bale, Anton Yelchin, Sam Worthington

Terminatör 5: Genisys

Terminatör 5: Genisys Konusu: filmin yönetmenliğini Alan Taylor yapıyor. Bu filmde John Connor 2029 yılında makinelere karşı direnen insanların lideri konumunda bulunuyor. Film ilk filmdekine benzer şekilde Kyle Reese karakterinin geçmişe gönderilmesini konu ediniyor.

Terminatör 5: Genisys Vizyon Tarihi: 25 Haziran 2015

Terminatör 5: Genisys Oyuncuları: Arnold Schwarzenegger, Emilia Clarke, Jason Clarke

Terminatör 6: Kara Kader

Terminatör 6: Kara Kader Konusu: Bu filmde Skynet yok edilmiş ama gelecek hala tehlike altında bulunuyor. Bunun sebebi de Legion adındaki yapay zeka. Bu sefer filme 2041 yılından bir asker gönderiliyor. Bu asker hem koruyucu hem de terminatör özellikleri taşıyor.

Terminatör 6: Kara Kader Vizyon Tarihi: 1 Kasım 2019

Terminatör 6: Kara Kader Oyuncuları: Arnold Schwarzenegger, Mackenzie Davis, Edward Furlong, Linda Hamilton