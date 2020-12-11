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İyi Yaşam
MAHMURE ÖZEL

Terleme Hakkında İlginç Bilgiler!

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Terleme Hakkında İlginç Bilgiler!
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"Teriniz hakkında belki de hiç duymadığınız bazı çarpıcı gerçekler var! İşte size ter hakkında ilginç bilgiler..."

Ter sağlıklıdır

Hareket halindeyken, spor yaparken terliyorsanız bu sağlıklı olduğunuza işarettir. Doğru sıvı alımı, terlemenize, kalori yakmanıza ve vücuttaki toksinleri atmanıza neden olur.

Erkekler kadınlardan daha fazla terler

Erkekler testosteron nedeniyle kadınlardan daha fazla terler. Partnerinizin çok terlediğini fark ettiyseniz onu suçlamayın. Sebebi hormonları!

ÇOK FAZLA TER BEZİNİZ VAR

Vücudunuzda ciddi anlamda çok fazla ter bezi bulunuyor; iki milyondan fazla ama hepsi farklı işlevler için. Vücutta ekrin ve apokrin ter bezleri vardır. Ekrin bezleri sizi serinletmeye yardımcı olur. Ve apokrin ise koltuk altı ve kasık bölgenizde yer alır.

Ter bezleri beyninize bağlıdır

Ter bezleriniz beyninizle bağlantılı olduğundan, sizi strese sokan bir şey hakkında düşünmek terletmenize neden olabilir.

Stresli ter korkunç kokuyor

En kötü kokulu ter stresli terdir. Terinizin kötü koktuğunu fark ettiğinizde stresli olup olmadığınıza bir bakın. Kesinlikle stresli çıkacaksınız! 

Çok fazla terleme bir sendromdur

Egzersiz yapmadığınız veya stres yapmadığınız zamanlarda bile aşırı terlerseniz, bu bir sendromdur. Teşhis ve hatta muhtemelen bir reçete yazılması için doktorunuzu ziyaret etmelisiniz.

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