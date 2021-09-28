Terlemenin Faydaları Nelerdir? Ter Atmak Ne İşe Yarar, Hangi Hastalıklara İyi Gelir?

Terleme, vücudun soğumasına ve sıcaklık dengesini sağlamasına yardımcı olmaktadır. Ter vücuttan sıvı olarak atılır. İçerisinde tuz ile atık maddeler bulunmaktadır. Terlemek insanlar tarafından istenmeyen bir durum olsa da aslında vücut için son derece faydalıdır.

Terlemenin Faydaları Nelerdir?

Terlemenin vücut için pek çok faydası bulunmaktadır. Bunlar;

Vücut gözeneklerinin açık kalmasına yardımcı olmaktadır. Gözeneklerin açık olması halinde vücuda ciltten alınan faydalı ürünlerin emilimi daha kolay olmaktadır. Terleme insanların vücut dengesinin sağlanmasına yardımcı olmaktadır.

İnsanlar terledikleri zaman vücutta hastalığa neden olan mikropların dışarı atılmasını sağlamaktadırlar. Vücut için zararlı olan maddeler terleme ile dışarı atılır.

Terleme ile vücut savunma mekanizması devreye girmektedir. Böylece vücuttaki mikrop ve bakteriler bu yol ile dışarı atılmaktadır.

Terlemek kalbin sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olmaktadır. Terlemenin en önemli faydaları arasında kalbin düzenli bir ritimde çalışmasını sağlaması da bulunmaktadır.

Terlemek vücudun sıvı dengesinin korunmasına yardımcı olmaktadır. Terleme ile atıklar vücuttan dışarı atılmaktadır. Bu nedenle sıvı tüketimleri daha düzenli bir şekilde gerçekleşmektedir. Bir birey düzenli bir şekilde terlediği zaman sıvı tüketimi de aynı oranda artmaktadır.

Bilimsel bir açıklamaya göre düzenli terlemek kişilerin unutkanlık seviyelerinin azalmasına yardımcı olmaktadır. Düzenli bir şekilde terleyen bireylerde unutkanlığın daha az olduğu görülmektedir.

Ter Atmak Ne İşe Yarar?

Düzenli olarak terlemek insan vücudunun dengede kalmasına yardımcı olmaktadır. Terleme esnasında deriden dışarı sıvı atıklar atılmaktadır. Vücuttaki zararlı maddeler terleme ile dışarı atılır. Bu nedenle terlemek insanlar için son derece önemlidir.

Terlemenin insan vücudu için en önemli faydası vücudun soğutma mekanizması olarak görev görmesidir. Vücut ısısı yükseldiğinde ya da düştüğünde vücut terleyerek bu durumu düzene sokmaktadır. Bu sebeple sağlıklı her bireyin terlemesi son derece normaldir.

Terlemek Hangi Hastalıklara İyi Gelir?

İnsanlar sıcak havalarda ya da bir rahatsızlığı varsa durduk yere terleyebilmektedir. Hormonlarda bozukluk olması da sürekli terlemeye neden olmaktadır. Sağlıklı bir kişide terlemenin birkaç nedeni olabilmektedir. Kişilerin hasta olması durumunda vücutta aşırı terleme görülebilir. Çeşitli egzersizler kişilerin terlemesine neden olmaktadır.

Terleme durumu çoğunlukla vücut zorlandığı zaman meydana gelmektedir. Burada kişilerin dikkat etmesi gereken konu bu durum ile ilgili kontrolü sağlayabilmektir. Terleme durumunda terin silinmesi için bir havludan yardım alınabilir. Bunun dışında banyo yaparak da bu durumdan kurtulmak mümkün olmaktadır.

Ter bezleri vücut dışına bir sıvı atarak vücudun dengesini korumaktadır. Bu durum terleme olarak isimlendirilmektedir. Özellikle havaların çok sıcak olması halinde insanlar sürekli terler. Böylece vücudun ısı dengesi korunmuş olmaktadır.

Terleme ile insan vücudunda bulunan tuz, üre, ürik asit ve pek çok zararlı madde vücut dışına atılmaktadır. Kişiler spor yaptıklarında da terlemektedir. Bu şekilde vücuttan tuz ile zararlı atıkların atılması sağlanmaktadır. Bu şekilde atıkların vücuttan uzaklaştırılmasını sağlayan karaciğer ve böbrek gibi organların fazla yükü de alınmış olmaktadır.

Ter içerisinde 373 uçucu bileşik bulunur. Terler, parmak izleri gibi insana özgüdür. Ter bileşiğinin %99'luk kısmında su bulunmaktadır. Bu su deri yüzeyinden buharlaşıp insanların serinlemesine neden olmaktadır. Böylece vücudun aşırı derece de ısınmasının önüne geçmiş olmaktadır.

Ter bezlerinden salgılanan maddelerin farklı faydaları da bulunmaktadır. Deri üzerinde mikroplarla savaşan antibiyotik özellikli peptid salgılanmasını sağlamaktadır.